 Украинские ГОКи просят приостановить транзит российского ЖРС до выполнения своих заявок

Об этом говорится в письме руководителей Северного, Южного, Центрального, Ингулецкого и Полтавского горно-обогатительных комбинатов к президенту Владимиру Зеленскому, копия которого есть в распоряжении МинПрома.



"В текущем году наблюдается резкое увеличение объемов транзита железорудного сырья российского производства через территорию Украины. Данный транзит движется в направлении терминалов морского порта "Южный" – незамерзающего и наиболее глубоководного порта Черного моря, который имеет возможность принимать суда грузоподъемностью более 200 тыс. тонн. В связи с этим, из-за ограниченных возможностей портовой и железнодорожной инфраструктуры региона, украинские производители-экспортеры сталкиваются с отказами со стороны порта исполнять заявки на обработку их экспортной продукции в полном объеме в пользу российского транзита", – говорится в письме.



Руководители украинских ГОКов подчеркивают, что объем транзита ЖРС из Росси, который движется в направлении терминалов порта "Южный", замещает аналогичный объем экспорта продукции отечественных производителей, которые не имеют альтернативных путей отгрузки для своей продукции.



"При этом "Укрзализныця" ставит в неконкурентное положение украинские предприятия по отношению к транзиту – дает преференции для иностранных перевозчиков, применяя понижающие коэффициенты к транзитным железнодорожным тарифам, что стимулирует российские компании увеличивать объемы перевозок. В то же время Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры Украины предоставляют специальные скидки на портовые сборы для судов, которые перевозят транзитные грузы, чем также дискриминируют отечественных экспортеров", – отмечается в письме.



Украинские рудари называют сложившуюся ситуацию недопустимой, поскольку она приводит к целому ряду связанных негативных последствий. В частности, невыполнению международных договоров украинскими производителями, потере их имиджа перед западными партнерами, уменьшению валютных поступлений в Украину, снижению сумм уплачиваемых в госбюджет налогов. Кроме того, это ставит под угрозу удержание уровня объемов производства.



В своем обращении к главе государства руководители украинских ГОКов подчеркивают, что лучшие мировые практики развитых стран базируются на принципах равной конкуренции и поддержки отечественного производителя. И именно данные принципы должны быть применены в данной ситуации.



Руководители отечественных ГОКов просят президента вмешаться в сложившуюся ситуацию и поспособствовать срочному рассмотрению Кабинетом министров проблемных вопросов, касающихся перевалки в портах украинских экспортных грузов.



В частности, рассмотреть вопрос обеспечения в украинских портах первоочередного и в полном объеме выполнения заявок украинских предприятий-экспортеров, отменить дискриминацию отечественных экспортеров и пересмотреть политику относительно целесообразности предоставления специальных условий/скидок компаниям, которые перевозят транзитные грузы, а также приостановить транзит ЖРС российского производства и обеспечить выполнение транзитных перевозок только при условии полного выполнения заявок украинских экспортеров.