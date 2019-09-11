 Разумков о первом случае кнопкодавства в Раде: Это недопустимо

Спикер парламента отметил на заседании, что после принятия парламентом законов, которые введут наказание за кнопкодавство, такие случаи будут недопустимы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Разумков сообщил, что кнопкодавством занимался народный депутат Украины, мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев. "Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми", - подчеркнул он.
Председатель ВР выразил надежду, что в парламенте это больше не повторится. Ряд депутатов из фракции "Европейская солидарность" начали выкрикивать, что необходимо переголосование за законопроект. Разумков отметил, что такое переголосование не нужно и заявил депутатам этой фракции, что в предыдущем парламенте они не замечали случаев кнопкодавства.
Также на Цензор.НЕТ: В Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев, - ЧЕСНО. ВИДЕО
Чего ж ты ноешь?
Смотри, залижешь пэте очко - будет травма. Как он в парламент ходить будет?
-- у двоих -- один палец, маловато будет...
Лучше сразу у Разумкова отрубать, по одной фаланге -- шо б надольше пальцев хватило и шо б за базар отвечал!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тепер є початок кнопкодавства, далі чекаємо нових розробок цього кнопкодавства від слуг відомого народу
При ***** усі закони кнопкодавством "приймалися".
Порушення прав людини ((
Твари. Охренели вообще.. (я имел ввиду кнопкодавов))