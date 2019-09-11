EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1929  8
Все про:Кабмин (11178) кадры (483) Нафтогаз (2727) чиновник (1363)

 Кабмин назначил 14 новых заместителей министров и 2 новых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины"

На своем заседании 11 сентября 2019 года Кабинет Министров Украины назначил заместителей в ряд министерств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В Министерство развития общин и территорий назначены:

  • Живицкий Дмитрий Алексеевич, первый заместитель Министра,
  • Непогода Вячеслав Андронович, заместитель Министра;

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

  • Панаиотиди Светлана Николаевна, заместитель Министра,
  • Романович Дмитрий Олегович, заместитель Министра;

В Министерство образования и науки назначены:

  • Полюхович Юрий Юрьевич, первый заместитель Министра,
  • Мандзий Любомира Степановна, заместитель Министра,
  • Ярмистый Максим Николаевич, заместитель Министра;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил 11 новых заместителей министров

В Министерство здравоохранения назначены:

  • Семиволос Андрей Владимирович, первый заместитель Министра,
  • Загрийчук Михаил Степанович, заместитель Министра,
  • Качурець Младена Игоревна, заместитель Министра,
  • Симоненко Елена Анатольевна, заместитель Министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерство социальной политики назначены:

  • Музыченко Виталий Владимирович, заместитель Министра,
  • Ненюченко Наталья Викторовна, заместитель Министра;

В Министерство юстиции назначена:

  • Коломиец Валерия Рудольфовна, заместитель Министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.

Также читайте: Кабмин уволил 36 заместителей министра 13 министерств

Кабмин также уволил 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

  • Максимец Татьяну Владимировну с должности первого заместителя Министра,
  • Близнеца Михаила Дмитриевича с должности заместителя,
  • Пидкоморну Юлию Анатольевну с должности заместителя Министра,
  • Корзуна Анатолия Васильевича от должности заместителя Министра;

В Министерстве обороны

  • Шевчука Олега Николаевича с должности заместителя Министра;

В Министерстве образования и науки

  • Хобзея Павла Кузьмича с должности первого заместителя Министра,
  • Карандия Владимира Анатольевича с должности заместителя Министра,
  • Рашкевич Юрия Михайловича от должности заместителя Министра;

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

  • Непогоду Вячеслава Андроновича с должности первого заместителя Министра.

Правительство также одобрило назначение Онищенко Андрея Игоревича головой Генического районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда должностных лиц в регионах:

Закарпатская областная государственная администрация

  • Гетманенко Алексея Александровича заместителем председателя,
  • Травин Ольги Валерьевны заместителем председателя.

Черкасская областная государственная администрация

  • Лебедцова Бориса Борисовича первым заместителем председателя,
  • Карпенко Виктора Ивановича заместителем председателя.

Читайте также: "Я, в основном, самостоятельно формирую кадровую политику", - Гончарук

Кроме того, Кабинет Министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Правительство досрочно прекратил полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины". Вместо них Кабмин назначил в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталию, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договора.

Источник: https://censor.net.ua/n3147804
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дубилет - министр кабинета министров . Приват РУЛИТ
ХОТЯ мальчик умный
 показать весь комментарий
 
 
Ты тоже станешь гениальным "мальчиком" для новой власти, когда той папа будет третьим по величине акционером Привата.
 показать весь комментарий
 
 
У них все дети гениальные. Повезло Украине на евреев. Только в Израиле они не хотят жить и работать. Загадка 😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Тут дело не в национальности, а в моральных качествах пап и отпрысков.
 показать весь комментарий
 
 
Еще один мега-конкурс состоялся. И еще один "гений" типа победил:

Кабмін призначив 14 нових заступників міністрів і 2 нових членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 9895
 показать весь комментарий
 
 
кокое все зеленое! кокое все красивое!кокое солнце желтое, кокое море синее!
 показать весь комментарий
 
 
А какая должность у Хорошковского, что ему отдельный кабинет в ОПУ выделили:

Кабмін призначив 14 нових заступників міністрів і 2 нових членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 1097
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх