 Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы, - Гончарук

"Говорить о результатах еще рано. На следующей неделе мы выйдем со специальной коммуникацией", – сказал он на пресс-брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.

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В МВФ подтвердили прибытие миссии в среду.