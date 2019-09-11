 5 лет в Украине не осуществляли системный пересмотр соглашений с СНГ и Россией, решения принимали по ситуации, - нардеп Яременко

Об этом Богдан Яременко рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Не знаю о чем речь. Возможно, это связано с тем, что менялся президент-министр и потерялась, возможно, управляемость. Мне кажется, я что-то видел об этом со ссылкой на Туку. Это меня вообще удивляет, потому что они за 5 лет не вышли из СНГ, хотя это делается политическим решением, а теперь рассказывают, что что-то приостановилось", - рассказал Яременко.

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Яременко заявил, что по его данным, за последние 5 лет не было ни одного системного пересмотра отношений с СНГ и Россией.

"Вот что я вам могу сказать, у нас не осуществлялся на самом деле никакой системный пересмотр отношений с СНГ и с Россией. Все решения принимались по мере возникновения какой-то ситуации. Они несистемные. Поэтому мы, например, в ходе агрессии в Азовском море не совершили никаких мер. Россияне используют договорную базу, мы позволяем плавать у нас в портах, фактически, военными судами. Мы не можем, пока они не ступают на берег, даже огонь открыть, не имеем права, потому что они законно там. То есть россияне злоупотребляют договорной базой, как всегда они злоупотребляют международным правом. С СНГ, конечно, никто ничем не злоупотребляет, но, очевидно, что это уже даже не интересно России. То есть нам нужно прекратить в нем раз и навсегда участие, но это не прекращает участия во всех сделках и конвенциях, которые мы подписали", - отметил Яременко.

Нардеп также отметил, что договоры нужно системно пересматривать, поскольку некоторые могут не нуждаться в отмене.

"Они могут иметь вполне прикладной характер: о признании диплома, или еще что-то. То есть они могут помогать гражданам и не нести никакой угрозы для Украины. То, что носит характер интеграции, накладывает некие обязательства, безусловно надо разрывать. И с Россией также. Ну, не все сделки нужно разрывать. Что-то, например, будет слишком дорого нам стоить", - сказал Яременко.

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Кроме того, по словам председателя комитета по вопросам внешней политики, в Украине также нет методики, по которой можно осуществлять этот пересмотр соглашений.

"Мы сейчас хотим этим начать заниматься в комитете. У нас методы этой нет в стране, у нас никогда это не осуществлялось", - отметил нардеп.

Он рассказал, что Министерство иностранных дел все 5 лет любые вопросы по договорам рассматривало "только с точки зрения участия в международных судах".

"Но политика, реальная ситуация - на поле боя, в море. Поэтому это совершенно не достаточный и не комплексный взгляд с точки зрения отстаивания интересов Украины в судах. И, соответственно, нельзя только правовую или экономическую позицию учитывать", - отметил Яременко.

Он также отметил, что комитет может предлагать себя только как площадку для дискуссий и обсуждений в этой сфере, поскольку внешняя политика - это компетенция президента.

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"Мы надеемся, что комитет наш сможет к этому приложить усилия. Но проблема в том, что практические вопросы внешней политики - это абсолютно точно конституционная преференция и право президента, не парламента. Поэтому, парламент себя может предложить в качестве площадки для каких-то дискуссий и обсуждений, учитывая, что у нас больше возможностей этим заниматься, чем у тех, кто практические вопросы внешней политики ведет, но каким образом потом сделать эти наши решения обязательными - это большой вопрос", - отметил Яременко.

Напомним, что ранее российские пропагандистские СМИ заявили, что по их информации Киев перестал отправлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ. А экс-замминистра Георгий Тука заявил, что считает, что приостановка процесса расторжения договоров между Украиной и Россией по СНГ вызывает вопросы.