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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство (539) США (15321) теракт (2015) терроризм (18104) трагедия (222)

 Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших. ФОТО

Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Об этом говорится на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день, в 2001 году, три тысячи невинных людей погибли в результате ужасных террористических актов, которые стали известны как 9/11.

В этот день Украина вспоминает силу, мужество и солидарность американского народа и разделяет молитвы в память о жертвах.

Мы также воздаем должное героям и первым пришедшим на помощь, которые пожертвовали самым дорогим, чтобы спасти других", - отметили в посольстве.

Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших 01

Бруклинские пожарные поднимают флаг США у развалин Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года

Смотрите также: В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев. ФОТОрепортаж

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики группы "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера, два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли 2977 человек.

Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147795
 
   
 Топ комментарии
 
Американские спасатели из которых сотни погибших пожарников шли в самое пекло .... а на пидарашке даже двухэтажный кинотеатр "Зимней вишни" потушить не смогли.
Соболезную каждому Американцу в трагедии 11.9.
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Я навіть не повірила, що так можливо.
Башні з'являлись в багатьох фільмах, як чимвол Нью- Йорку.
Американці повели себе дуже мужньо.
Вражала взаємодопомога та підтримка.
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Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших - Цензор.НЕТ 9576

Сотни нью-йоркских пожарных и копов спасали людей из горящих зданий до самого их обрушения
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Да уж...
Правда об этой истории покрыта мраком.
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Правда лоху не для чего!
Жить в темноте это удел лоха...
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От якраз, для лохов там все ясно, свєтло і понятно: «амєріканци самі взорвалі еті башні !»
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Типова картина: якийсь люмпен-п'янделига дудлить дешевий пивас і розповідає таким само - "мужьіки, мля, я смотрел Дух Времени, там усьо по полочках разваливают - масоньі и пендосьі сами оте две башни и х*янули, шоб свои там мутки скрьіть и заодно шоб на арабов наехать и нефть с них качать!!!111!1"
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В РЕАЛІ бачив, як другий Боїнг 767, заходив на бойовий курс, і врізався в другу башту.
І чути після цього белькотання путіняток, і пошкоджених на голову підарашок...

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Американские спасатели из которых сотни погибших пожарников шли в самое пекло .... а на ********* даже двухэтажный кинотеатр "Зимней вишни" потушить не смогли.
Соболезную каждому Американцу в трагедии 11.9.
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Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших - Цензор.НЕТ 9576

Сотни нью-йоркских пожарных и копов спасали людей из горящих зданий до самого их обрушения
 показать весь комментарий
 
 
Я навіть не повірила, що так можливо.
Башні з'являлись в багатьох фільмах, як чимвол Нью- Йорку.
Американці повели себе дуже мужньо.
Вражала взаємодопомога та підтримка.
 показать весь комментарий
 
 
Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших - Цензор.НЕТ 3069

18 лет... а как-будто вчера...весь мир следил, сопереживал... и ужасался...
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схиляю голову перед пам'яттю загиблих...Велика шана цій державі, що існує менше 250 років і досягла свого лідерства в світі! Що підтримує демократію всіх інших країн, бо саме завдяки цьому устрою, американці і побудували свою успішну країну...А ми 4 століття не можемо позбавитися навіть ярма Мордору...Не кажучи вже про "успішність" України та головенства права і відношення держави до громадян...
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Бо чим українці думають в кабінці для голосування, розумом важко осягнути...

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в первой части фильма "Люди в черном" можно увидеть эти башни, еще стояли...((((
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11вересня 2001-днюха асада,річниця царювання асада.
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Ларри Сильверстайн родился в еврейской семье. В конце июня 2001 года Ларри Сильверстайн взял в аренду на 99 лет (фактически приобрёл) у транспортной службы Нью-Йорка башни-близнецы всемирного торгового центра за $3,2 млрд, но в итоге заплатив около $30 млн. Застраховал здания на случай теракта. Ларри любил завтракать каждый день в здании ВТЦ-1, а его дочь работала там, но они оба не пришли 11 сентября 2001 года. Жюри присяжных признало теракты на башни ВТЦ 11 сентября 2001 г. двумя отдельными страховыми случаями. Таким образом, сумма страховых выплат арендатору башен-близнецов Ларри Сильверстайну составила $4,65 млрд страховки, а также $3,4 млрд из фонда en:Liberty bond, то есть всего $8,05 млрд. И еще Ларри Сильверстайн хочет получить $3,5 млрд от перевозчиков, чьи самолеты врезались в башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Дело рассматривается в федеральном суде США
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Забыл добавить, что Сильверстайн (Сильверштейн) напрочь отказался заменять асбест в конструкции башен другим материалом, что было одним из условий сдачи ему в аренду этих зданий. Теперь масса пострадавших и спасателей болеют онкологическими заболеваниями.
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Вічна Пам'ять загиблим.
Вічна Слава тим, хто до останнього рятував людей.
Смерть і пекло - кожному вилупкові-терористу.


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