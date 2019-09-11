 Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня провели совещание с руководителями НАК "Нафтогаз" и убедились, что государство хорошо подготовилось к зиме… Конечно, впереди сложные переговоры с Россией", – сказал Гончарук на пресс-брифинге после заседания Кабинета Министров в среду.
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До чого і як підготувався Гончарук, якщо у нього нема чого запропонувати? Якась це брехня зебільна
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
На газовые (!!!) переговоры Зеленский планирует отправить Ермака главой группы переговорщиков.
Вова, Ермак способен заказать хорошую осетрину в ресторане и посидеть в Испании с Джулиани за бокалом вина.Слово "газ" у него ассоциируется в лучшем случае со словом "плита". В остальном - полный ноль. Не дури. Пошли Витренко или Коболева. В крайнем случае Оржеля. Он хоть будет молчать с умным видом.
Хроника одного Президента ..
Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua 21 мин.21 минуту назад
Бидло, математика від порохоскота, тобто мене.
Дивіться: є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну
Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1.
На скільки зменьшать комунальні?
скільки тонн вугілля Коломойський замовив за цєю схемою?
ценренерго продає вироблену електроенергію з цього вугілля заводам коломойського
цією схемою зацікавились журналісти а скоро зацікавляться правоохоронні органи.