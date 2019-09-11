 Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших. ФОТО

Об этом говорится на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день, в 2001 году, три тысячи невинных людей погибли в результате ужасных террористических актов, которые стали известны как 9/11.

В этот день Украина вспоминает силу, мужество и солидарность американского народа и разделяет молитвы в память о жертвах.

Мы также воздаем должное героям и первым пришедшим на помощь, которые пожертвовали самым дорогим, чтобы спасти других", - отметили в посольстве.

Бруклинские пожарные поднимают флаг США у развалин Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года

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Напомним, 11 сентября 2001 года боевики группы "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера, два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли 2977 человек.