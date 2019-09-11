 "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель ЦИК заявила после заседания профильного комитета, который рекомендовал Раде распустить комиссию.

На вопрос журналистов о том, почему Зеленский решил инициировать роспуск, Слипачук ответила: "Сложный для меня вопрос. Я считаю, что это исключительно политическое решение, которое соответствует определенной политической стратегии".

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На уточнение о том, о какой политической стратегии говорится она ответила: "Я думаю об этом нужно спросить у Офиса президента, или у него самого".

"Я не вижу никакого обоснования этих 28 нарушений, о которых говорят. Первым блоком идут несколько постановлений, касающиеся регистрации, затем 169 округ, затем 198", - добавила Слипачук.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.