 Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Верховной Рады.
За документ проголосовали 283 нардепа, также Рада поддержала подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Законопроект предусматривает, что право на финансирование из госбюджета получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.
Также предусматривается сократить госфинансирование партий вдвое - с 0,02 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу, до 0,01.
Сейчас право на финансирование уставной деятельности имеют политсилы, которые набрали на выборах в парламент более 2% голосов избирателей.
Напомним, 30 августа данный законопроект внес в парламент Президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, право на получение госфинансирования уставной деятельности получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".
Зеленский молодец
Зараз скажи їй, що Зеленський усією душею за це, але йому заважають порохоботи, так ця мила дама кинеться їх шукати. З сокирую в руках.
Что касается Порошенко. Так разве не при его президентстве поднимали цены на все подряд воду-газ-свет-тепло...?? А??
И я НЕ вижу, чтобы Зеленский был "за ЦЕ" (ЗА снижение тарифов)! НЕ ВИЖУ! .
У меня нету бабушек. Есть только свекор, у которого 4 тыщи пенсии и субсидия. Мы ему, конечно, помогаем... Но, Вы меня извините, платить за отопление 3600 в месяц. За газ столько, сколько они написали. потому что нету счетчика, за электроэнергию - в сумме получается около 500 гривен в месяц, плюс вода. которую у нас каждый месяц увеличивают в стоимости, Плюс квартплата, мусор... Я не могу осилить такие тарифы. Плюс газа мы используем на самом деле в разы меньше. А, значит, и денег меньше должгы платить. Везде - оюман. ТАРИФЫ СНЯТЫ с потолка. Это издевательство над людьми.
Да...читала. Даже разводятся пары, потому, что НЕ дают субсидии. А разведутся - вот тебе и субсидия, и за мать-одиночка. Можно жить. А я так не умею и не хочу.
дишалікрічалі при Порошенку!
Как крічалі !!!
А зараз не
дишутькричать...
подякуйте зе. незабаром завдяки йому з рашки всі санкції знімуть.
Теперь ясно куда и зачем он их посылал.
якщо ти НЕ вмієш думати та прораховувати перебіг подій, то це твоя проблема.
Ви разом з сепарнею принижуєт наш стяг.
вже добре.
іем і відпустю на волю