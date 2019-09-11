 Пожар на территории военного арсенала возле Калиновки ликвидирован, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"11 сентября в 11 час. 25 мин. в ГСЧС поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории военного склада 48-го арсенала Вооруженных сил Украины, расположенного на территории Калиновского района Винницкой области. По прибытию было установлено, что горит сухая трава на ориентировочной площади в 1,5 га. Существует угроза распространения огня на склады с боеприпасами. Уже в 13 час. 17 мин. пожар был локализован, а в 15:15 - ликвидирован. На месте происшествия работали от ГСЧС 112 человек и 26 единиц техники. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгарания сухой травы.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").