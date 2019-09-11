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 Политика Украины
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Все про:денонсация (41) дипломатия (1196) договор (270) Россия (73824) СНГ (390) Тука (577) Яременко Богдан (14)

 5 лет в Украине не осуществляли системный пересмотр соглашений с СНГ и Россией, решения принимали по ситуации, - нардеп Яременко

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что ничего не знает о прекращении процесса разрыва соглашений между Украиной и Россией. Он отметил, что за последние 5 лет в принципе не было системного пересмотра соглашений между Украиной, СНГ и Россией.

Об этом Богдан Яременко рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Не знаю о чем речь. Возможно, это связано с тем, что менялся президент-министр и потерялась, возможно, управляемость. Мне кажется, я что-то видел об этом со ссылкой на Туку. Это меня вообще удивляет, потому что они за 5 лет не вышли из СНГ, хотя это делается политическим решением, а теперь рассказывают, что что-то приостановилось", - рассказал Яременко.

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Яременко заявил, что по его данным, за последние 5 лет не было ни одного системного пересмотра отношений с СНГ и Россией.

"Вот что я вам могу сказать, у нас не осуществлялся на самом деле никакой системный пересмотр отношений с СНГ и с Россией. Все решения принимались по мере возникновения какой-то ситуации. Они несистемные. Поэтому мы, например, в ходе агрессии в Азовском море не совершили никаких мер. Россияне используют договорную базу, мы позволяем плавать у нас в портах, фактически, военными судами. Мы не можем, пока они не ступают на берег, даже огонь открыть, не имеем права, потому что они законно там. То есть россияне злоупотребляют договорной базой, как всегда они злоупотребляют международным правом. С СНГ, конечно, никто ничем не злоупотребляет, но, очевидно, что это уже даже не интересно России. То есть нам нужно прекратить в нем раз и навсегда участие, но это не прекращает участия во всех сделках и конвенциях, которые мы подписали", - отметил Яременко.

Нардеп также отметил, что договоры нужно системно пересматривать, поскольку некоторые могут не нуждаться в отмене.

"Они могут иметь вполне прикладной характер: о признании диплома, или еще что-то. То есть они могут помогать гражданам и не нести никакой угрозы для Украины. То, что носит характер интеграции, накладывает некие обязательства, безусловно надо разрывать. И с Россией также. Ну, не все сделки нужно разрывать. Что-то, например, будет слишком дорого нам стоить", - сказал Яременко.

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Кроме того, по словам председателя комитета по вопросам внешней политики, в Украине также нет методики, по которой можно осуществлять этот пересмотр соглашений.

"Мы сейчас хотим этим начать заниматься в комитете. У нас методы этой нет в стране, у нас никогда это не осуществлялось", - отметил нардеп.

Он рассказал, что Министерство иностранных дел все 5 лет любые вопросы по договорам рассматривало "только с точки зрения участия в международных судах".

"Но политика, реальная ситуация - на поле боя, в море. Поэтому это совершенно не достаточный и не комплексный взгляд с точки зрения отстаивания интересов Украины в судах. И, соответственно, нельзя только правовую или экономическую позицию учитывать", - отметил Яременко.

Он также отметил, что комитет может предлагать себя только как площадку для дискуссий и обсуждений в этой сфере, поскольку внешняя политика - это компетенция президента.

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"Мы надеемся, что комитет наш сможет к этому приложить усилия. Но проблема в том, что практические вопросы внешней политики - это абсолютно точно конституционная преференция и право президента, не парламента. Поэтому, парламент себя может предложить в качестве площадки для каких-то дискуссий и обсуждений, учитывая, что у нас больше возможностей этим заниматься, чем у тех, кто практические вопросы внешней политики ведет, но каким образом потом сделать эти наши решения обязательными - это большой вопрос", - отметил Яременко.

Напомним, что ранее российские пропагандистские СМИ заявили, что по их информации Киев перестал отправлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ. А экс-замминистра Георгий Тука заявил, что считает, что приостановка процесса расторжения договоров между Украиной и Россией по СНГ вызывает вопросы.

Источник: https://censor.net.ua/n3147779
 
 
 Топ комментарии
 
Зато при Презеденте Зеленском установилась системная политика сдачи Украины россии.
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ЗЫ: Я просто в шоке, насколько зелень - абсолютные, рафинированные, наглые лжецы!
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Благодаря 73% дебилов наше ШАПИТО начинает представление!))))
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Совет форумчанПравила форума
 
Колун зебилковатый их не осуществляли их просто отменяли нафиг...!
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Что отменили, какао-бобовый? Торговлю, ж/д сообщения? Может дипотношения? Что, горе соевое?
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Зато при Презеденте Зеленском установилась системная политика сдачи Украины россии.
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ЗЫ: Я просто в шоке, насколько зелень - абсолютные, рафинированные, наглые лжецы!
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так вот почему при сывочолом мыролюбце не разрывали отношений с кацапами! про людев думали!
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Идиот...
Ну, ладно, вижу, ты тут такой не один. Читаем по ссылке (для вас, зебилы, стараюсь!):

"В мае 2018 президент Пётр Порошенко подписал указ, предполагающий, что Киев окончательно прекращает своё участие в содружестве.
Порошенко заявил, что стране «нечего делать» в этой организации и Украина прекратит участие в её координации.


23 января 2019-го в украинском правительстве приняли решение прекратить действие соглашений в рамках СНГ о межгосударственном обмене экономической информацией, сведениями в рамках внешнеэкономической деятельности и сотрудничестве в этой области. Об этом сообщили в Минэкономразвития Украины.
Через неделю после принятия этого решения стало известно, что Украина также выйдет из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями СНГ. В Киеве заявили, что оно утратило актуальность и «предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики».
В феврале официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что на рассмотрении ведомства находятся 236 договоров в рамках СНГ, которые могут быть расторгнуты.
«Сейчас проводится инвентаризация договоров в рамках СНГ, это 236 (соглашений. - RT), которые требуют соответствующей проверки, чтобы быть денонсированными», - заявила пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел."

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предполагающий, а не прекращающий...И чего твоя Свыня телилась аж до 2018 года?
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Дважды идиот (собираешь награды?). Кликаем по ссылке, читаем:
«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше - в Европе, и только!» - написал он в Twitter.
ЗЫ: А кто знает, бывают зебилы, которые умеют кликать ссылки? Интересно было бы узнать мнение профильных специалистов по этому поводу.
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слышь ты, перхоть зефирная, будешь идиотом своего сожителя называть. нахрена ты мне суешь свинячий твиттер? тебе задали вопрос - почему твой хряк чесался четыре года. что касается твоего визга, то я тебе открою секрет. Хряк отозвал посла с кацапии вместе с атташе, водителями и уборщицами, но это не значит, что он разорвал дипотношения. Если он отозвал представителей из СНГ это не значит, что Украина оттуда вышла
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H e l l a s - "...Если он отозвал представителей из СНГ это не значит, что Украина оттуда вышла"

5 років в Україні не здійснювали системний перегляд угод із СНД і Росією, рішення ухвалювали відповідно до ситуації, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 9984

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Благодаря 73% дебилов наше ШАПИТО начинает представление!))))
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Україна призупинили договори про розрив з підорашкою
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А мы еще "в соглашении", после аннексии целого региона и ведения 5 лет войны ( назови ее хоть антитеррористической операцией). И мы говорим что Путин и РФ "гибридные", а мы...
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Не верь тем, кто в Зекоманде. Они ж нихрена не знают.

"они за 5 лет не вышли из СНГ" - да вышли уже давно. На России такой крик стоял... А зекоманда не услышала.
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ну да, шо петина печень захочет, то и принимали
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А по-моему всё было очень системно, и ситуация тоже подходящая. Какая ещё нужна ситуация и система для того, чтобы подальше отбежать от этих медведей?
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"Не знаю о чем речь."

Если чувак ( терминология преЗедента ) ничего не знает по данному вопросу, нужно спросить у более информированных, например, у главы Офиса Богдана.

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На хрен украинцам всрались отношения с оккупантом, занимайтесь вплотную борьбой с коррупцией и реформой продажных судей,украинцы этого ждали от вас ,а всё остальное и так делалось прежней властью
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Цікаво , як в умовах окупації можна діяти системно , коли ситуація постійно змінюється.
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****, как ето говно мордато-бородатое земля носит?
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еще один "знаток" дипломатического этикета...
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Виявляється дипломатами зебіли називають мудаків, які можуть певний час приховувати свої погляди від оточуючих людей. В мій час таких часто називали "крисами".
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Это-же он ( Богдан Яременко) сказал типа, что Украина готова выслать инструкторов НАТО, в случае если будет налаживаться диалог с *********** относительно оккупированных территорий.
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