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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23587) законопроект (2138) кредит (2120)

 Рада приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки указывать реальную кредитную ставку

Парламент принял в первом чтении законопроект о защите прав потребителей финансовых услуг, которым банки обяжут раскрывать информацию о реальных кредитных ставках и комиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Законопроект поддержали 309 депутатов.

Следует отметить, что данный законопроект поддерживался в Национальном банке Украины, где отмечали, что его принятие позволит НБУ реально влиять на ложную информацию, которую банки указывают о своих услугах.

"Проведенные среди банков исследования по освещению реальной ставки с учетом общих расходов по кредиту показали, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается значительно меньше размера реальной процентной ставки, рассчитанной с включением в общие расходы по кредиту услуг третьих лиц, что существенно увеличивает общие выплаты по кредиту", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147783
 
   
 Топ комментарии
 
Сдают Украину, наркоманы панимаиш Рада приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки указывать реальную кредитную ставку - Цензор.НЕТ 6927
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щас методички апгрейдят и соя начнёт полыхать..
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соя каждый получяет обновление по методичкам Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який зобов'язує банки вказувати реальну кредитну ставку - Цензор.НЕТ 4993
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это тока начало. тонер в картридже нескоро закончится
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ЕС решила постановами заполировать принятие законов СН.. Нужно пару лет поговорить ни о чем, а потом принять закон не обязательный к исполнению.
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забов*яжіть їх не використовувати дрібний почерк у кредитних договорах. Рада приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки указывать реальную кредитную ставку - Цензор.НЕТ 5034
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16.06.2017

На этой неделе в силу вступили новые правила выдачи потребительских кредитов. Полгода назад депутаты приняли закон, усиливающий права заемщиков. Клиентов финансовых учреждений будут лучше информировать о стоимости кредитных продуктов и сопутствующих рисках. Действие закона распространяется на кредиты, выданные банками, финкомпаниями, кредитными союзами и другими организациями, у которых есть соответствующая лицензия. ЛІГА.net выяснила, как новые требования повлияют на рынок потребительского кредитования, и какие изменения ждут его в дальнейшем.
С 10 июня все банки и другие финансовые учреждения обязаны поменять подходы в работе с заемщиками. Отныне кредитор, еще до заключения договора с клиентом, обязан предоставить ему подробную информацию об условиях и стоимости кредита в понятном виде. Заемщик имеет право требовать для ознакомления договор до того, как он будет подписан. Вместе с договором клиент будет получать "паспорт кредита" - документ, в котором в стандартизированном формате простыми и доступными терминами будут описаны все условия финансирования. В кредитном договоре должна быть указана реальная процентная ставка.
https://finance.liga.net/bank/article/golaya-pravda-banki-obyazali-kreditovat-fizlits-po-novym-pravilam
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спроси тогда у тупых ПЕСов, которые сегодня голосовали за этот законопроект, зачем они это делали
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мне вообще кажется что все кроме СН в раде голосуют рандомно. смысл? если зебобики нажимают кнопки по команде и имеют большинство
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