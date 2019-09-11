 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, около 11:30, дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка в Винницкой области.

В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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"По состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Продолжается локализация места возгорания", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы.

"Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - подчеркнули в Минобороны.

Вместе с тем, в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook говорится, что на военном арсенале вблизи пгт Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия.

"По состоянию на 13:30 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории", - сказано в сообщении.



Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").