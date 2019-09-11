 Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня провели совещание с руководителями НАК "Нафтогаз" и убедились, что государство хорошо подготовилось к зиме… Конечно, впереди сложные переговоры с Россией", – сказал Гончарук на пресс-брифинге после заседания Кабинета Министров в среду.

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