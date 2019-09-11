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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:НАБУ (2868) взятка (4699) задержание (5495) Николаевская область (882) Укравтодор (366)

 НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки в размере $90 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали "на горячем" руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл. США, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн. Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины (получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Отметим, что на сайте Николаевского облавтодора и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области значится Максименко Андрей Владимирович.

НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки 01
НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки 02
НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки 03
НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки 04
НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки 05
НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки 06

Источник: https://censor.net.ua/n3147807
 
 
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а вот напрашіваєтца вапрос гдє єщьо 10 тисчь НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 5956
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Во время клоунсокго карнавала, чувак не разобрался кому закинуть. Кстати суммы на таможне за контрабас выросли.
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Ты прав. Во время клоунского карнавала контрабас шел стабильным потоком.

Сейчас не идет вообще.
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наверное хотели дать хабаря за то, что хорошие дороги построил.
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Может он хотел дорогу подлатать за те деньги? НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 2736
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становится понятнее почему в николаевской области такие "хорошие" дороги.
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А потом удивляемся, почему в Николаеве дорог нету, только одни направления. Таких тварей, с конфискацией всего что можно. И на очень длительные сроки. С вывозом на роботы по строительству дорог.
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та засыпать ему в горло щебенки и асфальтобетону, нехай почувствует себя строителем автобанов
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Николаевская область лидер по бездорожью!Будет не по пацански если этот гопник выйдет под залог!
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Самый главный вопрос, чтобы поломать эту коррупционную пирамиду, кому возил наверх и кто крышевал его на местном уровне?
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Шеф, не так быстро, Тюбетейка записывает твои выводы, и сразу за работу.
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Блин, уже уши вянут от подобных новостей, а стяжателей меньше не становится!
Може их там лучше бы было расстреливать нах на месте преступления? Не, ну если уже поймали с поличным...
Бо всё последующие расследования, суды и отпуск их на свободу - выходит державе слишком дорого.
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вот и посмотрим как работает антикоркпционній суд
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начальник в мастях-татухах взятку зелеными заглотил а под футболкой на шнурке ладанка или крестик висит. ох и мразь
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