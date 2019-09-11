 Внесение изменений в закон о ГБР превратит Бюро в действительно мощный правоохранительный орган, - Труба

Об этом он сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то в Верховной Раде появился профессиональный законопроект, который выведет ГБР из того правового хаоса, который царит в нынешнем законодательстве, и позволит превратить Бюро в действительно мощный правоохранительный орган", - говорится в сообщении.

По мнению директора Бюро, законопроект регулирует вопросы проведения конкурсов на все руководящие должности, организации работы территориальных управлений, определения оснований для дисциплинарного взыскания, совершенствует структуру центрального аппарата и приводит в соответствие полномочия директора.

"Если директор несет ответственность, то он и принимает решения. Заместители директора – это надежные менеджеры, на которых можно опираться в работе органа. Именно поэтому в НАБУ, например, директор назначает заместителей без конкурса. Наконец-то эту норму предлагается ввести и в закон о ГБР", - отметил Труба.

Напомним, 10 сентября в парламенте зарегистрирован проект закона №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности ГБР. Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект определен как неотложный.

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