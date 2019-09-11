 Украинские ГОКи просят приостановить транзит российского ЖРС до выполнения своих заявок

Об этом говорится в письме руководителей Северного, Южного, Центрального, Ингулецкого и Полтавского горно-обогатительных комбинатов к президенту Владимиру Зеленскому, копия которого есть в распоряжении МинПрома.
"В текущем году наблюдается резкое увеличение объемов транзита железорудного сырья российского производства через территорию Украины. Данный транзит движется в направлении терминалов морского порта "Южный" – незамерзающего и наиболее глубоководного порта Черного моря, который имеет возможность принимать суда грузоподъемностью более 200 тыс. тонн. В связи с этим, из-за ограниченных возможностей портовой и железнодорожной инфраструктуры региона, украинские производители-экспортеры сталкиваются с отказами со стороны порта исполнять заявки на обработку их экспортной продукции в полном объеме в пользу российского транзита", – говорится в письме.
Руководители украинских ГОКов подчеркивают, что объем транзита ЖРС из Росси, который движется в направлении терминалов порта "Южный", замещает аналогичный объем экспорта продукции отечественных производителей, которые не имеют альтернативных путей отгрузки для своей продукции.
"При этом "Укрзализныця" ставит в неконкурентное положение украинские предприятия по отношению к транзиту – дает преференции для иностранных перевозчиков, применяя понижающие коэффициенты к транзитным железнодорожным тарифам, что стимулирует российские компании увеличивать объемы перевозок. В то же время Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры Украины предоставляют специальные скидки на портовые сборы для судов, которые перевозят транзитные грузы, чем также дискриминируют отечественных экспортеров", – отмечается в письме.
Украинские рудари называют сложившуюся ситуацию недопустимой, поскольку она приводит к целому ряду связанных негативных последствий. В частности, невыполнению международных договоров украинскими производителями, потере их имиджа перед западными партнерами, уменьшению валютных поступлений в Украину, снижению сумм уплачиваемых в госбюджет налогов. Кроме того, это ставит под угрозу удержание уровня объемов производства.
В своем обращении к главе государства руководители украинских ГОКов подчеркивают, что лучшие мировые практики развитых стран базируются на принципах равной конкуренции и поддержки отечественного производителя. И именно данные принципы должны быть применены в данной ситуации.
Руководители отечественных ГОКов просят президента вмешаться в сложившуюся ситуацию и поспособствовать срочному рассмотрению Кабинетом министров проблемных вопросов, касающихся перевалки в портах украинских экспортных грузов.
В частности, рассмотреть вопрос обеспечения в украинских портах первоочередного и в полном объеме выполнения заявок украинских предприятий-экспортеров, отменить дискриминацию отечественных экспортеров и пересмотреть политику относительно целесообразности предоставления специальных условий/скидок компаниям, которые перевозят транзитные грузы, а также приостановить транзит ЖРС российского производства и обеспечить выполнение транзитных перевозок только при условии полного выполнения заявок украинских экспортеров.
Украинские ГОКи просят приостановить транзит российского ЖРС до выполнения своих заявок
В последнее время украинские горно-обогатительные комбинаты сталкиваются с большими трудностями при транспортировке своих грузов к морским портам.
Об этом говорится в письме руководителей Северного, Южного, Центрального, Ингулецкого и Полтавского горно-обогатительных комбинатов к президенту Владимиру Зеленскому, копия которого есть в распоряжении МинПрома.
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1
На скільки зменьшать комунальні?
Беня вырыл топор войны?...
Клятий Свинобарига Порошенко знов мутитьь свої договорняки з ******!
Вже 4 місязі як повилазили.
Як просремо країну, теж чоколядний винен буде?
А по друге якого бісу Ненька транспортує щось для параші?
ЗЕЛЯ ***?
- а вам зебілята велика подяка за вибори!
- а що це? (Питає один з виборців)
- в коня бачив? Це ще більше! (Відповідь того, хто не голосував ні за зе, ні за пе)