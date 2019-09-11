 Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы, - Гончарук

"Говорить о результатах еще рано. На следующей неделе мы выйдем со специальной коммуникацией", – сказал он на пресс-брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.
В МВФ подтвердили прибытие миссии в среду.
хто там рахуватиме.Бабло в сім"ю.
Реальність
многостаночники многообещающие
вот смотри,тема про прибытие делегации мвф.написано,что она уезжает 24 сентября .на сайте рады проекта бюджета нет.и пока не предвидится.вот и сопоставь факты и сообщи,что у тебя получилось
"Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
"Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета."
Отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
і.І це ще не вечір.