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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (17898) Кличко (2723)

 Депутаты Киевсовета заявляют о намерении Кличко окончательно узурпировать власть в столице

Депутаты призвали Зеленского немедленно инициировать проведение аудита-проверки деятельности городской власти.

Депутаты Киевсовета заявляют о намерении мэра Киева Виталия Кличко окончательно узурпировать власть в столице путем принятия решения Киевсовета на ближайшем заседании, которое назначено на 12 сентября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский на брифинге, представляя позицию депутатов своей политсилы в Киевсовете.

По его словам, после длительного перерыва почти в 4 месяца после того, как состоялись предварительные заседания Киевсовета, есть опасность, что на ближайших заседаниях будут продвигаться "опасные инициативы". "Хочу отметить одну из них. Это такое фиктивное восстановление местного самоуправления. То есть, речь идет не о настоящем современном самоуправлении, таком, как в столицах Европы, а просто о том, чтобы переподчинить и разобрать КГГА на какие-то отдельные департаменты, исполнительные органы. Фактически, речь идет о том, чтобы захватить и удержать власть", - заявил Гусовский.

Он подчеркнул, что 5 лет в столице блокировался процесс восстановления местного самоуправления, в частности, напомнил про историю с намерением восстановить районные администрации в городе. "Хорошо иллюстрирует ситуацию то, что в течение 5 лет абсолютно ничего не происходило в вопросе восстановления самоуправления... Здесь действия говорят лучше, чем разнообразные обещания. Поэтому я бы хотел подчеркнуть, что за последние годы накоплено немало злоупотреблений, и об этом свидетельствуют различные аудиты. Нам известно, что около 3 миллиардов было потерь непосредственных, то есть злоупотреблений на 3 млрд грн за это время. Более миллиарда гривен было потерь благодаря неэффективной деятельности городской администрации, городской власти. И около 200 уголовных производств было открыто за это время (за последние 5 лет. – УНИАН).

Но никаких реальных результатов нет. Поэтому мы бы хотели подчеркнуть, что реальное восстановление местного самоуправления может произойти через изменения к закону о столице", - отметил Гусовский. Он выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет необходимые изменения в закон о столице. Он также подчеркнул на необходимости перезагрузка городской власти в Киеве. В свою очередь депутат Киевсовета Илья Сагайдак заявил о необходимости проведения в Киеве аудита работы городской власти и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение проверки работы Кличко, КГГА и всех подчиненных структур. "Мы обращаемся к президенту, чтобы он немедленно инициировал проведение аудита-проверки в городе Киеве", - подчеркнул Сагайдак на брифинге.

Председатель фракции "Единство" Александр Омельченко также подчеркнул необходимость как можно скорее принять новый закон о столице. "О том, что надо новый закон о городе Киеве, сомнения никакого нет. Единственная просьба к администрации президента, Кабинету министров и Верховной Раде: обнародовать проект закона о городе Киев как столице для обсуждения, в первую очередь, с киевлянами, а также со всей Украиной не позднее ближайших двух недель. Чтобы этот закон мог выйти не позднее, чем до 1 октября. Потому что будет формироваться новый бюджет на 2020 год, и мы - киевляне - должны ощутить волю новой власти в интересах каждого киевлянина", - сказал экс- мэр Киева.

Гусовский по поводу проекта решения Киевсовета об изменении системы власти в городе пояснил, что речь идет о намерении внести в завтрашнюю повестку дня заседания сессии Киевсовета проекта решения, которое было зарегистрировано в апреле этого года, "о том, чтобы фактически вместо КГГА создать ряд исполнительных органов". "Это противоречит действующему законодательству. То есть, на самом деле решение заключается не в том, чтобы на уровне Киевсовета сделать так, чтобы удержать власть, а нужны изменения в закон о столице", - прокомментировал он ситуацию агентству УНИАН. Как объясняет Гусовский, исполкомы хотят создать, чтобы подменить функции столичной администрации, и это позволит Кличко даже после освобождения от должности председателя КГГА сохранить абсолютную власть в Киеве.


Источник: https://censor.net.ua/n3147833
 
 
 Топ комментарии
 
от ніяк не випросять піздюліну від Віталіка ці зешмарклі.
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О, Беня с Богданом подключили свои еврейские штучки.... Депутаты Киевсовета заявляют о намерении Кличко окончательно узурпировать власть в столице - Цензор.НЕТ 8153
Оболгать оппонента и за это заплатить кому нужно - одна из них...
Ждем когда Кличко обвинят в педофилии или еще в чем нибудь подобном...
Виталика снимут конечно, как и Филатова.....- тут все ясно...
Как и любого другого неугодного зе-мафии мэра...
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лайно Зе і його бурята Богдана повилазило
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от ніяк не випросять піздюліну від Віталіка ці зешмарклі.
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лайно Зе і його бурята Богдана повилазило
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Не оскорбляйте щирого львовянина Богдана.Он националист похлеще Тягнибока,Парубия и Кубива с судьёй -посивальщиком.
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То есть сепары в должности меров Харькова и Одесы,
зеБеню вполне устраивают - а вот мер Киева
который пришел на должность с Майдана никак?
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порохоГЕЙ у тебя мозгов еще меньше чем у боксера
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В сравнении с Виталиком, который владеет пятью языками и в 20 лет создал одну из лучших промоутерских кампаний мира ты жалкая сявка с зелеными шмарклями. Не вылазь из унитаза, а то воду солью
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Неужели, так плохо брать пример с преЗЕдента?...
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Гусовский, правтльная фамилия, далеко пойдет. Ох уж эти узурпаторы, распаясались, ишь ты...
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то же так подумал - прикольно - все как в 1917 - но тогда можно было понят - была черта оседлости - а теперь?)))))
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Есть категория людей, очень большая, которые всегда за победивших, ну и национальная солидарность...
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Допрыгается наверное Виталик. Это не ринг. Тут кулаки не спасут.
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Будет сидеть рядом с Порохом и Парубием, адназначна...
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Сенсорная кнопка, это уже серьезно...
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Соррри, ежели это у тебя троллинг. Просто зе!билы реально такие мамкины всехсажатели, что подобную дичь несут на полном серьёэе. Потру.
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Опять заказуха от Бени??? А депутаты это два продажных типа кинувших Садового??? Не смешите!!! Беня в Киеве вам ни чего не светит!!!
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Мені здається, що Кличко на 2 місці в церзі на узурпацію влади у столиці.
Хто на першому треба писати?
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Гусовський -це не ті, що на були на самообслуговуванні (самонеміч). швидко знайшли собі нового хазяїна.
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О, Беня с Богданом подключили свои еврейские штучки....
Оболгать оппонента и за это заплатить кому нужно - одна из них...
Ждем когда Кличко обвинят в педофилии или еще в чем нибудь подобном...
Виталика снимут конечно, как и Филатова.....- тут все ясно...
Как и любого другого неугодного зе-мафии мэра...
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это не еврейский штучки, а кацапские! "Обвиняй в том, что делаешь сам"
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щас баканов з чортами, дбр та плюси на допомогу прийдуть. всерівно сн хоче змінити капітально закон про столицю та до кінця року провести вибори в києві. знаєте як ручки ********** при віді столичної земельки, та бюджету в 60ярдів грн...
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Какая на хрен узурпация, если Кличко избрали мэром на свободных выборах ?
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Бабломойский требует от Зе!клоуна Киев и Днепр Депутаты Киевсовета заявляют о намерении Кличко окончательно узурпировать власть в столице - Цензор.НЕТ 8086
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Кличко и его банда давно разделил департаменты на части, что дало возможность мутить как угодно. Например один департамент снимает показания общедомовых счетчиков тепла, второй считает эти показания, третий пересчитывает, четвертый суммирует, я пятый выписывает счета которые не соответствуют показаниям счетчика, но виноватого не найдешь.
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Ты чего же личико-то прячешь Херодот? От Коломойского заслан или от Фирташа, или от Ахметова? Поприжал Клычко им хвосты, все теперь муниципальное, вот и борзеют разного рода богданы и ткаченки, как же кусочечек-то урвать хочется.
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От Кличко уже за километры несет вонью узурпации, сидеть сразу на двух креслах, все равно что Президент и Премьер это одно лицо. Но свиньи порохоботские даже ценою процветания своих детей будут задницу лизать и защищать ворьё. Про патриотизм уже молчу, Махницкий всем доказал, что патриотизм стоит ровно столько сколько квартира в Лондоне.
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Да ты, как я погляжу, к нам прямо из Ольгино и смысл слова "узурпация" тебе неведом.
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Гнида ватная, а почему никто не говорил об "узурпации" власти в Киеве пять лет? зеленая шмаркля за пару месяцев захватила всю верховную власть. Один Киев остался не под большевиками
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Действительно, почему ворьё и мародеры пять лет не называли себя ворьем и мародерами, а когда их так назвали и погнали ссаными тряпками, так в истерику и матершину кинулись именно как неастоящие ворьё и мародёры. Ибо кроме как воровать и материться они ничего не умеют, причем есть совершенно точная информация что предводитель ворья научился этому у отца, вора-рецидивиста.
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Ссученыш сепарский, ты пять лет ненавидел украинскую майданную власть, а сейчас рот раскрыл? Брысь под шконку, терпила
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А ты с порохом и кличком сидишь на потоках )))?смотри не поперхнись защищая вора!!!
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Индивидуум 883f2a0f, мозгов бы тебе побольше Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 9617
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А мне рассказала соседка, как ты сохнущее белье во дворе по ночам воруешь, ворюга
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А я думала ты сам видел,а тебя бабушки с побъезда докладывают,но когда сам увидишь;
Напишешь!!!
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А вот ЭТО Вы написали по-сути)))))))
100%.
Когда я с ними ругался и, хотел написать официальное заявление, мне дали бланк)) Пришел домой и............ мягко говоря, прозрел))) В конце бланка, маленькими буквами напечатано:- "Не потребую письмової відповіді на моє звернення".......
Я був, м'яко кажучі, в ах....їїїї
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При желании "Гиганта мысли" может уволить горсовет.
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У педалика шо-то узурпировать(он такого слова даже не знает, спроси его) или шо-то замутить серьёзное - мозгов не хватит.
Этого тупого бычка нацькувалы хитрожопые киевские олигархи, которые крутят этим имбицилом как мавпа бананом.
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от жеж... Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 4918 а мармозетка, гельдиевая каллимико, прыгающий тамарин и макака-резус как буде?... Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 7176
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т.е. при кровавом барыге кличко не успел узурпировать власть, да? а сейчас вот спохватился, но не пройдет это у тебя, виталик, воробьи "слуги народа" бдят!
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Главное у ЗЕ!билов уже нет вопросов к трухе и крысёнышу. Только Филатов и Кличко им костью в горле встали.
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абсолютная власть портит - зебилы - вам надо Германия - образца 1935 - если Да - то помните, шо потом наступил - 1945 и все немцы ответили за свой выбор
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Немцы оветили(((
Только кому до сих пор платят репатриации??????
Советам, США, Британщині? Хранції???
Сории) Только Ізраїлю))
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Не отломилось Гусовскому из бюджета Киева, вот он и бесится. И шансов нет на грядущих выборах.
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Педалику популярно поясняли ,отдай портфель а то будет больно,Педалик решил из себя снова Мухаммеда Али состроить ? На каждого Мухаммеда Али рано или поздно найдется свой Ларри Холмс....
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Один виталя в поле не мэр. ( А свой шанс он упустил в договорняке с Пэтей , Фирташем и Левочкиным) Как поется в песне "бери шинель пора на Гамбург" ( или вариант стать зиц председателем, но уже не старой, а новой власти, хотя нужен он той новой власти, как зайцу пятая нога, хотя в этом мире все возможно, вон сгодился ОПЗЖопе "великий патрЕт и антиватник" Кива, может и витяля на что сгодится.
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Великий мыслитель современности. Его его фразы будут изучать веками для поисках смысла.
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У контуженного боксера совсем крыша поехала.
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Для меня все корейцы на одно лицо и один голос Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 137
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....узурпировать ?.... Пусть посмотрят заседания ВР. Депутанам Киеврады что-то чешется
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Кличко такой же обещалкин, как и Барыга. Построил на словах метро на Виноградарь. С китайцами типа заключил финансирование по перестройке Бортнической станции мелиорации, и конечно же метро на Троещину! ))) Только вот мост хрустальный не обещал, а взял и построил в 3 дорого. Оно ведь очень нужно киевлянам, когда это выгодно Кличко.
Про его многочисленные и незаконченные ремонтные дорожные работы я уже не говорю.
Гнать такого мера надо! Заодно проверить его деятельность.
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Это просто маразм) зеБЕНИНы телепузики поверят))
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73%-ные зебилы, ну и кашу вы заварили со своим Вошьдём..
Украина кровью будет харкать из-за вашего прикола.. неужели не понимаете?.. не смотрите на Зефективных крипаков зекомандЫ в Раде, дурацких "сватов" для дебилов и нынешний курс доллара - при Йаныке тоже 8 "стоял стабильно", а золотовалютные резервы таяли по полмиллиарда в месяц..
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