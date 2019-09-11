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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:выборы (22984) диаспора (283) Канада (1311) Кумка (4)

 Мы вправе участвовать в реформировании Украины, вправе голосовать на выборах, - эмигрантка из Украины Кумка об упрощении регистрации на выборах за границей

Граждане Украины, живущие за рубежом, требуют упрощения процедуры регистрации на выборах, а в идеале - введения электронного голосования.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала Антонина Кумка.

"Мигранты - это люди, которые уехали, но имеют чрезвычайно большую связь с Украиной. Многие из них не исключает возвращения домой...

Мы имеем право критиковать украинское правительство и президента. Мы вправе участвовать в реформировании Украины, вправе голосовать на выборах. Поэтому выступаем за то, чтобы нам не нужно было лететь на избирательный участок 2000 километров, причем лететь дважды - чтобы зарегистрироваться, а затем, чтобы проголосовать. А в некоторых странах очень мало дипломатических учреждений на реально проживающее количество украинцев. Низкая явка на избирательных участках связана преимущественно с расстояниями или перегруженностью участков, а также забюрократизированным процессом регистрации.

Для граждан Украины, которые находятся за рубежом было бы гораздо легче, чтобы по крайней мере регистрацию сделали электронную. А если бы и голосования сделали электронное, это было бы идеально", - отметила она.

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На вопрос о рисках вмешательства в е-систему избирателей, в чатсности со стороны российский хакеров, Кумка ответила:

"Эстония делает электронное голосование. Россия к Эстонии имеет претензии, как и к другим странам. Но эстонцам это удается. Для начала можно было бы сделать облегченную регистрацию. По проблемам иностранных украинцев мы часто общались с нардепом Егором Соболевым. В сотрудничестве с ним выработали изменения в законопроект о возможности регистрации избирателей за рубежом по е-мейлу. Это не радикальные изменения, а пробная версия - чтобы посмотреть, насколько это улучшит ситуацию для начала. МИД и ЦИК его поддержали. Этот законопроект 10053 застрял в правовом комитете, хотя мы бились головой о стенку ко всем. Его даже не вынесли на обсуждение во время принятия изменений в Избирательный кодекс.

Полное интервью с Антониной Кумкой читайте ЗДЕСЬ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147839
 
 
 Топ комментарии
 
Та, ну.
Уехали, так уехали. Они сейчас наголосуют.
Умерла, так умерла
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В Израиле за границей голосуют только дипломаты.Остальные граждане Израиля голосуют только внутри страны.Я призываю не давать права голосовать гражданам за поребриком.Только в Украине!ВЫ уже и так проголосовали ногами.
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Забавная кренделица. Я, типа, вам наголосую, но если шота не так пойдет, то я за поребриком отсижусь.
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Та, ну.
Уехали, так уехали. Они сейчас наголосуют.
Умерла, так умерла
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Если ты часто общалась с агентом ФСБ Е.Соболевым, то тем более тебе нельзя голосовать.
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В Израиле за границей голосуют только дипломаты.Остальные граждане Израиля голосуют только внутри страны.Я призываю не давать права голосовать гражданам за поребриком.Только в Украине!ВЫ уже и так проголосовали ногами.
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Повертайтесь та голосуйте,хто вас за кордоном тримає?
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Дистанционное реформирование это хорошо. На себе эти реформы не хотят пробовать.
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этаккоренные украинцы из нигерии, уганды, зимбабве тоже захотят приложить руку к реформированию исторической батькивщины
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будь-яка країна краща за кацапстан.
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Забавная кренделица. Я, типа, вам наголосую, но если шота не так пойдет, то я за поребриком отсижусь.
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Добивайтесь прав в странах миграции , баллотируйтесь и работайте на благо Украины в правительствах новых родин...
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Как можно выбирать власть и при этом постоянно жить в других странах и на собственной шкуре не испытывать потом деятельность этой власти? Избирать за рубежом должны иметь право дипломаты и работники различных украинских представительств и организаций, люди, находящиеся в командировках, на лечении, и т.п.
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