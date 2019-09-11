 Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским

О том, как прошла встреча с Коломойским и о миссии МВФ, главу Кабмина спросили журналисты во время брифинга после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Гончарук призвал спрашивать об итогах работы Кабинета Министров. "Коллеги, я бы хотел подчеркнуть формат таких встреч: призываю вас обсуждать те темы, которые мы поднимаем по итогам заседания. Это не регулярное еженедельное интервью. Я прокомментирую те факты, которые буду считать необходимым комментировать в интервью, в отдельных выступлениях", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский рассказал, о чем говорил с Порошенко во время личной встречи
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Игорь Валерьевич показывает заинтересованным лицам, с кем в этой стране нужно решать все вопросы. Конечно, с ним самим - с Игорем Валерьевичем.
Это единственная цель данного фото.
Там как у Траса Бульби - я тебе синку породив... Если не и хуже.
Да он гордится этим...
Пригласили посидеть рядом с самим Паханом...
Издание Freedomnews сообщило об обстреле российской военной базы в городе Бу-Кемаль на востоке Сирии американскими бомбардировщиками-ракетоносцами B-52 Stratofortress.
В атаке также участвовали два истребителя F-22 - все боевые единицы покидали территории Иордании, где произвели основной удар по наземным целям. Местный телеканал Alhadath сообщил о 18 погибших вследствие бомбёжки американских воздушных сил. На территорию базы высадился небольшой отряд американских десантников, целью которых было добить выживших. Российские СМИ указали на то, что стреляющая сторона осталась неизвестной, однако ближневосточные издания прямо обвиняют американских военнослужащих.
они чавкая орут 'зеЛя молодчага'
А я честно говоря чуда не ожидал
.Но как поется- при власт, при деньгах и при короне ли,- судьба людей швыряет как котят
Ну как мы Беню в Украине проворонили-
Нам этого потомки не простят!...
Как хорошие и честные дяди в его лице позаботятся об их будущем...
Детишек разводить и то не постеснялся...
Пусть за меня Юзик заплатит. Ему всё-равно деньги некуда девать.
https://ukranews.com/news/652732-goncharuk-hodil-k-kolomojskomu-za-nedelyu-do-naznacheniya-premerom
Перетворили країну на циркову арену. Кожен крок нагадує вульгарну сценку з сраного 95 кварталу. Брехня та віджим - тепер це будуть головні напрямки дій нової влади.
********, вам слово!
Коментуйте.
Можно себе предствать, что будет дальше...
Посидели..
Хозяин дал указания клоуну..
Разошлись.
О чем тут говорить?
ваЗЕліни схавають...