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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) законопроект (2138) финансирование (1365)

 Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №1029 об отмене государственного финансирования политических партий, которые не преодолели 5-процентный барьер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

За документ проголосовали 283 нардепа, также Рада поддержала подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Законопроект предусматривает, что право на финансирование из госбюджета получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Также предусматривается сократить госфинансирование партий вдвое - с 0,02 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу, до 0,01.

Сейчас право на финансирование уставной деятельности имеют политсилы, которые набрали на выборах в парламент более 2% голосов избирателей. 

Напомним, 30 августа данный законопроект внес в парламент Президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, право на получение госфинансирования уставной деятельности получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разумков не поддерживает отмену госфинансирования партий: "Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3147852
 
   
 Топ комментарии
 
Ляшко теперь в лотерею играть перестанет.
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Надеюсь это стеб? Потому что быдло с тарифами которому пофиг на все, даже на саму Украину лишь бы халява сейчас уже вкрай достало.
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Ляшко теперь в лотерею играть перестанет.
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****** и гнойсман с шлюшко расстроятся
Зеленский молодец
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Вперед назад в СНГ, а потом и в таёженный союз! Ура, зелебобики, вы это сделали.
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Тарифы! Тарифы! Тарифы! Сделайте ниже тарифы! Имейте уже совесть там все! Чем они занимаются... (много скобок(
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Надеюсь это стеб? Потому что быдло с тарифами которому пофиг на все, даже на саму Украину лишь бы халява сейчас уже вкрай достало.
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Та який стьоб ?
Зараз скажи їй, що Зеленський усією душею за це, але йому заважають порохоботи, так ця мила дама кинеться їх шукати. З сокирую в руках.

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Вот потому, что я - милая дама, потому и не возьму в руки топор.
Что касается Порошенко. Так разве не при его президентстве поднимали цены на все подряд воду-газ-свет-тепло...?? А??
И я НЕ вижу, чтобы Зеленский был "за ЦЕ" (ЗА снижение тарифов)! НЕ ВИЖУ! .
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Для тебя ? В нашем районе тысячи бабушек , у которых дети очень состоятельные . И все они получают субсидию .
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и для Вас тоже.

У меня нету бабушек. Есть только свекор, у которого 4 тыщи пенсии и субсидия. Мы ему, конечно, помогаем... Но, Вы меня извините, платить за отопление 3600 в месяц. За газ столько, сколько они написали. потому что нету счетчика, за электроэнергию - в сумме получается около 500 гривен в месяц, плюс вода. которую у нас каждый месяц увеличивают в стоимости, Плюс квартплата, мусор... Я не могу осилить такие тарифы. Плюс газа мы используем на самом деле в разы меньше. А, значит, и денег меньше должгы платить. Везде - оюман. ТАРИФЫ СНЯТЫ с потолка. Это издевательство над людьми.

Да...читала. Даже разводятся пары, потому, что НЕ дают субсидии. А разведутся - вот тебе и субсидия, и за мать-одиночка. Можно жить. А я так не умею и не хочу.
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Купи газовый счетчик свёкру , не жлобись .
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Дядя! У него ОН есть! У нас его нету. Дорого и долго ждать установки. Сто лет будем его окупать по таким ценам. А должны были поставить всем,если Вы, конечно, читали об этом. Бесплатно и в порядке очереди. Но потом...
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Не бесплатно , и не очень дорого . Можно оплатить частями . Не надо делать вид , что в Украине все бедные и несчастные . Я вижу большинство хитрожопых . Извини , вырвалось .
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Зрада!!! Это - югенд и зелёные человечки! Зеля, хватит сливать Украину! Верните нам мародёра. Хотим как при мародёре!!!
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Ну если ты хочешь мародера буквально - то у тебя сейчас есть коломойский. Из реальных мародеров, не придуманных телевизором.
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Порівняно з чим втричі? Хто закупляє це вугілля, не Ахмєтов часом?
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А яка різниця хто закуповує? Торгівля з окупантом є торгівля з окупантом незалежно від фамілії.
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А как дишалі крічалі при Порошенку!
Как крічалі !!!
А зараз не дишуть кричать...

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Оці морди ліца вугілля закуповують ,це ж все через них ? Ууууу, осуждаю. Підтримую партію і правітельство!
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За целковые кричали на Порошенко, нет целковых и молчат, суки продажные.
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Зелебобики конечно говно, но сейчас хочеться спросить - гройсман, шарий, свобода, ляшко - что вы дяди? Скинули барыгу?
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Говно - это ты и тебе подобные порохоботы, которые оскорбляют граждан Украины только потому, что те отказались поддерживать твоего хозяина лживого барыгу.
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Ироды окаянные Олежика на панель выпихнули! Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент - Цензор.НЕТ 9976
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Ляшко - сбитый клоун, его заменили более молодые и игривые.
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Ну, Ірка-дирка, Яга ІІІ тисячоліття і шавка Гончаренко не такі й молоді.
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Коли кнопкодавів карати будете? Розвели тут цирк підкуполом ВР!
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Законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент ? Это вообще не должно звучать в демократическом обществе . Да , зеля ?
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РФ до сих пор не выполнила решение трибунала ООН по морскому праву - замсекретаря СНБО. ПОРОХОСРАНЬ ГДЕ САНКЦИИ?
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моряків повернули, тому і санкцій немає.
подякуйте зе. незабаром завдяки йому з рашки всі санкції знімуть.
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Ты, прям, петины замыслы озвучиваешь.
Теперь ясно куда и зачем он их посылал.
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це логічні висновки.
якщо ти НЕ вмієш думати та прораховувати перебіг подій, то це твоя проблема.
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Он еще и солдат в Донецк послал, теперь их там регулярно убивают и калечат, вот такой он нехороший. А в Крим не послал, и его потому и захватили, и опять он нехороший и виноват в етом
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Показовий комент про позицію усієї вашої пєтєпарашної мерзотної шобли.
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в кожного зєлєбоба питатиму - ви в захваті від того, що не передку знімають українські прапори ? це ж не Петя розпорядився, а ваш ЗЕ.
Ви разом з сепарнею принижуєт наш стяг.
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Ну ви ж розумієте, там же наші люді, а укр флагі іх сільно раздражают, ані болеют потом из-за етого, а кому лечить,а ето затратно, ані же наші люді. Хаталі же как лучше
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а повністю відмінити держфінансування партій ніззя, бо слуга урода може з бюджету отримати біл. 600млн грн,.
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в залежності для кого. якщо для сн- то карашо. але якщо згадати що бюджет то наші з вами податки...
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За свой счёт теперь пускай осуществляют свою "политическую" деятельность.
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А еще не перепало ? Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент - Цензор.НЕТ 470 И куда СБУ смотрит, что в Украине регистрируются антиукраинские партии .
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Що робить Надія Савченко у Верховній Раді, та ще й босоніж?

Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент - Цензор.НЕТ 5969
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Зайшла зробити педікюр і просто чекає "майстра" розумкова?
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Решила удушить депутатов запахом, раз с минометом не сложилось.
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Знімає і вивчає архітектурний план Ради і де які силові інженерні елементи стоять ? Визначається з калібрами ?
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І який тепер взагалі сенс в цьому законі? Скасували б вже повністю.
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Партії й не треба фінансувати, бо вони ні в чому не приймають участь, а от Пласт дарма завернув.
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Сейчас порохоботы расскажут что нужно финансировать всяких шариев чтобы они могли противостоять зеленой чуме
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Вот тут люто плюсую!!! Тут молодцы. Чего уж там...
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Мало. Нужно отменить госфинансирование всех партий. С какой радости из бюджета финансировать какую-либо партию, пусть на членские взносы развиваются.
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Пральна ..Хай на члени розвиваються . Рада прийняла за основу законопроєкт про скасування державного фінансування партій, які не пройшли в парламент - Цензор.НЕТ 4071
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316 голосов за Законопроект о незаконном обогащении. Псы все поголовно против. Не дали ни одного голоса ЗА))
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Главное,партию петуШария финансировать не будем со своего кармана!
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Користуючись нагодую, посилаю полум'яний привіт Толіку Шарію ! При нагоді, Куплю шарика з геліем і відпустю на волю
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Середина сентября. Бюджета нет даже в набросках. Макроэкономические показатели не просчитаны. Вова в Фейсбуке читает что про него пишут, Гончарук смотрит телевизор. Маркарова через день отсылает в ОПУ графики подготовки слушаний бюджета. ОПУ отправляет их туда же но с буквой Ж. Ключевые индексы бюджета уходят в штопор. Бюджетные поступления по итогам просчета динамики выполнены не будут.(с)
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