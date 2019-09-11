 Рада приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки указывать реальную кредитную ставку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Законопроект поддержали 309 депутатов.

Следует отметить, что данный законопроект поддерживался в Национальном банке Украины, где отмечали, что его принятие позволит НБУ реально влиять на ложную информацию, которую банки указывают о своих услугах.

"Проведенные среди банков исследования по освещению реальной ставки с учетом общих расходов по кредиту показали, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается значительно меньше размера реальной процентной ставки, рассчитанной с включением в общие расходы по кредиту услуг третьих лиц, что существенно увеличивает общие выплаты по кредиту", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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