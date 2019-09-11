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Все про:Демальянс (80) ДТП (5739) Нацполиция (10055) смерть (6123) Чернигов (424)

 Депутат Черниговского горсовета насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Полиция задержала депутата. По данным местных СМИ, это представитель "Демальянса" Ярослав Ковту

Сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из спальных районов города поступило в полицию вечером 10 сентября. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Черниговской области.

"Правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв", - сказано в сообщении.

Пострадавшего пешехода – мужчину 68 лет – доставили в больницу, он скончался.

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По данным UA Чернигов, за рулем авто был депутат от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун. По словам журналистов, эту информацию подтвердили 2 источника - в полиции и в горсовете. Издание отмечает, что на фото с места аварии видно, что пешехода сбила синяя Mazda 626. Эта же машина указана в электронной декларации Ковтуна.

Полиция расследует дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение). Санкция наказания по этой статье - от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147845
 
 
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У Чернігові нормальні дороги і не дуже багато транспорту. Тому необхідні подробиці цього трагічного випадку.
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Можливо переходив дорогу через зебру неадекват?
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Алі-бей, можна запитання не в тему? Як правильно написати турецькою мовою (в заявці на бронювання готелю) що людина хоче кімнати з парними номерами? Гугл дає різні варіанти -
even numbers = çift sayılar, even room numbers= hatta oda numaraları.

Дякую.
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Завтра окажется что за рулем был его водитель. Или вообще угонщик.
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Это вообще была Тесла, которая сбежала от хозяина и совершила наезд.
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мазда 626 ... как минимум 17 лет машине, т.е. чермет. Похоже скромный депутат ...
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Еще 1 "*********" бодро в гробу полежит пару дней над землей, и скока то там лет - под.
Наверное в 95% таких случаев "*********" может не быть "*********ом", зато живым.
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Ну Демальянс то посадять, це ж не тесть депутата "Слуги народу"
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