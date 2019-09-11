 Кабмин согласовал кредит ЕБРР и ЕИБ на 320 млн евро для строительства метро в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями: "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью 100 вагонов со связующей ветвью к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки от центра города до южных спальных районов", - объясняют в Минфине.

Отмечается, что за полученные средства также планируют приобрести новый подвижной состав для Харьковского метрополитена.

В правительстве отмечают, что реализация проекта позволит разгрузить транспортную систему Харькова и улучшит экологическую ситуацию в городе.

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