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Все про:Россия (73824) шпионаж (815) Эстония (615)

 Россиянина приговорили в Эстонии к 5 годам тюрьмы за шпионаж

Гражданин РФ пошел на сделку со следствием, и потому получил такой небольшой срок. Детали дела не раскрывают.

Приговор Харьюский уездный суд вынес еще 29 августа, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Известно, что россиянин пошел на сделку со следствием. Также суд конфисковал у него в пользу государства 1300 евро, "полученные преступным путем".

Эстонская полиция безопасности сообщала о задержании гражданина РФ в мае, указав только инициалы – "А.А." Россиянину вменили действия ненасильственного характера против Эстонии. Детали обвинения также пока не раскрываются, поскольку расследование еще идет, уточнил пресс-секретарь полиции безопасности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лидер болгарского движения "Русофилы" Малинов, которому Путин лично вручил орден, задержан по подозрению в шпионаже

Это – не первый случай вынесения гражданину РФ приговора за шпионаж в Эстонии. Так, в мае 2017 года эстонский суд приговорил к 5 годам лишения свободы россиянина Артема Зинченко. По данным следствия, он проживал в Эстонии и сотрудничал с ГРУ.

В феврале 2018 года Артема Зинченко обменяли на осужденного за шпионаж в России эстонского гражданина Райво Суси. В декабре 2017 года Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам строгого режима.

Также на Цензор.НЕТ: Российский шпион получил 9 лет тюрьмы по материалам контрразведки СБУ. ФОТО

За последние несколько лет в Эстонии по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб были задержаны не менее 15 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3147803
 
 
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Сложно представить, что там можно разведывать в Эстонии.
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эх,такой классный повод у Эстонии "договориться где-то посредине" с ху@лом... неужто не воспользуются? Росіянина засудили в Естонії до 5 років в'язниці за шпигунство - Цензор.НЕТ 9405
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Мало!!! Кацапских шпионов нужно судить по советским законам и запискам для судьи от спецслужб...
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Ну все! Чекайте на захват "естонських шпійонів на расєє". Для обміну.
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