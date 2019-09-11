 "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель ЦИК заявила после заседания профильного комитета, который рекомендовал Раде распустить комиссию.
На вопрос журналистов о том, почему Зеленский решил инициировать роспуск, Слипачук ответила: "Сложный для меня вопрос. Я считаю, что это исключительно политическое решение, которое соответствует определенной политической стратегии".
На уточнение о том, о какой политической стратегии говорится она ответила: "Я думаю об этом нужно спросить у Офиса президента, или у него самого".
"Я не вижу никакого обоснования этих 28 нарушений, о которых говорят. Первым блоком идут несколько постановлений, касающиеся регистрации, затем 169 округ, затем 198", - добавила Слипачук.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета.
https://prm.ua/zelenskiy-pozbaviv-ar-yeva-ta-gerasimova-vishhih-diplomatichnih-rangiv
Україна може лишитись без представництва, під час розгляду комітетом Парламентської асамблеї Ради Європи доповіді щодо дискримінації і порушення прав кримських татар в окупованому Криму, через небажання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова підписати відрядження представникам "Європейської Солідарності".
это вам не баран чхнул ... а вы тут хрюкаете ...как обычно...
розпуск -некоректне формулювання.
краще 'повне перезавантаження'
рекомендую..
і щодо тупорилих фотодрочерів
Roman Waschuk
1 год
З Опорою тут не посперечаєшся:
hromadske
@HromadskeUA
Громадянська мережа ОПОРА заявила, що президент чи парламентська більшість не мають формувати склад ЦВК під поточну політсилу.
Надо искать информацию.
до того,що Цвк недавно було сформовано"під Пєтю',претензій ніяких?
Про це "Прямому" розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерій Карпунцов.
Карпунцов наголосив, що процес оновлення ЦВК затягнувся і як наслідок тепер без втручання іноді президента, як арбітра, нічого не виходить.
18 Вересня 2018
повідомляв "Прямий", голова Верховної Ради України Андрій Парубій ініціював збільшення складу Центральної виборчої комісії з 15 до 17 членів.
У вівторок Верховна Рада проголосувала вже в звичному для себе стилі «плевать на правила и закон» законопроект щодо змін кількісного складу ЦВК. Невибаглива формула збільшення на 2 члени: з 15 до 17. І здавалося б мотивація очевидна: коаліційні фракції не змогли домовитися хто віддасть опозиційним одну або й дві посади, а опозиційні фракції логічно не готові відмовитися від представництва в Центральній виборчій комісії. Проте, як на мене не все так просто і однозначно.
Зверніть увагу, що усюди, де по тексту первинної редакції йде мова про кворум 2/3 складу ЦВК, запропонували замінити на "11 членів" (насправді ж дві третини це не менше 12 членів).
До прикладу це такі випадки:
- повноважність ЦВК
- кворум для засідання з обрання голови ЦВК
- кворум для засідання ЦВК
- прийняття рішення про участь у засіданнях ЦВК певних осіб
Для чого змінювати таке положення - мені не одразу стало зрозуміло. Оскільки за законом рішення все одно приймаються більшістю від складу ЦВК.
Проте, якщо поглянути на персоналії запропонованих кандидатур до складу ЦВК, то до квоти БПП і НФ належать 9 членів, ще один кандидат від Волі народу (дуже ймовірно підконтрольна президенту кандидатура) + 1 чинний член ЦВК від УДАРу. Разом 11 членів.
Таке формулювання (11 членів замість 2/3) дозволить їм самим проводити засідання комісії.
Якщо б залишили чинну норму, то засідання ЦВК можна було провести лише за участі хоча б ще одного члена ЦВК. Тобто у "некоаліційних" членів ЦВК була б можливість ЗАБЛОКУВАТИ БУДЬ-ЯКЕ ЗА комісії.
Отже, як на мене таке надшвидкісне рішення з грубими порушеннями регламенту було прийнято не для голосування за новий склад цвк вже сьогодні, а для того, щоб не коаліційні фракції не зірвали математичний план влади.
У вівторок Верховна Рада проголосувала вже в звичному для себе стилі «плевать на правила и закон» законопроект щодо змін кількісного складу ЦВК. ...
Отже, як на мене таке надшвидкісне рішення з грубими порушеннями регламенту було прийнято не для голосування за новий склад цвк вже сьогодні, а для того, щоб не коаліційні фракції не зірвали математичний план влади.
перекрасить в грина цвет
из кондитеров велю наделать мух.
а что сделаю потом,
как подумаю о том
это все захватывает дух
От бени наказ получу,
буду творить, шо хочу
Сліпачук
а они думали, за Куницкого и всё дерьмо не будет ответа? получите, распишитесь ))