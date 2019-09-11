 В государственной компании "Укргаздобыча" проходят обыски

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

"По состоянию на утро 11 сентября 2019 года в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как рассказали в "Укргаздобыче", акционерное общество сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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