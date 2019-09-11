 "Евросолидарность" заблокировала подписание законопроекта об импичменте

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Инициаторами проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) стали 13 нардепов.

Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Николай Княжицкий, Ирина Луценко, Степан Кубив и другие.

Постановление поступило в парламент и передано на рассмотрение руководству, однако текст документа пока отсутствует.

Таким образом, спикер не может подписать закон об импичменте. Ведь согласно регламенту, Рада сначала должна рассмотреть проект постановления об отмене решения.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1012 об особой процедуре отстранения Президента Украины с поста (импичмент) авторства Президента Украины Владимира Зеленского.

За соответствующее решение проголосовали 337 нардепов.

Позже Верховная Рада 245 голосами приняла законопроект об импичменте в целом.

В свою очередь нардеп от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что законопроект об импичменте был принят с нарушениями законодательства Украины.

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