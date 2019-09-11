 Девять украинских моряков приговорены во Франции к заключению на срок от 5 до 8 лет за перевозку кокаина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уголовный суд города Лилля во Франции приговорил к заключению на сроки от 5 до 8 лет 9 украинских моряков, которых обвиняли в перевозке кокаина в 2015 году", - говорится в сообщении.

Морякам также присудили штраф в размере 75 млн евро и пожизненно запретили возвращаться во Францию.

Приговора суда присяжных ожидает еще один украинец - член экипажа.

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Напоминаем, в конце 2015 года с грузового судна, шедшего в Булонь-сюр-Мер, были изъяты 2,3 тонны кокаина стоимостью 50 млн евро. Были арестованы 9 украинских моряков, которые утверждали, что их угрозами заставили перевозить незаконный груз. По данным следствия, наркотики на судно перегрузили в Венесуэле.