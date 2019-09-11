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Все про:Крым (21854) права человека (810) Россия (73824) Европейский суд по правам человека (625) Лищина Иван (23)

 В ЕСПЧ завершились слушания о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, решение будет через 6-12 месяцев

В Европейском суде по правам человека в Страсбурге завершились предварительные слушания по делу "Украина против России" о нарушении российским оккупационным режимом прав человека в Крыму.

После заслушивания позиций сторон судьи задали представителям Украины и РФ несколько вопросов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Слушания было предварительным, ведь российская сторона отрицает подсудность иска именно ЕСПЧ.

Украина на слушаниях отмечала, что РФ начала "эффективно" контролировать ситуацию в аннексирована Крыму с 27 февраля 2014 года. Поэтому именно с того дня оккупационная власть должна нести полную ответственность за ситуацию на полуострове, включая нарушения прав человека и репрессии против этнических украинцев, крымских татар, религиозных деятелей и вообще всех, кто выступает против оккупационного режима.

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При этом российская сторона заявляет о своей юрисдикции над аннексированным Крымом с 18 марта 2014 и утверждает, что возбужденное дело является "политическим".

Решение по результатам этих слушаний будет объявлено позже, его следует ожидать через 6–12 месяцев, заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина. Это решение определит, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать жалобу по существу.

Источник: https://censor.net.ua/n3147799
 
 
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Правильно, хай татары посидят пару лет. Пока суд разберётся.
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Ниочем, через год суд только определит имеет ли он право судить.
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