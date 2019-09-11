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 Политика Украины
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Все про:Газ (9129) газовые переговоры (957) Шефчович Марош (81)

 На повестке дня предстоящих газовых переговоров - соответствие будущего контракта европейским стандартам и его долгосрочность, - вице-президент ЕК Шефчович

На повестке дня предстоящих трехсторонних газовых переговоров о будущем транзите российского газа территорией Украины – соответствие будущего контракта европейскому законодательству, долгосрочность транзита и европейский стиль формирования оплаты.

Именно такая повестка дня предстоящих переговоров, которые пройдут 19 сентября в Брюсселе, определена в письмах министрам энергетики России и Украины, которое было направлено вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. Об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции сказал сам вице-президент ЕК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я отправил обоим министрам письмо с очень четкой повесткой дня. Мы хотим, прежде всего, объяснить еще раз то, как в будущем контракте украинская сторона готова имплементировать европейское законодательство, как европейское законодательство привнесет ясность, прозрачность и эффективность в систему (транзита)", - констатировал Шефчович.

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Также, по его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться "важность долгосрочности будущего контракта". "Только в этом случае у нас будет предсказуемость, будут созданы условия для инвестиций с целью обновления газопровода", - обозначил вице-президент другой вопрос переговоров.

Кроме того, стороны обсудят "европейский образ установления оплаты и другие технические вопросы".

"Вопрос времени очень чувствителен. Вам известно, что срок действующего контракта истекает в конце этого года. Я думаю, что очень важно, и обе страны дали понять, что они очень хорошо понимают необходимость четко демонстрировать, что мы можем разрешить эти проблемы, потому что, только найдя позитивное решение, мы можем сохранить имидж России быть надежным поставщиком, а для Украины – надежным транзитером", - убежден Шефчович.

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При этом вице-президент считает, что найти решение "очень важно для обеих стран для будущей торговле газом". "Мы хотим найти решение, и, насколько я понимаю, эти переговоры поддерживают оба лидера в России и Украине. Наша задача – продвинуть обсуждение как можно дальше и создать атмосферу для достижения позитивного результата. Мы рассматриваем все альтернативы, как этого возможно достичь, потому что обеспечение безопасности долгосрочного транзита через Украину составляет стратегическую важность для энергетической безопасности ЕС", - заключил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3147789
 
 
 Топ комментарии
 
тут кстати,поздравлялочка зелебобикам пришла На порядку денному майбутніх газових переговорів - відповідність майбутнього контракту європейським стандартам і його довгостроковість, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 7051

На порядку денному майбутніх газових переговорів - відповідність майбутнього контракту європейським стандартам і його довгостроковість, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 3283
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«Светлана Самборска 4 год Не знала, что был еще Чирний.

Павел Казарин

По делу Сенцова было четверо задержанных. Сам Олег. Кольченко. Афанасьев. И Чирний. Все дело строилось на показаниях последних двоих. Позже на суде Геннадий Афанасьев откажется от своих слов и расскажет, что показания выбивали под пытками. А вот Алексей Чирний промолчит. Потому что сделка со следствием. В результате, он получит семь лет тюрьмы. Он должен был выйти на 13 лет раньше Сенцова и на три года раньше Кольченко.

В итоге, Сенцов, Кольченко и Афанасьев уже в Киеве.
А срок Чирния закончится лишь через два года. У судьбы очень злое чувство юмора.
Морали не будет.»
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Следующий этап в сдаче интересов Украины россии, - подписание контракта на условиях РФ и прощение по-братски 3 миллиардов долларов, которые РФ должна выплатить Украине.. Зеленый уже старается, - дядя Беня попросил.
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«Светлана Самборска 4 год Не знала, что был еще Чирний.

Павел Казарин

По делу Сенцова было четверо задержанных. Сам Олег. Кольченко. Афанасьев. И Чирний. Все дело строилось на показаниях последних двоих. Позже на суде Геннадий Афанасьев откажется от своих слов и расскажет, что показания выбивали под пытками. А вот Алексей Чирний промолчит. Потому что сделка со следствием. В результате, он получит семь лет тюрьмы. Он должен был выйти на 13 лет раньше Сенцова и на три года раньше Кольченко.

В итоге, Сенцов, Кольченко и Афанасьев уже в Киеве.
А срок Чирния закончится лишь через два года. У судьбы очень злое чувство юмора.
Морали не будет.»
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это контрольная проверочка
если этот контракт зебилы сольют - значит нужно будет выносить их ибо тогда это уже будет 100% зрадой.
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Следующий этап в сдаче интересов Украины россии, - подписание контракта на условиях РФ и прощение по-братски 3 миллиардов долларов, которые РФ должна выплатить Украине.. Зеленый уже старается, - дядя Беня попросил.
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Як би, ще й не реанімація вимог «Газпрому» до України на 56 мільйярдів.
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тут кстати,поздравлялочка зелебобикам пришла На порядку денному майбутніх газових переговорів - відповідність майбутнього контракту європейським стандартам і його довгостроковість, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 7051

На порядку денному майбутніх газових переговорів - відповідність майбутнього контракту європейським стандартам і його довгостроковість, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 3283
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Ну что-ж. результат работы Петиного рынка электроэнергии. Что собственно было прогнозируемо. Они же так спешили его запустить. Теперь будем смотреть как будет реагировать и что делать Зеленский с этой ситуацией.
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шо делать,шо делать...снижать снова тарифы каломойше .или ты сомневаешься?
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здесь предпочтительней местный способ оплаты - шоб усе було и ничего за це не було
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Если не ошибаюсь -Шефчович- это словацкий депутат, он проиграл выборы презеденту Чапутовой.
Потому что он выпускник московского вуза. На кого он будет в ЕП работать - ясно
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По-европейски - это когда счетчик стоит на границе Украина-раха, чтобы Ху.ло не воняло про воровство Украиной, цена газа для Европы на этой границе, плюс транзит газа по Украине по европейской цене, плюс расходы газа на перекачку. И это на 10-20 лет.
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Меньше тратьте електрики на просмотр «Сватов». То файно зЄкономите.


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