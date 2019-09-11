 ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура

Об этом Качура рассказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Владимир Александрович обратился к нам с мотивированным обращением. Так как я адвокат партии, я много видел вопиющих случаев нарушения законодательства со стороны Центральной избирательной комиссии", - заявил нардеп.
По его словам, ЦИК не выполняет решения суда.
"По 198 округу мажоритарному сейчас есть решение суда, Центральная избирательная комиссия не выполняет ... Они взяли и зарегистрировали какого-то кандидата, который просто был народным депутатом, выдали ему временное удостоверение, он пришел, но никаких правовых оснований не было. Такие же постановления, которые были отменены, их несколько десятков", - отметил Качура.
Нардеп считает, что деятельность ЦИК была "преступной", поскольку, по его мнению, члены комиссии превышали свои полномочия.
"Мы видим, что Центральная избирательная комиссия была действительно политически мотивированной в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, по моему мнению", - заявил Качура.
На вопрос о том, будет ли "Слуга народа" оспаривать результаты выборов, несмотря на якобы нарушения ЦИК, Качура отметил: "Мы не можем уже оспаривать, потому что прошли сроки обжалования, во-первых. И мы выиграли выборы и получили такой уровень доверия общества вопреки, а не благодаря Центральной избирательной комиссии, благодаря людям, которые за нас проголосовали".
По словам нардепа, сегодня состоится заседание комитета, куда пригласили членов ЦИК.
"Они смогут озвучить свои позиции по этим вопросам, мы им озвучим представление президента Украины", - отметил Качура.
По его словам, затем состоится представление кандидатов в ЦИК.
"Вопрос о прекращении полномочий можем даже, думаю, завтра рассмотреть", - добавил нардеп.
Об'єктивних причин для розпуску членів Центральної виборчої комісії немає.
Так ініціативу президента Володимира Зеленського прокоментували у ГО "Комітет виборців України".
КВУ зазначив, що рішення про розпуск має базуватися на об'єктивних фактах, але таких фактів не надали.
"Під час спостереження за виборами президента та народних депутатів України спостерігачі КВУ справді відзначали низку проблем, пов'язаних із роботою ЦВК, однак такі проблеми, швидше за все, мали технічний характер і не були наслідком незаконних чи упереджених дій членів Центрвиборчкому.
Такі судові рішення справді мали місце, однак не варто ігнорувати той факт, що під час виборчої кампанії неодноразово мали місце ситуації, коли рішення різних судових інстанцій не лише скасовували постанови ЦВК, але й прямо суперечили одне одному, що було викликано, у тому числі, недосконалістю виборчого законодавства", - кажуть у ЦВУ.
Інші порушення, вказані в поданні президента, не є самодостатніми і не свідчать про дострокове припинення роботи ЦВК, додає КВУ.
предавайтесь новизне...
бег на месте общепримиряющий"
все таки высоцкий гениален был...все угадал.и про влияние извне,и про новые лица,и про примиренчество посредине,и про топтание на месте страны...
Этот ЦИК подмахивал ещё януковичу. Шо не знали?
Шо ж пэдро "справедливый", "герой" всех войн и великий "святой"(его домашнего прихода) не разогнал это паучье кубло за пять лет? Руки/мысли воровством были заняты, а потому и не доходили до таких державных "пустяков"?
Вот именно щас будет немотивированным .ЗЕЛЕНЫЙ ЦИК . Плюс краснаягвоздика 😁😁😁
До выборов осталось 4 года, 8 месяцев и несколько дней
..
На всякий случай.
Во избежание встречи тебя, адвоката партии, и адвокатов народа, Майдана.
На всякий случай пакуй.