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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17898) пожар (3682) ГСЧС (2261)

 В столице горел рынок "Юность", пострадала женщина

Спасатели ликвидировали пожар на одном из рынков в Деснянском районе Киева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11 сентября в 10:58 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Миропольская, 2, в Деснянском районе Киева. К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений", - сказано в сообщении.

Установлено, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на рынке.

Также на Цензор.НЕТ: Возле станции метро "Олимпийская" в центре Киева полыхает здание. ВИДЕО

Пожар на площади 30 кв. м в 11:25 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 11:36 - ликвидировать.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили потерпевшую – она отравилась продуктами горения. Женщину передали медикам.

Причины пожара сейчас выясняют.

Источник: https://censor.net.ua/n3147788
 
 
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юность, наверно, оттого, шо юноши поджыгалы
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Юность от того что лесная, а лесная потому что пионерская, учи матчасть...
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ето шо, типа летели два крокодила - один пьяный, другой налево?
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Де Юність, а де Лісова У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка - Цензор.НЕТ 5766 То таксист з Івана Кудрі, назви якої вже нема?
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А в Жовтневому районі не було чим дихати. У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка - Цензор.НЕТ 9685
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...ага, точно! -- я на Затонского и потом на бульваре Лепсе, просто задыхался -- 1966 по 1984...*)
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В столице горел рынок "Юность"

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Да..Сгорела юность как-то незаметно... У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка - Цензор.НЕТ 4641 ..Остались лишь несбытые мечты, гастрит, спина артриты и гипертония..
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