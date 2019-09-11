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 Экономика, Общество
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Все про:перевозки (345) Укрзализныця (1695)

 "Укрзалізниця" снова оказывается не готовой к пиковым нагрузкам, - Криворучко

Украина находится в шаге от коллапса на железной дороге.

В стране остро не хватает грузовых вагонов. А УЗ отвлекает от этого новостями о закупке пластиковых стаканов и вышиванок.

О такой проблеме на Facebook написал глава ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко, сообщает Обозреватель.

"К сожалению вынужден констатировать, что мой прогноз по транспортному коллапсу на ЖД сбывается, причем в наихудшем из возможных сценариев – сложились все факторы (рекордный урожай, рекордный импорт угля через порты, увеличение поставок ДТ через морские порты, срывы с обеспечением поставок ДТ на УЗ и существенно растущий транзит через наиболее узкое место украинского транспортного комплекса – через порты Одесского региона при полном попустительстве и бездеятельности со стороны "Укрзалізниці")", – считает Криворучко.

По его данным, начиная со второй половины августа ситуация с движением поездов на "Укрзалізниці" постоянно ухудшается. Основные факторы – проблемы с закупкой дизельного топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в начале августа, приоритезация и рост объемов транзитных перевозок в направлении одесских портов, острый дефицит локомотивных бригад, составителей поездов и собственно локомотивов.

"Вследствие вышеуказанных событий увеличилось количество брошенных поездов на сети до рекордного за последний год уровня – 359 составов!!!", – отметил глава ассоциации владельцев вагонов.

Он пишет, что существенный рост таких поездов наблюдается по Одесской (выгрузочной) и Юго-Западной (транзитной) железных дорогах. Фактически, управление осуществляется в "ручном" режиме.

"Несмотря на наличие вагонов в подходе, "Укрзалізниця" не может обеспечить ритмичный подвоз порожнего подвижного состава на погрузочные станции и вывоз погрузки, что приводит к систематическим срывам планов погрузки на всех ГОКах. Затруднен обмен на основных стыках (Пятихатки, Апостолово, Тимково) между Приднепровской и Одесской дорогами. В августе баланс обмена поездов уменьшился на 9 составов по сравнению с июлем! Происходят систематические невыдачи локомотивов в работу из-за отсутствия наряда локомотивных бригад. По Одесской ж/д количество отмен в отдельные смены достигает 50 локомотивов. (25% от потребности)", – объяснил ситуацию Криворучко.

Также по его данным, количество локомотивов, задействованных в перевозках в августе текущего года уменьшено на 87 единиц (12,2%) по сравнению с 2018 годом.

"Укрзалізниця" снова оказывается не готовой к пиковым нагрузкам в сезон увеличенного объёма перевозок зерновых. В августе среднесуточная погрузка зерновых увеличилась относительно июля на 17,5 тыс. тонн, по итогу месяца рост объёма перевозок зерна составит не менее 0,5 млн тонн", – говорит о последствиях дефицита вагонов эксперт.

"Парадоксально, но на фоне увеличения внутренней погрузки увеличивается объём транзитных перевозок в направлении одесских портов. Рост в августе от июля составляет 140 тыс. тонн. Терминалы и припортовая ж\д инфраструктура не справляется с увеличенным объёмом перевозок, подход грузов постоянно растёт и в третьей декаде августа достиг 9000 вагонов для портов ТИС и Береговая. Среднесуточная выгрузка в портах уменьшилась на 320 вагонов: с 880 вагогов в июле до 560 вагонов в августе", – добавляет Криворучко.

"Таким образом я в очередной раз призываю руководство УЗ заняться работой, а не PR! Хотя судя по результату в прошлый раз призыв не сработал", – обратился глава ассоциации владельцев вагонов у "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/n3147853
 
   
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"Порохозалежний" зебіле, знайомся , твій Министр інфраструктури, Владислав Артурович Кріклій. Це він твої штанці бруднить."Укрзалізниця" снова оказывается не готовой к пиковым нагрузкам, - Криворучко - Цензор.НЕТ 9554
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При Пете колапса не было, пришли зебили начался колапс, а виноват всеровно Петя "Укрзалізниця" снова оказывается не готовой к пиковым нагрузкам, - Криворучко - Цензор.НЕТ 7306
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Ну что, зелупоголовые, Омелян вам не таким был...Однако, при нем такого не было. Хавайте
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При ньому якраз ця ситуація і склалась, чи хто там був у руля за Порошенко. Те що УЗ в дупі і в дурних руках, мені стало ясно після того, як показово пару років тому на Київських приміських електричках Гройсману показували "нові" вагони потягів, з кріслами з підголовниками. Це було показано, як неймовірний прорив, *********** УЗ і так далі.

Я звичайна людина, яка іноді їздить на цих електричках з Києва в село і назад. Так от що є "********" і "новий" вагон:
1. Це зменшена кількість сидячих місць. Раніше, в одному відділі можна було нормально сісти шести людям. Зараз це чотири чоловіки. Тобто на 1\6 зменшується кількість сидячих місць.
2. Крісла з підголовниками. На перший погляд виглядає нормально, прогресивно. Але! Підголовник абсолютно незручний і не має ніякого сенсу, адже крісло не можна регулювати назад-вперед. Мало того, все крісло обите зсередини цупкою тканиною з м'якою основою. Все це починає смердіти достатньо швидко, адже я сумніваюсь, що в УЗ куплять портативні миючі машинки для меблів, щоб вичищати концентрований пот, сечу та блювотиння, яке продукує певний контингент пасажирів.
3. "нові" вагони. Це банально старі вагони, які добряче помили і поставили оті дурні крісла. Чому я так думаю? Тому що раніше потяг електрички в 2005 році був 10 вагонів. Потім став 8. Останні чотири-п'ять років це шість вагонів. І це при приблизно однаковому пасажиропотоці, адже велика маса людей, які живуть в селах біля залізниці Київської області - працюють в Києві, і зараз вони - літні люди. І для того, щоб їхати в більш-менш людських умовах, вони мають їхати ні світ ні зоря, аби встигнути на роботу на 9.

"при ньому такого не було", ага, розкажіть ще якусь казочку, шановний.
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при омеляні на швидкісних гіперзал...уах літали бекзоштовно а хто в це не вірить - огент кремля та зебіл
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