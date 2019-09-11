EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4764  73
Все про:Зеленский (2768) Коломойский (1150) Гончарук_Алексей (73) Офис Президента (92)

 Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не стал комментировать встречу с бизнесменом Игорем Коломойским, состоявшуюся накануне в Офисе Президента.

О том, как прошла встреча с Коломойским и о миссии МВФ, главу Кабмина спросили журналисты во время брифинга после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Гончарук призвал спрашивать об итогах работы Кабинета Министров. "Коллеги, я бы хотел подчеркнуть формат таких встреч: призываю вас обсуждать те темы, которые мы поднимаем по итогам заседания. Это не регулярное еженедельное интервью. Я прокомментирую те факты, которые буду считать необходимым комментировать в интервью, в отдельных выступлениях", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский рассказал, о чем говорил с Порошенко во время личной встречи

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/n3147841
 
 
 Топ комментарии
 
Нормально...."новая" открытая и прозрачная власть... Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 8661
 показать весь комментарий
 
значит - договорняк - все логично - даже ему стыдно)))
 показать весь комментарий
 
обыски в привате и нафтогазе - это лучший комментарий. ЗЕ и БЕ сидели на трубе...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І хто за ким записує розпорядження.
 показать весь комментарий
 
 
На цьому фото чьотко видно, що Президент України, Порошенко, а не Коломойський.
 показать весь комментарий
 
 
Шо, кремлевская балалайка, нашел фотку столетней давности и рад? Дайте ему из кремля дополнительную пайку! Выслужился предатель перед мокшами!
 показать весь комментарий
 
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 354

Игорь Валерьевич показывает заинтересованным лицам, с кем в этой стране нужно решать все вопросы. Конечно, с ним самим - с Игорем Валерьевичем.
Это единственная цель данного фото.
 показать весь комментарий
 
 
до антисемітизму в Україні зосталось трошки.
 показать весь комментарий
 
 
а до любві к русскім братьям, ще менше...
 показать весь комментарий
 
 
..еврейские погромы, традиционно и с информационной поддержкой, обеспечат мышибратья из-за поребрика
 показать весь комментарий
 
ти краще переймайся, щоб не було погромів проти хахлов....
 показать весь комментарий
 
Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским

Там как у Траса Бульби - я тебе синку породив... Если не и хуже.
 показать весь комментарий
 
 
значит - договорняк - все логично - даже ему стыдно)))
 показать весь комментарий
 
 
стыдно? Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 5571
Да он гордится этим...
Пригласили посидеть рядом с самим Паханом...
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю , просто нет у него такого права , комментировать самого Игоря Валерьевича .
 показать весь комментарий
 
 
Нормально...."новая" открытая и прозрачная власть...
 показать весь комментарий
 
 
Вчера Зеленский встретился с Коломойским, сегодня - полиция проводит обыски в днепровском отделении "Приватбанка" все логично. Во-первых фигуранты и подельники по одному делу в Делавэре помогают друг другу.(https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html) Во-вторых Аваков молниеносно убрал всех заместителей начальника нацполиции и назначил своих. И г-н Цуцкиридзе, бросился в бой.
 показать весь комментарий
 
обыски в привате и нафтогазе - это лучший комментарий. ЗЕ и БЕ сидели на трубе...
 показать весь комментарий
 
 
Ясен перец. С какого перепугу барин перед холуями отчитываться обязан? Сожрут и то что "которые буду считать необходимым комментировать"...
 показать весь комментарий
 
 
18 бойцов ССО ГРУ были убиты спецназом ВДВ и ВВС США.

Издание Freedomnews сообщило об обстреле российской военной базы в городе Бу-Кемаль на востоке Сирии американскими бомбардировщиками-ракетоносцами B-52 Stratofortress.

В атаке также участвовали два истребителя F-22 - все боевые единицы покидали территории Иордании, где произвели основной удар по наземным целям. Местный телеканал Alhadath сообщил о 18 погибших вследствие бомбёжки американских воздушных сил. На территорию базы высадился небольшой отряд американских десантников, целью которых было добить выживших. Российские СМИ указали на то, что стреляющая сторона осталась неизвестной, однако ближневосточные издания прямо обвиняют американских военнослужащих.
 показать весь комментарий
 
 
Новость замечательная. Вот только первоисточник обнаружить не удается
 показать весь комментарий
 
 
Марионетка не комментирует. Она молча дергается на нитках. Кстати,что там с долгами по коммуналке г-на гончарука? "Я не я-корова не моя" наверное?
 показать весь комментарий
 
 
зеЛебыдлу уже срут в рот!
они чавкая орут 'зеЛя молодчага'
 показать весь комментарий
 
 
як пише соня кошкіна гончарук ніхто, реально керуючий кабміном є хорошковський. тай коментувати рабу візит хазяїна знаєте по перше шибко нагло, по друге тре мати яйкі на то
 показать весь комментарий
 
 
Открытость и прозрачность власти и ее действий. И эти свои обещания спустили в унитаз. Почему то не удивлен, все повторяется из "сезона" в "сезон", ничего не меняется..
 показать весь комментарий
 
 
все повторяется из "сезона" в "сезон", ничего не меняется..

А я честно говоря чуда не ожидал
.Но как поется- при власт, при деньгах и при короне ли,- судьба людей швыряет как котят
Ну как мы Беню в Украине проворонили-
Нам этого потомки не простят!...
 показать весь комментарий
 
деткам рассказывал....
Как хорошие и честные дяди в его лице позаботятся об их будущем...
Детишек разводить и то не постеснялся...
 показать весь комментарий
 
 
Я - за! Только так до ЗЕбилов дойдет. Через карман.
 показать весь комментарий
 
 
ах, ты ж .б твою мать!! Они там, че, совсем, о..ели?? Жаль, сегодня нельзя матюкаться.

Пусть за меня Юзик заплатит. Ему всё-равно деньги некуда девать.
 показать весь комментарий
 
 
Гончаров Богдан Баканов ложили они болт на всех они ведь власть посмотрите что через полгода будет когда у них лица жиром начнут заплывать Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 1181
 показать весь комментарий
 
 
Realno takix vstrec nedolzno byt,takoje net v Evropejskix stranax.Konecno mozno vstretitsia prezidentom s biznismenami no tam dopustim s so vsemi srazu,kakix 50 stuk ix bylo i obgovoryli pro biznis.
 показать весь комментарий
 
 
Не перед холопами отчитываться же,всё выборы прошли, вы использованые изделия для них, 73%
 показать весь комментарий
 
 
Достойный ответ! Передставителя "Новой команды"!!!
 показать весь комментарий
 
 
Кроме этой "открытой" встречи, Гончарук еще тайно встречался с Коломойским перед своим назначением:
https://ukranews.com/news/652732-goncharuk-hodil-k-kolomojskomu-za-nedelyu-do-naznacheniya-premerom
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ви зі свічкою стояли?
Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 5146
 показать весь комментарий
 
Ну так что непонятно "полезный" дефолт Украины обсуждали Беня ж сразу дал задание Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 1849
 показать весь комментарий
 
 
эпоха открытости, все будет прозрачно говорили они...
 показать весь комментарий
 
 
есть более важные темы, например проходимость кабмина с точки зрения езды на самокате
 показать весь комментарий
 
 
тре ще додати "актриса из немецкого порнофильма"
 показать весь комментарий
 
 
ганьба!
Перетворили країну на циркову арену. Кожен крок нагадує вульгарну сценку з сраного 95 кварталу. Брехня та віджим - тепер це будуть головні напрямки дій нової влади.
 показать весь комментарий
 
 
Треба було щось сказати. Наприклад: зустріч була, а самокату не було.
 показать весь комментарий
 
РФ до сих пор не выполнила решение трибунала ООН по морскому праву - замсекретаря СНБО
 показать весь комментарий
 
 
Як так? Беня не дав вказівки?
********, вам слово!
Коментуйте.
 показать весь комментарий
 
 
ГКЧП, обеспеченный в Украине 73%-ными зебилами..
 показать весь комментарий
 
Зебіли чому заткнули свої горлопельки чи "зраду" бачимо тільки у "попередніків"? Гончарук відмовився коментувати зустріч із Коломойським - Цензор.НЕТ 1558
 показать весь комментарий
 
В переводе это означает: "Не холопов это дело, что и с кем я обговариваю".
Можно себе предствать, что будет дальше...
 показать весь комментарий
 
Собрались..
Посидели..
Хозяин дал указания клоуну..
Разошлись.
О чем тут говорить?
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі-то, зустріч була не таємною і про неї було всім вчасно повідомлено. Але соєвим смєрдам це не подобається, їх хазяїн 5 років таємно зустрічався на Банковій по ночах. Вони вважають, що ТАК було правильно Гончарук відмовився коментувати зустріч із Коломойським - Цензор.НЕТ 1435
 показать весь комментарий
 
Хіба має значення, коли проходить зустріч? Важливо, з ким і які наслідки. Така явна легалізація бандита коломойського, який грабував і грабує Україну, - от що страшно. Зеботи, ви маєте мізки в голові чи тільки сліпу ненависть до Порошенка?
 показать весь комментарий
 
 
Зустріч була відкритою, але про що говоиили, то залишається таємницею. Так чим це відрізняється від таємної зустрічі?
 показать весь комментарий
 
А, ну то він вже не олігарх, а "бизнесмен", ну ок.
ваЗЕліни схавають...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх