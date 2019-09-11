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 Политика Украины
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Все про:роспуск (208) ЦИК (3299) Слипачук (69)

 "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает комиссию независимой и не видит оснований для ее роспуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель ЦИК заявила после заседания профильного комитета, который рекомендовал Раде распустить комиссию.

На вопрос журналистов о том, почему Зеленский решил инициировать роспуск, Слипачук ответила: "Сложный для меня вопрос. Я считаю, что это исключительно политическое решение, которое соответствует определенной политической стратегии".

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На уточнение о том, о какой политической стратегии говорится она ответила: "Я думаю об этом нужно спросить у Офиса президента, или у него самого".

"Я не вижу никакого обоснования этих 28 нарушений, о которых говорят. Первым блоком идут несколько постановлений, касающиеся регистрации, затем 169 округ, затем 198", - добавила Слипачук.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3147844
 
 
 Топ комментарии
 
Ну говорили же. Это были последние демократические выборы.Дальше только 146% "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 181
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Жизненно необходимо очищать все органы власти от окопавшейся там порохосрани, так что решение абсолютно правильное. Ни для кого ж не секрет, что эта Слипачук - любовница известного соевого пахана грановского, на котором вообще негде клейма ставить
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"Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС"
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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...Разумков - Гончаруку "Никому не давай проект бюджета !" Поздно Дима... Расслабься.
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета.
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Помста. Мєрзость. зеленський позбавив В.Ар"єва та А.Герасимова вищих дипломатичних рангів(з формуліровкою: видані безпідставно!?) які їм присвоїв Президент Петро Порошенко.

https://prm.ua/zelenskiy-pozbaviv-ar-yeva-ta-gerasimova-vishhih-diplomatichnih-rangiv

Україна може лишитись без представництва, під час розгляду комітетом Парламентської асамблеї Ради Європи доповіді щодо дискримінації і порушення прав кримських татар в окупованому Криму, через небажання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова підписати відрядження представникам "Європейської Солідарності".
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Интересно Зедебил реально считает себя заместителем Бога в Украине ну ну во еще тот дебила.... Раду распустил издав Указ впихну в него ересь и чистую лажу ЦИК распискает потому что они мого видели и знают потом через год все его 254 слуги странным образом начнут мерты по 50 человек в сутки.. потом Кабмин также в самолете одном всем составом в полете в Россиию на преговоры впашетя в березку ВВП даже знает как правильно все сделатьб а потом Беня тихо даст Зеле чаек с повидлом и будет Зеля памятником в закоулке Криводжопинска...
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Привет, шестёрки. А пахану-то вашему придётся на нары за содеянное...12 уголовных дел...
это вам не баран чхнул ... а вы тут хрюкаете ...как обычно...
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дійсно..
розпуск -некоректне формулювання.

краще 'повне перезавантаження' "Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 6951
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авантюристы они, за свои обещания не отвечают, а действуют ситуативно
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Дивно чому розпускає? Взяли б вже взагалі ліквідували. Чи перетворили на якийсь черговий "офіс", а Володю - на царювання. Нарід зхаває аж бігом. "Тіпєрь і мі как в Англії! Бггг" (і - сьорб! - з півторахи піваса).
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Бенино решение, а не политическое, у продавца воздуха политических решений не бывает, только финансовые
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Не ужели до сих пор не понятной этой Фури,за что её выгнали в натуре?
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то же делал и фюрер 21 века в цапии - путь один - страны разные
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Це вже господарю вирішувати,шо робити з собаками,які йому залишились від папєрєднікав))
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а стврый чо,кротов собаками травил? "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 958а новый кормить не хочет?так если они голодные вырвутся-и кротов и хозяйна захавают...
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ну,проводить досрачные выборы в раду тоже было политическое решение...так шо за шо боролись-оно вас и догнало "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 5917
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Боже...какая тупость...научился дебил картинки шлёпать ...
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є кнопочка 'спам',
рекомендую..
і щодо тупорилих фотодрочерів "Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 9205
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ты тоже считаешь зебобиков тупыми? ты порохобот?
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Посол Канады в Украине поддержал заявление ОПОРы.

Roman Waschuk
1 год

З Опорою тут не посперечаєшся:

hromadske
@HromadskeUA

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що президент чи парламентська більшість не мають формувати склад ЦВК під поточну політсилу.



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В ЦИК нет ни одного представника вид партий ,представленных во ВРУ.Долой с пляжу люзеров!
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А по-моему есть, была какая-то эпопея.
Надо искать информацию.
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Если даже и есть от Батькивщины,то она и останется 300%.
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оПОРІ І ПОСОЛЬСТВУ КАНАДИ.

до того,що Цвк недавно було сформовано"під Пєтю',претензій ніяких?
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Розширення складу Центральної виборчої комісії до 17 осіб - єдиний спосіб задовольнити всі вимоги щодо оновлення складу ЦВК.
Про це "Прямому" розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерій Карпунцов.
Карпунцов наголосив, що процес оновлення ЦВК затягнувся і як наслідок тепер без втручання іноді президента, як арбітра, нічого не виходить.

18 Вересня 2018
повідомляв "Прямий", голова Верховної Ради України Андрій Парубій ініціював збільшення складу Центральної виборчої комісії з 15 до 17 членів.
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Передвиборча математика або кому було вигідно збільшення членів ЦВК з 15 до 1720.09.2018"Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 5439
У вівторок Верховна Рада проголосувала вже в звичному для себе стилі «плевать на правила и закон» законопроект щодо змін кількісного складу ЦВК. Невибаглива формула збільшення на 2 члени: з 15 до 17. І здавалося б мотивація очевидна: коаліційні фракції не змогли домовитися хто віддасть опозиційним одну або й дві посади, а опозиційні фракції логічно не готові відмовитися від представництва в Центральній виборчій комісії. Проте, як на мене не все так просто і однозначно.
Зверніть увагу, що усюди, де по тексту первинної редакції йде мова про кворум 2/3 складу ЦВК, запропонували замінити на "11 членів" (насправді ж дві третини це не менше 12 членів).
До прикладу це такі випадки:
- повноважність ЦВК
- кворум для засідання з обрання голови ЦВК
- кворум для засідання ЦВК
- прийняття рішення про участь у засіданнях ЦВК певних осіб
Для чого змінювати таке положення - мені не одразу стало зрозуміло. Оскільки за законом рішення все одно приймаються більшістю від складу ЦВК.
Проте, якщо поглянути на персоналії запропонованих кандидатур до складу ЦВК, то до квоти БПП і НФ належать 9 членів, ще один кандидат від Волі народу (дуже ймовірно підконтрольна президенту кандидатура) + 1 чинний член ЦВК від УДАРу. Разом 11 членів.
Таке формулювання (11 членів замість 2/3) дозволить їм самим проводити засідання комісії.
Якщо б залишили чинну норму, то засідання ЦВК можна було провести лише за участі хоча б ще одного члена ЦВК. Тобто у "некоаліційних" членів ЦВК була б можливість ЗАБЛОКУВАТИ БУДЬ-ЯКЕ ЗА комісії.


Отже, як на мене таке надшвидкісне рішення з грубими порушеннями регламенту було прийнято не для голосування за новий склад цвк вже сьогодні, а для того, щоб не коаліційні фракції не зірвали математичний план влади.
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Страна ждет действий власти направленных на развитие экономики , помощи в старте малому бизнесу , а вместо этого продолжаются жалобы Зеленского что ему мало власти и всё время мешают работать!
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ЦИК не соответствует современным реалиям и создана под перевыборы Пораженко.Предыдущая ЦИК с Охендовским вообще была вне закона.Тому замина ЦИК под современные реалии нагальна.Приветствую.
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Прекрасне рішення Зеленського! Підтримую!!! Ну не могли українці так тупо проголосувати і на виборах Президента, і,тим більше, на парламенських!!! Треба розганяти "злочинну" ЦВК і призначати нові вибори і Президента, і парламентські!!! Бо ця ЦВК "змахлювала" і підмінила наш вибір!!!
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Маячня - розпускати ЦВК, це більше схоже на узурпацію влади, а не наведення порядку. До ЦВК досі ніяких претензій не було. Але, тут як в старому, доброму висловлюванні: "... до основанья все разрушим, мы свой мы новый мир построим, кто был ничем тот станет всем..." Ничего не напоминает???
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Передвиборча математика або кому було вигідно збільшення членів ЦВК з 15 до 1720.09.2018"Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 9809
У вівторок Верховна Рада проголосувала вже в звичному для себе стилі «плевать на правила и закон» законопроект щодо змін кількісного складу ЦВК. ...

Отже, як на мене таке надшвидкісне рішення з грубими порушеннями регламенту було прийнято не для голосування за новий склад цвк вже сьогодні, а для того, щоб не коаліційні фракції не зірвали математичний план влади.
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Ну говорили же. Это были последние демократические выборы.Дальше только 146% "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 181
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Жизненно необходимо очищать все органы власти от окопавшейся там порохосрани, так что решение абсолютно правильное. Ни для кого ж не секрет, что эта Слипачук - любовница известного соевого пахана грановского, на котором вообще негде клейма ставить
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Охендовський взагалі роками працював не законно.
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прикажу я белый цвет
перекрасить в грина цвет
из кондитеров велю наделать мух.
а что сделаю потом,
как подумаю о том
это все захватывает дух
От бени наказ получу,
буду творить, шо хочу "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 6592
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Политическая стратегия у Вовы одна-передавить соевых опарышей,ну или на худой конец скормить их рыбкам.Стратегия правильная.Поддерживаю.
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І відсмоктати у ****.. Все вкладаються в стратегію малоросійського бидляка Вавана: смоктати у **** і давити своїх..Таке було в 2010-14 рр. Тому вдалося втекти.
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Вот здесь ты прав "правда жизни".Ты будешь смоктать,а Вова будет давить.Кто на что учился.
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Чем скорее будет покончено с соевой мразью, тем лучше
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Предлагаю всем нормальным спамить зеленых 3,14дарасов.Уже сил нет читать их лозунги.
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всі шоколядні довбні мабуть тут на Цензорі зібралися, бо більше ніде вже не потрібні "Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 2270
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ще пару ПЕСиків від корита відривають.. яке горе
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надо бы своих людей и туда... на кормление, а причину придумают в оп
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Чем больше соя хамит,тем больше поддержка у Зеленского.С такими делами на следующих выборах Пэця и его секта в Раду не попадут.Валяйте.Продолжайте в то же духе.Повторяйте подвиг Юща "свидетели Мальдивского полководца".
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непрохід ЄС Пєті у наступну Вр залежить лише від якісної роботи прокуратури)
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на выход, остатки шоколадного дерьма )
а они думали, за Куницкого и всё дерьмо не будет ответа? получите, распишитесь ))
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