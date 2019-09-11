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Все про:обыск (1351) Нацполиция (10047) Приватбанк (504)

 Полиция пришла с обысками в офис "Приватбанка" в Днепре, - СМИ

При этом пресс-служба "Приватбанка" говорит и о полиции, и о "неизвестных лицах с оружием".

Полиция пришла с обысками в одно из отделений "Приватбанка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Как отметил руководитель пресс-службы банка Олег Серга, правоохранители проводят обыск из-за одного из договоров, подписанного "Приватбанком". Серга отметил, что полицейские не изымают ни документы, ни технику.

При этом "Громадському" пресс-секретарь "Приватбанка" Инна Музычук заявила о "визите неизвестных лиц с оружием". По ее словам, никакого обыска не было. Отмечено, что "вооруженные лица" пришли в главный офис банка в Днепре.

В то же время "Новое Время", ссылаясь на пресс-службу, также сообщает, что обыск проводят сотрудники Соборного отделения полиции Днепра.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский

Изначально об обысках в "Приватбанке" сообщил инвестбанкир Сергей Фурса в Facebook.

"А вы говорите, украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", - написал Фурса.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Владимир Зеленский встретился с олигархом и бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским. Встреча прошла в Офисе Президента. На ней также присутствовали глава Офиса Президента Андрей Богдан и премьер-министр Алексей Гончарук.

На встрече обсуждались "вопросы ведения бизнеса в Украине", - сообщила пресс-служба президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Будущее "Приватбанка" зависит от судебной системы, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3147778
 
 
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новой методички не нашёл? пользуешься старой?
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Бєня починає розправлятись з невгодними.
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Беня сказал-зеля сделал. Государство? Да хрен на него.
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Пора банк вернуть законному владельцу)
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после этого разговора....
А и вправду... - зачем время терять...




Mikhail Golub

@golub

·13 ч

- Расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже не чем. Лox пошел стремный. Фраера дешевые лавэ ныкают забугром. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно.
- Спасибо за выступление Андрею Богдану. Слово премьер-министру...
Полиция пришла с обысками в офис "Приватбанка" в Днепре, - СМИ - Цензор.НЕТ 6928
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Продавец воздуха зеприматам начинает действовать...
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зеленые человечки в государственном банке?
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а шо? все записали и сделали как надо

Полиция пришла с обысками в офис "Приватбанка" в Днепре, - СМИ - Цензор.НЕТ 3109
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