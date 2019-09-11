 Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Хельме, представить парламенту соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью.

Он добавил, что лидеры EKRE заранее предполагали: только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.

Министр добавил, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

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Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии, возразил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна", - сказал Рейнсалу.

"Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - пояснил он.

Вице-председатель комиссии по иностранным делам Рийгикога (парламента) Марко Михкельсон (Партия реформ) считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии. Так Михкельсон прокомментировал инициативу министра внутренних дел лишить украинцев права безвизового въезда в Эстонию.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии", - заявил он.

"От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать, что Украина и нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат", - добавил Михкельсон .

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