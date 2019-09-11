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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЕБРР (209) кредит (2121) Метрополитен (617) Харьков (4426)

 Кабмин согласовал кредит ЕБРР и ЕИБ на 320 млн евро для строительства метро в Харькове

Кабинет министров Украины утвердил условия запуска совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по финансированию строительства нового участка линии метрополитена в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями: "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью 100 вагонов со связующей ветвью к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки от центра города до южных спальных районов", - объясняют в Минфине.

Отмечается, что за полученные средства также планируют приобрести новый подвижной состав для Харьковского метрополитена.

В правительстве отмечают, что реализация проекта позволит разгрузить транспортную систему Харькова и улучшит экологическую ситуацию в городе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147840
 
 
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Гепу не подпускайте с его лавочками по 60 тыс. грн при курсу 8.
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Спочатку товаріща Гепу посуньте куди подалі, а то недорахуєтеся кілометража.
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PS: акваріум в парку залиште у спокої, - дітям подобається.
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Кабмін погодив кредит **** і ЄІБ на 320 млн євро для будівництва метро в Харкові

пРИ пОРОШЕНКО такого не було Кабмін погодив кредит ЄБРР і ЄІБ на 320 млн євро для будівництва метро в Харкові - Цензор.НЕТ 3119
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