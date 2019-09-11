EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  798  44
Все про:ВР (23587) роспуск (208) ЦИК (3299) Качура (1)

 ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура считает, что деятельность ЦИК была политически мотивированной извне и уже завтра Рада может рассмотреть вопрос прекращения их полномочий.

Об этом Качура рассказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Владимир Александрович обратился к нам с мотивированным обращением. Так как я адвокат партии, я много видел вопиющих случаев нарушения законодательства со стороны Центральной избирательной комиссии", - заявил нардеп.

По его словам, ЦИК не выполняет решения суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может рассмотреть роспуск ЦИК уже завтра, - нардеп от СН Загоруйко

"По 198 округу мажоритарному сейчас есть решение суда, Центральная избирательная комиссия не выполняет ... Они взяли и зарегистрировали какого-то кандидата, который просто был народным депутатом, выдали ему временное удостоверение, он пришел, но никаких правовых оснований не было. Такие же постановления, которые были отменены, их несколько десятков", - отметил Качура.

Нардеп считает, что деятельность ЦИК была "преступной", поскольку, по его мнению, члены комиссии превышали свои полномочия.

"Мы видим, что Центральная избирательная комиссия была действительно политически мотивированной в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, по моему мнению", - заявил Качура.

На вопрос о том, будет ли "Слуга народа" оспаривать результаты выборов, несмотря на якобы нарушения ЦИК, Качура отметил: "Мы не можем уже оспаривать, потому что прошли сроки обжалования, во-первых. И мы выиграли выборы и получили такой уровень доверия общества вопреки, а не благодаря Центральной избирательной комиссии, благодаря людям, которые за нас проголосовали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено). ДОКУМЕНТ

По словам нардепа, сегодня состоится заседание комитета, куда пригласили членов ЦИК.

"Они смогут озвучить свои позиции по этим вопросам, мы им озвучим представление президента Украины", - отметил Качура.

По его словам, затем состоится представление кандидатов в ЦИК.

"Вопрос о прекращении полномочий можем даже, думаю, завтра рассмотреть", - добавил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3147801
 
   
 Топ комментарии
 
Будем надеятся что новая ЦИК будет принимать решения исключетельно в пользу правящей партии и нашего дорогого, горячо любимого народом Вождя!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну сейчас-то всё будет, как надо, правильно?
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно, зачем эти оправдания, надеюсь новая ЦИК не будет мотивированной извне?
 показать весь комментарий
 
 
Будем надеятся что новая ЦИК будет принимать решения исключетельно в пользу правящей партии и нашего дорогого, горячо любимого народом Вождя!
 показать весь комментарий
 
 
Вождя Народов! Еврейского, руцкаго, ну и других, наверно...
 показать весь комментарий
 
 
Новая ЦИК полностью по квоте СН и политическая мотивация будет не извне а изнутри.
 показать весь комментарий
 
 
Комітет виборців став на захист ЦВК.

Об'єктивних причин для розпуску членів Центральної виборчої комісії немає.
Так ініціативу президента Володимира Зеленського прокоментували у ГО "Комітет виборців України".

КВУ зазначив, що рішення про розпуск має базуватися на об'єктивних фактах, але таких фактів не надали.

"Під час спостереження за виборами президента та народних депутатів України спостерігачі КВУ справді відзначали низку проблем, пов'язаних із роботою ЦВК, однак такі проблеми, швидше за все, мали технічний характер і не були наслідком незаконних чи упереджених дій членів Центрвиборчкому.

Такі судові рішення справді мали місце, однак не варто ігнорувати той факт, що під час виборчої кампанії неодноразово мали місце ситуації, коли рішення різних судових інстанцій не лише скасовували постанови ЦВК, але й прямо суперечили одне одному, що було викликано, у тому числі, недосконалістю виборчого законодавства", - кажуть у ЦВУ.
Інші порушення, вказані в поданні президента, не є самодостатніми і не свідчать про дострокове припинення роботи ЦВК, додає КВУ.
 показать весь комментарий
 
 
В любом случае нельзя давать всё в одни руки, как это сделано в Беларуси...
 показать весь комментарий
 
 
У нас уже все в одних руках, и я уверен что наш Народный Президент Владимир Александрович Зеленский сделает для Украины не меньше чем сделал для Беларуси Лукашенко!
 показать весь комментарий
 
 
Однозначно, в Украине через четверть века будет, как в Беларуси, если мозгов у Зелемойского окажется хотя бы 50% от того, что есть у Лукашенко...
 показать весь комментарий
 
 
Владимир Александрович Гений, и я уверен что мы догоним Беларусь уже через год!
 показать весь комментарий
 
 
Главное быть последовательными, вот посадят Парубия за сенсорную кнопку, и все, мы на правильном пути...
 показать весь комментарий
 
 
У Гондураса ввп больше, чем в Украине. Недавно кто-то сравнивал.
 показать весь комментарий
 
в хорошие руки все можно, ведь мы все в одних руках, руках бога не так ли глубоковерующие наши? ЦВК була політично мотивованою у своїх рішеннях. Це був якийсь вплив ззовні, - нардеп від СН Качура - Цензор.НЕТ 2513
 показать весь комментарий
 
Ну а сейчас вы его избавите конечно же от всяко влияния...
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, не всё там чисто. ЦИК не имел права регистрировать Зеленского вообще: он не владеет державной мовой. Нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины".
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому и распустят ЦИК. Так ты должен радоваться!
 показать весь комментарий
 
ватный пердак подорван - ЗАЧЁТ!!)) зе реально дыра поддерживает - это ютуб канал дырявых.ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 1201
 показать весь комментарий
 
 
"прочь влияние извне,
предавайтесь новизне...
бег на месте общепримиряющий"

все таки высоцкий гениален был...все угадал.и про влияние извне,и про новые лица,и про примиренчество посредине,и про топтание на месте страны...
 показать весь комментарий
 
 
И я с ним полностью согласен.
Этот ЦИК подмахивал ещё януковичу. Шо не знали?
Шо ж пэдро "справедливый", "герой" всех войн и великий "святой"(его домашнего прихода) не разогнал это паучье кубло за пять лет? Руки/мысли воровством были заняты, а потому и не доходили до таких державных "пустяков"?
 показать весь комментарий
 
 
Дурик, это новый ЦИК. Читаешь старую ольгинскую методичку?
 показать весь комментарий
 
Я плачу.
Вот именно щас будет немотивированным .ЗЕЛЕНЫЙ ЦИК . Плюс краснаягвоздика 😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
И именно этот цирк то есть ЦИК, уговорит Зе сидеть в президентах второй срок
До выборов осталось 4 года, 8 месяцев и несколько дней
 показать весь комментарий
 
 
да ребята не тем вы занялись -в первую очередь надо сизо и тюрмы в порядок приводить - с такимы закидонами вы туда переселитись очень быстро
 показать весь комментарий
 
 
Как это был мотивирован ? Разве любовница Грановского что-то делала на пользу Пороха и его людей? Как всегда зебилы врут
 показать весь комментарий
 
 
Это было какое-то влияние извне... Фантастика!


 показать весь комментарий
 
Однозначно - слева - зебил, а справа - Портнов, т.к. у правового глаза такие честные пречестные..
 показать весь комментарий
 
ну, шо за изверги, последнюю петину богадельню разогпнали, и кому теперь петя нужен будет, такой сирый и убогий?
 показать весь комментарий
 
Если бы эта богадельня была бы петина, то он на последних выборах набрал бы 98% голосов
 показать весь комментарий
 
Качура, начинай паковать речи.
На всякий случай.
Во избежание встречи тебя, адвоката партии, и адвокатов народа, Майдана.
На всякий случай пакуй.
 показать весь комментарий
 
і як же ж вони акі "замотивовані" прохляпали минулі вибори? Як же ж не намалювали перемогу Пороху ? ))))
 показать весь комментарий
 
 
Не прерывайте Качуру на середине его потока великодухоности и сракальности для зебов...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх