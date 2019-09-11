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Все про:Эстония (615) безвизовый режим (1403)

 Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным"

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию. Глава МИД Рейнсалу заявляет, что это невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Хельме, представить парламенту соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью.

Он добавил, что лидеры EKRE заранее предполагали: только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.

Министр добавил, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

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Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии, возразил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна", - сказал Рейнсалу.

"Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - пояснил он.

Вице-председатель  комиссии по иностранным делам Рийгикога (парламента) Марко Михкельсон (Партия реформ) считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии. Так Михкельсон прокомментировал инициативу министра внутренних дел лишить украинцев права безвизового въезда в Эстонию.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии", - заявил он.

"От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать, что Украина и нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат", - добавил Михкельсон .

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Источник: https://censor.net.ua/n3147846
 
 
 Топ комментарии
 
Что и следовало ожидать.
при пророссийской приЗЕденте безвиз будут ограничивать
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ну да - зебилов - гомо-советикус - не где не хотят видеть
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Что и следовало ожидать.
при пророссийской приЗЕденте безвиз будут ограничивать
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хорошо ,шо там море Балтийское - а не Красное и не покупаешься)))
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потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме

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то може краще по прописці пропускати? Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным" - Цензор.НЕТ 6675
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Зебил, это ты меня изначально комментишь, я не я тебя, так что пройди по стрелочке и направлению, сам Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным" - Цензор.НЕТ 4904
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Ступай по месту своей прописки. Следом за своим соевым шефом.

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бот, EKRE - антиевропейская партия, а Хельме - пророссийский политик.
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Неплохо "пророссийский политик" о кацапне отзывается.😄Это националист,которому не нужны ни свинорусы ни украинцы,ни кто бы то ни было еще.
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Не вводите в заблуждение людей никто никого не ограничивает закон шенгена один,может быть индивидуально не впускать если ты даже не на уровне класа школы по английски,похож на гопника то конечно вопросы,а такие страны как Испания,Италия,Франция вообще не спрашивает цель визита,молча штамп только и все
Welcome,страны скандинавии через раз спрашивают цель визита говориш туризм и все ни разу не проверяли ни денег или отели не было,говорю как лично побывавши по 4 раза в году в Европе
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В Іспанію пускають без зайвих запитань також. Але думаю ,що безвіз відмінять через мудил які їдуть працювати на чорно і прострочують термін перебування, або взагалі не виїзжджають розраховуючи легалізуватись. Хоч можуть спокійно зробити ті ж польські документи хоча б, а не портити статистику безвізового, та чмо за пару копійок удавиться краще і всім свиню підсуне
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Те что просрачивают срок им индивидуально запрет на 3 года,в чем проблема,а массового вьезда по работе и не по назначению нет,сами европейцы отмечали,что могли бы отменить нет причин
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а как "спокойно сделать польские документы"?
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При поросі були ******...
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вот так - каждый о себе - когда у нас уже появиться свое Ядерное Оружие - не при зели и это точно - а жаль
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Выкусили, зебилы) вас не хотят нигде видеть...
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ну да - зебилов - гомо-советикус - не где не хотят видеть
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Большой части зебилов похер, в рашку хотят. А те, что не хотят, никак не могут определить, что им на хлеб мазать. Раньше безвиз не мазался, теперь вот пытаются снятие неприкосновенности намазать...
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Туда никого не зовут и не звали, зебил, туда все просились сами
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Консервативна Народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) - естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму. Лідер партії - Март Хельме.
У 2015 році після парламентських виборів EKRE отримала свої перші місця в Рійгикогу.
EKRE є націоналістичною партією, яка прагне до естонської Естонії, прагне реалізувати суверенітет естонців на їх рідних землях. Своїми основними цінностями партія вважає духовні цінності естонського народу.
EKRE співпрацює із латвійськими и литовськими націоналістами, зокрема із Все для Латвії! и Союз литовських націоналістів. Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным" - Цензор.НЕТ 6094
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если вся украина вдруг задумает переселиться в благословенную эстонию. то сие явление сразу превратит прибалтийского тигра в прибалтийского дракона
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назву нашої держави потрібно писати з великої літери.
бажано би вам запам'ятати.
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Лахто, посидь у спамі. Твої висери тут нікому не цікаві.
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Первые плоды выбора розумного нарида
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Ау! Зебобики!вами, обрусевшими, брезгуют в цивилизованном мире
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Как не прискорбно,но это факт. Различная ватная шло#бень,любящая "мышишбратьев" и голосующая за смердведчуков первая побежала за электронными загранпаспортами чтобы прогуляться по так ненавистной для них "гейропе".
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И полностью поддерживаю министра мвд . Этот гомо- советикумус с востока Украины и в Дании всех за и бал
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А що, вони їдуть працювати до Естонії? Що там робити, естонці самі останній хрєн без солі доїдають, робочі по 700 €, мінімальна 500€,
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ылитная такая новость - сказал-мазал. вентилятор заработал.
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Tam mnogo prijexali s Donbasa,daze u nix na vyborax progolosovali kak i Donbase za opozicijoni blok.Vot etimi nedovolni oni
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Напишу, "переведу" кириллицей, написанное Вами важно.

"Там много приехали с Донбасса, даже у них на выборах проголосовали как и на Донбассе за оппозиционный блок. Вот этим и недовольны они."

Какое же прокацапское, хитросделанное мудачье, пардон.
Тянут свою страну в рашастан, а сами прутся в Европу.
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"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.
Источник: https://censor.net.ua/n3147846

Вата зайва в Європі, а українцям завжди раді.
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И он прав. Как я его понимаю! Мы, киевляне, вынуждены терпеть этих люмпенов (хотя почему- не понятно), а ради чего их должны терпеть эстонцы? Прикацапленным дегенератам не место в цивилизации. И Крым пусть подождет чуток, пока в Украину вернется...
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а мы наивно думали,что зебобик зебобику глаз не выколет...так вот,украинцы не хуже эстонцев и ради чего нам терпеть зебильных люмпленов...
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Лечись, калоша. Причем тут Зеленский? Вот твой барыга, как оказалось, попристраивал на хлебную работу в Киеве (по протекции рыжего гудка), сепаров Отброськина (который написал сегодня заяву об уходе) и Голубана. А ведь для меня лично наличие этих двух рож в ведомстве Авакова было серьезной причиной для того, чтобы его презирать.... А как оказалось, не Аваковских рук это дело!

Пришел Зеленский- ведомство начало очищаться от сепаров-коллаборантов-преступников. Так какого "люмпены Зеленского", если они люмпены барыги-мародера?
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зебил,не понось уже , а то расскажу кого твой зекретин по протекции устраивает)вот правильно ,вам ,зебилью, ваше место указывают -вы ,марзота прокацапская ,и среди людей вам не место
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Их можно понять. Скоро начнётся присоединение Украины к Лугандонии и хлынут ониженашилюди по безвизу попить кавы в Праге.
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О, началось! Кстати, ожидаемо. Учитывая сказанное, то я согласен с мнением министра МВД. Руссише швайне нигде не хотят видеть.
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Интересно, когда перед этим хельме встанет вопрос, кто эффективнее для его недостраны-нигерийцы или восточные славяне, кого он предпочтет?
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Я бы на его месте предпочел нигерийцев. Всяко лучше руссобыдло.
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