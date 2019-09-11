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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1263) взрыв (4350) Минобороны (5930) Калиновка (170)

 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Минобороны подтвердили факт взрывов боеприпасов на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, около 11:30, дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка в Винницкой области.

В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации", - сказано в сообщении.

На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны 01

Отмечается, что к месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории складов Минобороны в Калиновке произошло задымление. В РГА заявляют об угрозе ЧС

"По состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Продолжается локализация места возгорания", - сообщили в ведомстве.

На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны 02

По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы.

"Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - подчеркнули в Минобороны.

Вместе с тем, в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook говорится, что на военном арсенале вблизи пгт Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия.

"По состоянию на 13:30 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории", - сказано в сообщении.

На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны 03
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3147786
 
 
 Топ комментарии
 
контролируемые взрывы на военном арсенале

правильно я написал ЗЕбилы? На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9168
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Теперь то это все на благо, то раньше грабили, а теперь...
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Вот уж гад соевый, продолжает взрывать арсеналы. Доколе!
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Це початок салюту в честь ЗЕленого кнопкодавства слуг Коло Мойшы?)))
Да ЗЕбобы?)))
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Кокаинисту некогда за складами следить. Он с Каломойшей совещания проводит.
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Зелохи, а разве клован не должен склады охранять? Почему не снимают с должности высшее руководство?
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От жешь сволочь соевая, никак не успокоица..
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Ничо-ничо, Баканов сможет найти лосей по щикаладнаму следу...
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Не плюй в колодец/Лолита-пианист - герцог мира .Торговать , а не воевать .Нахрен ей те боеприпасы/ Ашотама с патронным заводиком?/ А враг не спит, это только спящая царевна Лола-дезертир спит...пожарные завидуют./Это не разгильдяйство, это целенаправленная деятельность!/не важко зрозуміти що буде далі - таким же способом донищать решту *********** і Банкова , з полегшенням , зможе нарешті оголосити про свою поразку у цій війні .
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то раніше хоч правду казали а не "6 вибухів", а тепер навіть правди не дізнаємось. Новиє літца все приховають. Бо "зачєм же!!" ))))
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Какая единодушная радость порохобобиков!

Взорвались тысячи тонн самых нужных боеприпасов - Порошенко не при чем!

Взорвались 6 снарядов на утилизации - Блазень сдает рашке! Реванш!
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