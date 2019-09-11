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 Политика Украины
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Все про:Газ (9129) газовые переговоры (957) Нафтогаз (2727) Гончарук_Алексей (73)

 Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук

Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина к ним подготовилась.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня провели совещание с руководителями НАК "Нафтогаз" и убедились, что государство хорошо подготовилось к зиме… Конечно, впереди сложные переговоры с Россией", – сказал Гончарук на пресс-брифинге после заседания Кабинета Министров в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На повестке дня предстоящих газовых переговоров - соответствие будущего контракта европейским стандартам и его долгосрочность, - вице-президент ЕК Шефчович

Источник: https://censor.net.ua/n3147805
 
 
 Топ комментарии
 
Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк"Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6256
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краны и шлюзы для открытия воды на Крымском канале смазали и почистили?
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Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк"Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6256
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хозяин сидит вальяжно за столом, курит, подчинённые шуршат листиками, стыдливо смотрят в пол и отчитываются о "достижениях".
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Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина к ним подготовилась. Источник: https://censor.net.ua/n3147805
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До чого і як підготувався Гончарук, якщо у нього нема чого запропонувати? Якась це брехня зебільна Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6269
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tZE inform

@tZEinform

·2 ч

На газовые (!!!) переговоры Зеленский планирует отправить Ермака главой группы переговорщиков.
Вова, Ермак способен заказать хорошую осетрину в ресторане и посидеть в Испании с Джулиани за бокалом вина.Слово "газ" у него ассоциируется в лучшем случае со словом "плита". В остальном - полный ноль. Не дури. Пошли Витренко или Коболева. В крайнем случае Оржеля. Он хоть будет молчать с умным видом.

Хроника одного Президента ..



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шото стремно , твари зеленые - доверия к вам нет
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краны и шлюзы для открытия воды на Крымском канале смазали и почистили?
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От зебилы , раньше же мы газ на прямую у кацапов покупали , а платили как будто реверсом через другие страны , а теперь будет покупать напрямую и платить как напрямую Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 690
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весна покажет, кто где, как говорится. лично я уверен, что будет победа в духе контрактов ювт, детали которых с большой неохотой раскрывались полгода.
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И это надо же быть такими zебанутыми!
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Ахметов выделил 1 миллиард на Майдан против Зеленского

Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9274
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Кие нах сложные, все козыри в наших руках. Или наши условия, или нах. Но уверен что зебаран подпишет на условиях газху.ни. А зебераны весело будут кричать что это победа.
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именно поэтому зелебеня и ни коболева,ни витренко не отправил на переговоры.а отправляет туда какого то ермака...ну,шоб ***** боялось Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1250
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урок арихметики пупкина для зелебобов... Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4339

Рукопожатий Офшор™‏ @iddqd_ua 21 мин.21 минуту назад

Бидло, математика від порохоскота, тобто мене.
Дивіться: є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну
Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1.
На скільки зменьшать комунальні?
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урок логіки для порохоботів
скільки тонн вугілля Коломойський замовив за цєю схемою?

ценренерго продає вироблену електроенергію з цього вугілля заводам коломойського
цією схемою зацікавились журналісти а скоро зацікавляться правоохоронні органи.
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