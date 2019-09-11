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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:евроинтеграция (1904) Польша (4903) МИД Польши (234) Чапутович (78)

 МИД Польши предложил помощь в подготовке Украины к евроинтеграции, - Чапутович

МИД Польши готов обучать украинских дипломатов и политиков и передавать им свой опыт, полученный на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время торжеств по случаю присвоения дипломатических рангов польским дипломатам, в которых приняла участие делегация Дипломатической академии МИД Украины.

"Мы предложили обучение представителей новой украинской элиты в Дипломатической академии в виде подготовительных курсов, необходимых для их политической жизни в своей стране", - заявил Чапутович.

Он добавил, что Польша хотела бы делиться своим опытом государства, которое прошло период трансформации и подготовки к членству в ЕС и НАТО.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что это предложение касается не только дипломатов, но и политиков и чиновников, занимающихся политической деятельностью.

Чапутович заметил, что, ознакомившись с политической системой и системой государственной службы Польши, украинцы могли бы на лучшем уровне представлять свою страну. Он добавил, что в своё время, перед вступлением Польши в ЕС и НАТО, польские чиновники также учились за рубежом.

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что польско-украинские отношения развиваются "очень хорошо". Он напомнил, что Польша первой среди стран мира в 1991 году признала независимость Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка евроинтеграции Украины является однозначной обязанностью Варшавы, - МИД Польши

Источник: https://censor.net.ua/n3147790
 
   
 Топ комментарии
 
уже нє нада - ми в тайожний сайуз на всєх парах
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Польща це Країна яка кровно зацікавлена у становлені України як Європейської держави.
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Согласен, но вата все равно будет орать что все оттуда поуезжали мыть сортиры в англии германии, при этом сами там никогда не бывали и врядли будут
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А можно деньгами этот опыт выдать?А обеспокоенность я могу и бесплатное выражать, например прямо здесь на форуме.
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У нас своих денег завались. Нужно просто чтобы их не разворовывали. Если завтра вдруг все чинуши перестанут красть, то через год будет погашен госдолг. Весь.
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Сколько денег ты готов выкидывать в бездонную яму? (намек о коррупции и ворье)
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Нисколько. Но вот обеспокоенности мне не жалко.
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Зеовощам ненужна евроинтеграция, эти опять все разрушат и будут выть о колбасе по 2.20
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Польша, не имеющая никаких природных богатств, за 20 лет достигла огромных успехов во всех сферах экономической и политической жизни: это хороший пример для Украины.
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Согласен, но вата все равно будет орать что все оттуда поуезжали мыть сортиры в англии германии, при этом сами там никогда не бывали и врядли будут
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ув. Гоззалик, вату и всё её совковые уродские комплексы надо постепенно забывать и максимально игнорировать:

будущее Украины созидают люди из активного просвещённого меньшинства, а вата - это просто биомусор: это про таких сказал поэт:
Толпой угрюмою и скоро позабытой
пройдут они над миром без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гения начатого труда.
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уже нє нада - ми в тайожний сайуз на всєх парах
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наверно так не пойдет, цей опыт местные кадры впитывают тока с горилкой, ну, или, на худой конец, с коксом или толченым шоколадом
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Оооооо да опыт Польши как на&&&бать соседа нам полезен будет. Все еще помнят как в 90х поляки джинсу и курей на металл и с/х технику меняли
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Опоздал ты, Чапутович, со своим предложением. Мы хотим к братьям, в дерьме как-то привычнее.
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Опять курсы для "новой украинской элиты". Уже выучились . Все уже в Раде заседают и думают, как бы побыстрее покушать в "Сыто-пьяно"...Ылита!
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Польща це Країна яка кровно зацікавлена у становлені України як Європейської держави.
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Глава МИД Польши: С Бандерой Украина в Европу не войдет.



Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы вокруг лидера Организации украинских националистов в ХХ веке Степана Бандеры и вопросы прав меньшинств, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

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Это как-раз не проблема. Пока дойдет до вступления Украины в ЕС, нынешние польские нацыки, зацикленные на своей безоговорочной исторической правоте (типа все вокруг злодеи и только поляки белые и пушистые), уже не будут правящей партией. А новым, весьма вероятно, будет начхать на историю.
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Пан Чапутович - увы, не при этой власти. Эта власть в объятия Московии прётся на всех парах.
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Им уже не надоело обманывать бедных украинцев?
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