 НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали "на горячем" руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл. США, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн. Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины (получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Отметим, что на сайте Николаевского облавтодора и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области значится Максименко Андрей Владимирович.











