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 Общество
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 В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm

Волонтеры сообщества InformNapalm утверждают, что в отчетах СММ ОБСЕ все меньше информации о нарушениях на оккупированных территориях и все больше – на территориях, подконтрольных Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт InformNapalm.

"Обращаем внимание, что в отчетах миссии ОБСЕ становится все меньше информации о нарушениях на оккупированных территориях и появляется больше информации о территории, подконтрольные Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, есть несколько причин, которые объясняют изменение риторики наблюдательной миссии. Так, по данным отчета от 26 августа 2019 года, в состав наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине входит 35 граждан Российской Федерации и ни одного наблюдателя - гражданина Украины.

"Поэтому российские наблюдатели могут работать в интересах страны-агрессора", - считают в InformNapalm.

Читайте на Цензор.НЕТ: Патрулируя позиции ВСУ совместно с оккупантами наблюдатели ОБСЕ нарушили базовый принцип миссии: украинская сторона СЦКК передала СММ письмо об инциденте

Отмечается, что наблюдатели миссии неоднократно были замечены в сотрудничестве с вооруженными формированиями российской гибридной армии. Так, в начале августа журналистами ТСН было выяснено, что член миссии ОБСЕ, гражданин России Николай Алексеев на своей странице в Facebook откровенно демонстрировал свою ненависть к Украине и в своих сообщениях с 2017 и 2018 желал смерти украинцам и прославлял террористов "ЛНР и ДНР ". Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что "приняла меры" по Алексееву. Сейчас последний оставил территорию Украины.

Кроме того, 31 августа зафиксировано на видео, как представители террористической организации "ЛНР" комментировали и снимали монитор управляющего дроном миссии ОБСЕ, который пролетал над украинскими позициями в районе Станицы Луганской. В то же время БПЛА СММ ОБСЕ, пролетая над оккупированной территорией, регулярно обстреливаются вооруженными формированиями террористов, испытывают технические помехи от станций РЭБ ВС РФ на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ попали под обстрел в подконтрольном террористам поселке Пикузы, - отчет

InformNapalm обращает внимание, что доступ Миссии остается ограниченным, в частности, на блокпостах в неподконтрольных правительству Безымянном, Заиченко, Новой Марьевке, Верхнешироковском, Веселогоровке, Вознесеновке, Приморском, а также в месте размещения отведенного тяжелого вооружения.

Источник: https://censor.net.ua/n3147811
 
 
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не удивлюсь если среди 35 - будет Гиркин стрелков....
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Какая огромная дипломатическая победа великого дипломата - недонаполеона Зели.

В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6987
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фмесе! - ... и что то там про свинарчукофф
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зелебеня тут ни при чем, он теперь вообще непричем, только улыбается и гривой машет.
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в начале августа журналистами ТСН было выяснено, что член миссии ОБСЕ, гражданин России Николай Алексеев на своей странице в Facebook откровенно демонстрировал свою ненависть к Украине и в своих сообщениях с 2017 и 2018 желал смерти украинцам и прославлял террористов "ЛНР и ДНР ".Источник: https://censor.net.ua/n3147811
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Ага ,а не петя с путіним мінск намалювали,якому нема альтернативи і там це прописано і узгоджено теж при баризі
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Интересно, за какую сумму Беня продал Украину русским.
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А чего сразу Беня? А где в этой цепочке простый нарид?
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Какая вам в Австралии разница на Украину ?
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Хохол я от рождения. Козацького роду я.
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Про ОБСЄ це давно було відомим. Чому узеленські не протестують?
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А им не до этого. Там надо срочно пропихнуть 350 "законопроектов".
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Якщо давно відомо,чого порохолизи не протестували,бо нема альтернативи,як казав петро
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18 липня 2018 16:37
"Представители России, которые входят в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ), занимаются шпионажем" - Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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бо тому, шо шоумены им пенсии будут платить, тем который с той стороны на блок постах трудились на износ и которым хунта не платила.
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ну так это очень выгодно Зе-капитулянту.....
Иначе почему молчит МИД, Мин.обороны и другие структуры?
Заявление прес.центра ОС не раз уже были пойманы тем же InformNapalm в приуменьшении (иногда в половину) обстрелов со стороны ОРДЛО....
Капитуляция в действии...
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Лео,віслюк ти труханівський.Про це треба було ще пять років назад говорити та протестувати,а тепер ти мекаєш про якусь капітуляцію
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информнапалм - це бимба с направленным запахом В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2284
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А шо делает в миссии член от Украины? Сидит в центре Вены в императорском дворце Хофбург и кофе по венски пьёт?
ГНАТЬ В ШЕЮ!!!
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ну зато из украинской делегации в ПАСЕ вазелин исключил "соратников порошенко". русня в восторге

В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3014
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Дипломат і делегат ПАСЕ це зовсім інші речі,ти не знав?
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