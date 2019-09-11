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Все про:Европарламент (1423) Нидерланды (844) Боинг-777 Malaysia Airlines (1012) пленные (557) Цемах (57)

 Международное следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые, - евродепутат от Нидерландов Пири

Депутат Европарламента от Нидерландов считает, что требование Москвы отдать ей Владимира Цемаха в рамках обмена заключенными с Украиной свидетельствует об ответственности РФ в катастрофе MH17.

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые. Об этом в интервью DW в среду, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

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Кати Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Владимира Цемаха Москве. По мнению Пири, Украина заплатила слишком высокую цену за возвращение на родину своих граждан.

Как заявила Пири, решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17. "С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - считает европарламентарий.

Настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признаёт свою вину в катастрофе "Боинга" рейса MH17, полагает Кати Пири. Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха, уверена она.

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"Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля", - полагает депутат Европарламента.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147842
 
 
 Топ комментарии
 
Сенцов красава.
Якщо коротко: "Не треба моїм звільненням і моїм іменем приховувати капітуляцію України."
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Hellis‏ @13Hellis_13 18 ч.18 часов назад

Международное следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые, - евродепутат от Нидерландов Пири - Цензор.НЕТ 112

По решению Гаагского Трибунала, Московия обязана была:
- освободить беззаговорочно моряков
- вернуть Украине три корабля
- открыть для Украины свободный проход по своим территориальным водам в Керченском проливе.
С моряками Зеленский Путину помог.
Посмотрим, что будет дальше.
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До зелебобів не доходить, їм потрібно битою по їбалу.
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рашка свої умови по обміну зеленському протовкнула. Цікаво він хоч щось зміг свого просунути чи ні? Там же ціла команда навколо нього. Хоч щось "виторгували"?
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а 35 відданих заручників ви не помітили?
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Для порохобота українці не люди. Якщо вони не мародери.
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Сенцов красава.
Якщо коротко: "Не треба моїм звільненням і моїм іменем приховувати капітуляцію України."
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И не только Сенцов. Там было много вменяемых:

Балух: Не хотим, чтобы Украина заплатила национальными интересами за нашу свободу....
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"Не треба моїм звільненням і моїм іменем приховувати капітуляцію України."

на цю брехню
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Порошенко и его правительство не пошли на измену государственных интересов из-за пленных в России. Об этом рассказал на пресс-конференции режиссер Олег Сенцов,

Ранее Сенцов поделился впечатлениями о России, Путине и перевороте в Кремле. "Путин хотел что-то получить, какие-то уступки, но не своих людей, они ему не нужны. Украина не шла на условия российского президента. И я очень рад, что предыдущая администрация не уступила. Да, нам пришлось сидеть в тюрьме, но мы им не уступили", - сказал Сенцов.

Міжнародне слідство перекваліфіковувало Цемаха зі свідка у справі MH17 у підозрюваного, - євродепутат від Нідерландів Пірі - Цензор.НЕТ 1693
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"Не треба моїм звільненням і моїм іменем приховувати капітуляцію України."

ви розумієте що таке пряма мова в школу ходили?
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Сенцов про видачу Цемаха РФ: якщо Зеленський ухвалив таке рішення, значить, в цьому була необхідність
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Для украинцев зеприматы шариковы не люди
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А 12 тысяч погибших за то чтобы не сдавать страну непомитылы????
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До зелебобів не доходить, їм потрібно битою по їбалу.
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Не факт что поможет. Там мозгов нету, что бы сотрисение их было.
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озвучьте временные рамки "сдачи" Зеленским Украины?
и обьясните почему этого не происходит не смотря на брехливые вангування порохобобиков?
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Это произошло... пока вы котов душили душили, душили душили.. душили душили...
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Значит, когда эти порохоботы кричат «Зеленский сдал Украину» - я смеюсь. (Лицо Филипп Филиппович перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев - прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой.
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Не помітив. Були обміняні на умовах рашки, а відданих не помітив. Кого віддали?
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Cвого він тільки в рояль просунути може, та і то лише на концерті.
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А вот теперь Целкину стоит серьезно призадуматся(если конечно в голове не вакуум).Кацапам трудно будет теперь выстроить логическую связь в связи со сменой статуса этого ишака.Прятать его-это фактически признать свою вину(а оно им сейчас совсем не надо).Остается одно-сделать дачу показаний Це-це физически не возможной.Для этого есть несколько вариантов.1.Смерть от яда,2.смерть от старости(см.п.1),3.смерть от несчастного случая,4."смерть среди айсбергов" Міжнародне слідство перекваліфіковувало Цемаха зі свідка у справі MH17 у підозрюваного, - євродепутат від Нідерландів Пірі - Цензор.НЕТ 7138
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Та я вам щас вариантов набросаю..
1 Приоритет законодательства раши над международным.
2 Он вааще гражданин раши с 14года
3 Он готов дать показания онлайн ( с суфлёром в ухе и телесуфлёром за камерой)
4 .....
Ишо надоть? Міжнародне слідство перекваліфіковувало Цемаха зі свідка у справі MH17 у підозрюваного, - євродепутат від Нідерландів Пірі - Цензор.НЕТ 5594
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сразу поправлю.Рашка признает международное законодательство(как вы изволили выразиться)первичным и везде это декларирует.Чей !"он" гражданин это не совсем важно или совсем не важно.Он де факто подозреваемый в международном терроризме,а это самое важное.Так что для Путлера ситуация-цуг-цванг.Выдаст-жопа.Не выдаст снова жопа.Но во втором варианте есть "лазейки" которые я описал выше.Когда ситуация безвыходна то пуйло перед такими "мелочами" не останавливается.Вспомните убийство Немцова.
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вы путина переквалифицируйте лучше.И все встанет на свои места. Пенсионерами - шестерками они занялись.
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Все идет по плану.
Отказ выдать международного преступника - дорогого стоит
Петелька сдавливается.
Пипец этому Цемаху - ресторан Ветерок приоткрыл свои гостеприимные двери ......
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Пипец этому Цемаху - ресторан Ветерок приоткрыл свои гостеприимные двери ......

Если Немцова под видеокамерами убили,то "зенитчика"не сегодня - завтра уберут
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"Замочать", а скажуть що він виїхав на територію Лугандону і де він тепер перебуває кацапи не мають а ні найменшого поняття. Ось побачите що так буде.
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План Кремля по Цемаху удался. Раскрутили алкоголика-сепаратиста с Украины , а потом он заявит, что БУК привезли ВСУ и Россия не при делах.
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сложно это для алика
скорее новичком просквозит, насморк с летальным
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Шо ты кацап мелишь ? Он скажет БУК привезли с Украины ? Ага и он потом его таскал по оккупированой территории и вывез в Россию ? И чего же тогда раше не передала этот «украинский» бук Голландии ?
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Hellis‏ @13Hellis_13 18 ч.18 часов назад

Международное следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые, - евродепутат от Нидерландов Пири - Цензор.НЕТ 112

По решению Гаагского Трибунала, Московия обязана была:
- освободить беззаговорочно моряков
- вернуть Украине три корабля
- открыть для Украины свободный проход по своим территориальным водам в Керченском проливе.
С моряками Зеленский Путину помог.
Посмотрим, что будет дальше.
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Путя міг закусити віжжі і не віддати нікого. І ніхто б російські судна ніде не арештовував, бо це не вигідно. Треба було б Україні з усім світом судитись?
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В свое время, паРашка боялась даже реальные самолеты на аэрокосмические салоны отправлять, чтобы их не арестовали и были представлены стенды с макетиками самолетов и т.д...потому, что ее имущество арестовывали за долги...паРашка долги погасила...
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У голанців без Цемаха вистачає доказів причетності Раші до збиття Боінга. Було б бажання в них судитись. Бо гроші, здається, голандці від Раші вже отримали.
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він для вас вже недоступний.
хутін ніколи йього не видасть, скоріше вб'є десь по тихому.
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Вот кто ещё сомневается, что эти расследовали просто с потрохами куплены рускими? Пять! Пять лет расследуют! И что? И ничего. руским выгодно такое расследование, крайне выгодно. В рамках усилий наинформационном фронте счас появятся вопли - Путин!Гаага! А что эти крики значат? А ничего....
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Ты маленько подтупливаешь.Пять лет это еще ни о чем.Там могут и двадцать пять лет вести следствие.Предположений их суды не принимают.Только конкретные,"железные" доказательства.Иначе дело просто не передадут в суд.К стати даже если они будут уверены на все 100% при этом имея слабую доказательную базу,будут упорно собирать доказательства хоть сто лет.Здесь срока давности нет.Лучше оправдать 10 виновных чем осудить одного невинного.Так у них работает Фемида
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Вот! Оправдатель хренов. Никто, повторяю никто, за убийство европейцев наказания не понесет. Во всяком случае сейчас, при нынешних порядках в фЕвропе. А вот при Рейгана до всяких судов Ливию наказали безвсяких проволочек.
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Угу. Ловите его теперь. Владимир Александрович друзей не подставляет.
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Подавайте запит своєму партнеру Пуйлу,може він вам його видасть,по частинам))
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Рашка не проти Цемаха видати. Яку частину Цемаха голандцям треба найбільше? Верхню, або нижню? Международное следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые, - евродепутат от Нидерландов Пири - Цензор.НЕТ 2910
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а это уже наталкивает на нехорошие мысли. Не в паре ли ***** с нидерландами работает？
Просто странно, когда цемаха можно было брать за причендалы в Украине, они свои чухали, только цемах у ***** оказался, так уже не свидетель
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І дійсно. Мабуть голандці не знали - кому вони Керченський міст будують.
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Поэтому мы решили им так поднасрать?
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что же Нидерланды его раньше не хотели, не понятно.......
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Ну теперь давайте рахе запрос на его выдачу.
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Главное как быстро переквалифицировали, сразу после обмена, а до чего; времени не хватало или желания?
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Ну і як зрада.
Зеленський зробив путіна просто офігенно.
цемаха слідчі Нідерландів допитали тишком перед обміном,зафіксувавши покази,тепер він не дуже і потрібний.Віддали ***** по обміну а від нього тепер Нідерланди вимагають видачі їм,у ***** цуцванг .цемах уже не свідок,а підозрюваний,бо є його показання,так ***** ще ніхто на розкарячки не ставив.Браво Зеля.
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А, якщо врахувати, що Цемах на відіо стверджував, що Боінг збила українська сушка, то ціна свідченням Цемаха на суду в Гаазі - нульова. Якщо не шкідлива.
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Ти хоч думай що говориш,хто те відео прийме в суді до уваги,яке невідомо де і ким зняте.
А покази з нього брали офіційно під протокол,так що путя попадос
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А где можно ознакомиться з його показами?! Хоча б з офiцiйними iiх переказами.
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100%...только тут животным доказывать попусту...
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Тут і сказати нічого,та й навіщо щось доказувати та псувати нерви,у них просто агонія і сказ
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вот так то.когда Украина отдала по требованию МОСКВЕ стемаха то ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛА ВЫЖАВ С НЕГО ПОКАЗАНИЯ И ПЕРЕДАЛА МОСКВЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ.РАШКА ДОКАЗАЛА И ПОДТВЕРДИЛА СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ И ВИНОВНОСТЬ В ПРЕСТУПЛЕНИИ. теперь это лишнее доказательство что россия заметает следы и виновна... так что Зеленский советовался отдавать его или нет .поэтому троли и всёпропало..завалили свои рты вонючки...теперь показания сняты,пленные вернулись..а теперь нидерланды и другие чей самолёт и люди погибли. пусть у себя на жопе волосы рвут и думают как его арестовать... иначе трубу с газом новую заморозят..это их теперь проблема этот долбанный терорист стемах..вот и вся история... Международное следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые, - евродепутат от Нидерландов Пири - Цензор.НЕТ 2079
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В Нидерландах поняли до Цемаха не добраться и переквалифицировали его в подозреваемые. До обмена он мало кого интересовал целых два месяца.
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Та зараз, можете насипати Цьомаху, солі на пеніс...
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мы можем попросить цемаха, но просим сп-2)). европейские ценности - превыше всего!
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Второй раз номер не пройдет. Там на 200% будет засада.
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********* у такій спосіб зняв з себе зобов'язання по його екстрадиціі до суду. Адже він тепер, так би мовити, на території України. Хто тепер зобов'язаний доставити, у разі вимоги судом по МН-17, цемаха до Нідерландів?
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Хм. походу пора запускать второй самолет.
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Ну да, ещё парочку парней положим доставая ублюдка... У нас этих людишек, ну просто завались.
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Вау, то входить Клован запоров ще більших боків. Зелені трілобіти виявляється відпустили не свідка а підозрюваного. Важкість скоєного зеленими злочину проти людяності і справедливості погіршується.
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Теперь это головная боль для росии. А наши моряки дома!!!
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Будет здорово, если Цемах попросит у Украины убежища взамен на показания.
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зато цемах макаронов на ужин наесцца на весь свой короткий остаток жисти )
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Цемах, в Голландской тюрьме ты будешь, как вареник в сметане, но ты выбрал два метра под землей. Дурак...
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Це що виходить, Зе-хробаки ховають терористів від Гаазького трибуналу в Росії?
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у этих голландских дебилов было два месяца времени..., а они зачесались за день до выдачи..., обкуренные они там, что ли..!? ))))))
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Європа ! Попробуй тепер «співпрацювати» з росією .А ми будемо спостерігати «озабоченно «.
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Холандцы теперь просто счастливы, что можно отсутствие реальных доказательств свалить на какого-то там цемаха
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