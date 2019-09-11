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 Общество
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Все про:День независимости (739) КГГА (2234) Министерство культуры (367) парад (454)

 Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры заплатило за столичные торжества ко Дню Независимости 259,6 тысяч гривен. Эти деньги ушли на оплату выступлений пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Об этом свидетельствуют ответы Минкульта, Киевской городской госадминистрации, Офиса президента и Министерства финансов на запросы журналистов "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

Подготовку и проведение торжеств 24 августа 2019 года на Майдане Независимости поручили Государственному театрально-зрелищному агентству.

В Минкульте говорят, что деньги выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тысяч гривен, 113,5 тысяч – на оплату приглашенных коллективов.

Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским. ВИДЕО

В прошлом году к годовщине Независимости Минкульт профинансировал два мероприятия в столице: на 100 тысяч гривен в Софийском соборе и музыкальное сопровождение молитвенного мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни на 74,4 тысячи.

При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на шествие при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Офис президента Владимира Зеленского ответил, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.

Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен 02

Также на Цензор.НЕТ: Это не наша вина, но простите, - Порошенко извинился перед военными за отсутствие парада

Ни одно из ведомств, к которому обратились журналисты (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа приобщили к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

Еще 290 тысяч на празднования потратили власти Киева. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

Кабинет министров на вопрос о стоимости празднований, в частности, трансфера из регионов, ответил, что не является распорядителем этой информации. Правительство переслало запросы УП в различные министерства, областные и Киевскую городскую госадминистрацию.

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Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Парад финансировали в пределах общего годового бюджета, и дополнительных средств на него не выделяли.

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на "поощрение" военных дали 9,7 миллиона.



Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен 03

Источник: https://censor.net.ua/n3147825
 
 
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Мульярды квинтильонов **********, если быть совершенно точным, сепар лугандонский.
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Сєпар,не сєпар,а Петро Барига та Мародер.І за це буде відповідати.
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Да никто его не посадит, сепар. Как же тебе, зЕ!билу, потом объяснять будут шмаркля и Ко, кто тебе продолжает гадить в портки.
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Може і не посадять,але оцінку йрму дав Народ України,і його місце на паращі,з 8% разом.
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Значит с техникой также получается по стоимости, а мб и дешевле - понятно. Пианино=техника (по стоимости)+ бадоев в подарок
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Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Источник: https://censor.net.ua/n3147825

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на "поощрение" военных дали 9,7 миллиона. Источник: https://censor.net.ua/n3147825
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Сколько-сколько стоил парад при Порохе?
Там была гордость за армию и страну
Здесь -... Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен, платил ли кто-то Бадоеву - неизвестно - Цензор.НЕТ 3303
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Ну да. Кому "гордость", а кому доход в карман...
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Особенно, когда шли "коробочки" НАТО?
Ну тогда да - показуха в том, что мы не одни
Дамочка с тарелкой на голове - "блестящая" замена параду
Тфу...
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Ну это нормально, особенно если сравнить с тратами на парады времен Поросенко.
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"платил ли кто-то Бадоеву... "

Так же как и Тане Либерман, "тарелке" и Коляденко.
Там явно парой сотней тысяч не обошлось.
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"При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на шествие при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш."

Источник: https://censor.net.ua/n3147825
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Сейчас порохоботы обьяснят почему нужно было потратить 300 млн на парад
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А давай, ЗЕ!бил, ты сразу объяснишь, из какого бенино-дубинского источника ты высосал сумму в 300 миллионов?
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А красивое мероприятие было.
Кацапы в последнее время все чаще вспоминают что ;Киев-мать городов русских; и перед Днем независимости многие возмущались что по улицам как они, твари, считают русского города будут ездить ;укропские; танки;. К счастью, наш Президент- умный и дальновидный политик, который не стал обострять и без того испорченные барыгой и мародером отношения и провел красивое мероприятие, с детками-ангелочками в белых одеждах и с великолепным рэпом-гимном от Алина Паш, в красивой шляпке и белой же блузке!
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Этот абажур мог понравится только извращенцу, как и полуголая Кароль, поющая гимн.
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вот там би обиск сдєлать да виямку Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен, платил ли кто-то Бадоеву - неизвестно - Цензор.НЕТ 2684 ну ето толька чєрєз 5 лєт
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когда народ будєт сажать бариг і марадьорав
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а отой соске с тарелкой на башке сколько заплатили?
дайте всю калькуляцию
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