 СБУ задержала в Киеве члена ИГИЛ, который разыскивался Интерполом за особо тяжкое преступление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы.

Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче. Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.

Смотрите также: Во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж