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 Экономика
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Все про:ГОК (22) грузы (223)

 Украинские ГОКи просят приостановить транзит российского ЖРС до выполнения своих заявок

В последнее время украинские горно-обогатительные комбинаты сталкиваются с большими трудностями при транспортировке своих грузов к морским портам.

 Об этом говорится в письме руководителей Северного, Южного, Центрального, Ингулецкого и Полтавского горно-обогатительных комбинатов к президенту Владимиру Зеленскому, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

"В текущем году наблюдается резкое увеличение объемов транзита железорудного сырья российского производства через территорию Украины. Данный транзит движется в направлении терминалов морского порта "Южный" – незамерзающего и наиболее глубоководного порта Черного моря, который имеет возможность принимать суда грузоподъемностью более 200 тыс. тонн. В связи с этим, из-за ограниченных возможностей портовой и железнодорожной инфраструктуры региона, украинские производители-экспортеры сталкиваются с отказами со стороны порта исполнять заявки на обработку их экспортной продукции в полном объеме в пользу российского транзита", – говорится в письме.

Руководители украинских ГОКов подчеркивают, что объем транзита ЖРС из Росси, который движется в направлении терминалов порта "Южный", замещает аналогичный объем экспорта продукции отечественных производителей, которые не имеют альтернативных путей отгрузки для своей продукции.

"При этом "Укрзализныця" ставит в неконкурентное положение украинские предприятия по отношению к транзиту – дает преференции для иностранных перевозчиков, применяя понижающие коэффициенты к транзитным железнодорожным тарифам, что стимулирует российские компании увеличивать объемы перевозок. В то же время Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры Украины предоставляют специальные скидки на портовые сборы для судов, которые перевозят транзитные грузы, чем также дискриминируют отечественных экспортеров", – отмечается в письме.

Украинские рудари называют сложившуюся ситуацию недопустимой, поскольку она приводит к целому ряду связанных негативных последствий. В частности, невыполнению международных договоров украинскими производителями, потере их имиджа перед западными партнерами, уменьшению валютных поступлений в Украину, снижению сумм уплачиваемых в госбюджет налогов. Кроме того, это ставит под угрозу удержание уровня объемов производства.

В своем обращении к главе государства руководители украинских ГОКов подчеркивают, что лучшие мировые практики развитых стран базируются на принципах равной конкуренции и поддержки отечественного производителя. И именно данные принципы должны быть применены в данной ситуации.

Руководители отечественных ГОКов просят президента вмешаться в сложившуюся ситуацию и поспособствовать срочному рассмотрению Кабинетом министров проблемных вопросов, касающихся перевалки в портах украинских экспортных грузов.

В частности, рассмотреть вопрос обеспечения в украинских портах первоочередного и в полном объеме выполнения заявок украинских предприятий-экспортеров, отменить дискриминацию отечественных экспортеров и пересмотреть политику относительно целесообразности предоставления специальных условий/скидок компаниям, которые перевозят транзитные грузы, а также приостановить транзит ЖРС российского производства и обеспечить выполнение транзитных перевозок только при условии полного выполнения заявок украинских экспортеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3147848
 
   
 Топ комментарии
 
Круто, они нам Азов заблокировали, а мы их руду через Южный отгружаем, причем в ущерб нашим продавцам. класс...
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ЗЕБидло, дивіться:
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну Ваш жирний Ситнєк з НАєБУ допоміг зарубати 1
На скільки зменьшать комунальні?
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Млять в параші є порти криму, міст та залізниця через міст. Це поперше.
А по друге якого бісу Ненька транспортує щось для параші?
ЗЕЛЯ БЛЯ?
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заплатите ренту - или сделайте из сырья металл с прибавочной стоимостью и то же - заплатите налоги и - пожалуйста ,зарабатывайте (тем более там все - из партии регионов)
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Это вопросы к Зе, там ответы для зебилов
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Хтось із наших сидить на кацапських потоках. Може Трухан чи його бригада ?
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ЗЕБидло, дивіться:
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1
На скільки зменьшать комунальні?
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Круто, они нам Азов заблокировали, а мы их руду через Южный отгружаем, причем в ущерб нашим продавцам. класс...
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Такая у нас война . Нет яиц у вождя . Украинские ГОКи просят приостановить транзит российского ЖРС до выполнения своих заявок - Цензор.НЕТ 5842
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Круто, они нам Азов заблокировали, а мы их руду через Южный отгружаем, причем в ущерб нашим продавцам. класс...

Беня вырыл топор войны?...
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Що і треба було доказати.
Клятий Свинобарига Порошенко знов мутитьь свої договорняки з ******!
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Ага, азелі з командою очі повилазили.
Вже 4 місязі як повилазили.
Як просремо країну, теж чоколядний винен буде?
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Та я бачу, але свої 5 копійок устромив)
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Ну судячи з коментів зебілів то не просрем, а клятий Порох просре все і особисто начерк в штані кожному зебілу.
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"особисто насре в штані кожному зебілу"
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Млять в параші є порти криму, міст та залізниця через міст. Це поперше.
А по друге якого бісу Ненька транспортує щось для параші?
ЗЕЛЯ ***?
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Ну наверное таки потому . что транзит украинских грузов через рашу закрыт даже в Казахстан . война ведь гибридная по зебильным понятиям такая
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Моги б і не відповідати, але за розгоруту відповідь для зебіоів, велика подяка (старий анек не для вас).
- а вам зебілята велика подяка за вибори!
- а що це? (Питає один з виборців)
- в коня бачив? Це ще більше! (Відповідь того, хто не голосував ні за зе, ні за пе)
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