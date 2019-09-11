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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:задержание (5495) Киев (17898) СБУ (13812) Исламское государство (543)

 СБУ задержала в Киеве члена ИГИЛ, который разыскивался Интерполом за особо тяжкое преступление

В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы.

Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче. Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147817
 
   
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Символічно. 11 вересня - День пам'яті жертв ісламістського тероризму...
Нагодуйте цього вилупка свинним салом по саме не можу.

СБУ затримала в Києві члена ІДІЛ, який розшукувався Інтерполом за особливо тяжкий злочин - Цензор.НЕТ 1765
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Оформить выпуск под залог и по тихому отправить обратно в засрашку,пусть там мочит путинцев.
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