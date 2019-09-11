 Рада приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки указывать реальную кредитную ставку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Законопроект поддержали 309 депутатов.
Следует отметить, что данный законопроект поддерживался в Национальном банке Украины, где отмечали, что его принятие позволит НБУ реально влиять на ложную информацию, которую банки указывают о своих услугах.
"Проведенные среди банков исследования по освещению реальной ставки с учетом общих расходов по кредиту показали, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается значительно меньше размера реальной процентной ставки, рассчитанной с включением в общие расходы по кредиту услуг третьих лиц, что существенно увеличивает общие выплаты по кредиту", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
На этой неделе в силу вступили новые правила выдачи потребительских кредитов. Полгода назад депутаты приняли закон, усиливающий права заемщиков. Клиентов финансовых учреждений будут лучше информировать о стоимости кредитных продуктов и сопутствующих рисках. Действие закона распространяется на кредиты, выданные банками, финкомпаниями, кредитными союзами и другими организациями, у которых есть соответствующая лицензия. ЛІГА.net выяснила, как новые требования повлияют на рынок потребительского кредитования, и какие изменения ждут его в дальнейшем.
С 10 июня все банки и другие финансовые учреждения обязаны поменять подходы в работе с заемщиками. Отныне кредитор, еще до заключения договора с клиентом, обязан предоставить ему подробную информацию об условиях и стоимости кредита в понятном виде. Заемщик имеет право требовать для ознакомления договор до того, как он будет подписан. Вместе с договором клиент будет получать "паспорт кредита" - документ, в котором в стандартизированном формате простыми и доступными терминами будут описаны все условия финансирования. В кредитном договоре должна быть указана реальная процентная ставка.
https://finance.liga.net/bank/article/golaya-pravda-banki-obyazali-kreditovat-fizlits-po-novym-pravilam
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161734.html