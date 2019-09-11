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 Происшествия, За рубежом
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Все про:моряки (912) наркотики (1584) приговор (797) Франция (2119)

 Девять украинских моряков приговорены во Франции к заключению на срок от 5 до 8 лет за перевозку кокаина

Суд французского города Лилля приговорил к тюремному заключению 9 украинских моряков, обвиняемых в перевозке кокаина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уголовный суд города Лилля во Франции приговорил к заключению на сроки от 5 до 8 лет 9 украинских моряков, которых обвиняли в перевозке кокаина в 2015 году", - говорится в сообщении.

Морякам также присудили штраф в размере 75 млн евро и пожизненно запретили возвращаться во Францию.

Приговора суда присяжных ожидает еще один украинец - член экипажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Напоминаем, в конце 2015 года с грузового судна, шедшего в Булонь-сюр-Мер, были изъяты 2,3 тонны кокаина стоимостью 50 млн евро. Были арестованы 9 украинских моряков, которые утверждали, что их угрозами заставили перевозить незаконный груз. По данным следствия, наркотики на судно перегрузили в Венесуэле. 

Источник: https://censor.net.ua/n3147850
 
 
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и шо, зеля за этих узников бастилии так и не вступица?
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за кокс?зебоба теперь браслеты на шею должен натянуть)))))
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З а что?

Я знаю страну где первое лицо государства в ноздрю каждый день долбится.
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З а что?

Я знаю страну где первое лицо государства в ноздрю каждый день долбится.
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и шо, зеля за этих узников бастилии так и не вступица?
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Правильно. Повезло,что не в Тайланде. Там сразу капец.
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Французьку фєню вивчать і французів навчать в тюрмі матюкатися
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Груз мог вестись в "темную", в известность могли и не ставить. Старпом и капитан, вот ключевые "герои" таких перевозок.
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9 украинских моряков, которые утверждали, что их угрозами заставили перевозить незаконный груз. Источник: https://censor.net.ua/n3147850
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за кокс?зебоба теперь браслеты на шею должен натянуть)))))
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прикольная сумма штрафа - в полтора раза больше стоимости сожженного наркотика. жабоеды ничего так, скромные. Теперь 100500 лет будут отрабатывать в Украине и пересылать бабло на штраф в Макронию.
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Анализы... анализы. Надо бы Евролабу поручить перепроверить тот порошок. Уверен, наркоты они в нем не найдут.
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Ничего не понял,-так,нехай сидят? Или- Хай сидят? Девять украинских моряков приговорены во Франции к заключению на срок от 5 до 8 лет за перевозку кокаина - Цензор.НЕТ 779 А по мне,так мало дали.
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Отдохнут.
Во Франции тюрьмы ничего себе.
Как в кацапии санатории.
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Думаю, ближайшие от пяти до 9 лет лучше провести таки не в Украине.
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Плохо, что это было при Петре Алексеевиче, но при зеле будет больше, скоро услышим, если зе не даст запреты об оглашении)) А он всё может сделать, он же слуга народа, что 73% скажет, то он и сделает, не обижайтесь зефилы, так оно и будет))
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