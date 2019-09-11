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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2138) Труба (135) ГБР (548)

 Внесение изменений в закон о ГБР превратит Бюро в действительно мощный правоохранительный орган, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что законопроект Зеленского, предлагающий назначать директора ГБР без представления премьера и усилить полномочия директора Бюро, благотворно повлияет на ведомство.

Об этом он сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то в Верховной Раде появился профессиональный законопроект, который выведет ГБР из того правового хаоса, который царит в нынешнем законодательстве, и позволит превратить Бюро в действительно мощный правоохранительный орган", - говорится в сообщении.

По мнению директора Бюро, законопроект регулирует вопросы проведения конкурсов на все руководящие должности, организации работы территориальных управлений, определения оснований для дисциплинарного взыскания, совершенствует структуру центрального аппарата и приводит в соответствие полномочия директора.

"Если директор несет ответственность, то он и принимает решения. Заместители директора – это надежные менеджеры, на которых можно опираться в работе органа. Именно поэтому в НАБУ, например, директор назначает заместителей без конкурса. Наконец-то эту норму предлагается ввести и в закон о ГБР", - отметил Труба.

Напомним, 10 сентября в парламенте зарегистрирован проект закона №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности ГБР.  Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект определен как неотложный.

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Внесение изменений в закон о ГБР превратит Бюро в действительно мощный правоохранительный орган, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147831
 
 
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Северная Корея с каждым днем все ближе и ближе.
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И ТЫСЯЧЕКРАТНО увеличит независимость данного органа от влияния главы государства, конечно.
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А лучше расстрелы без суда и следствия по утвержденному вождем и партией плану. Безотказно. Доказано историей СССР.
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Конечно! Теперь его будет назначать сам Вождь.
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Петрова Труба як не трубила, так і не трубить.
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И ТЫСЯЧЕКРАТНО увеличит независимость данного органа от влияния главы государства, конечно.
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А лучше расстрелы без суда и следствия по утвержденному вождем и партией плану. Безотказно. Доказано историей СССР.
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партия регион.. ой - ну да - слуги - все новое - это забытое старое)))
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Северная Корея с каждым днем все ближе и ближе.
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Надо еще и название изменить. Не ГБР а ПБР(портновское бюро расследования)
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ппхахах ГБР это портновская помойка!
на которую все уже забили!
после гонения зеЛи.ее ликвидируем в первую очередь.
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по мнению Трубы , как я понял, надежность заключается в том, что назначать своих замов теперь сможет он сам )) такой себе минидиктатор будет, Зе будет Наопеоном, а Труба будет наполеончик ))
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