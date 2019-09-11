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 Политика Украины, Общество
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Все про:аудит (282) лекарства (820) Минздрав (2003) Счетная палата (126) Супрун Ульяна (580)

 "Попытка реванша фармацевтической мафии": Супрун сообщила, что в Минздраве проведут аудит только за годы ее работы

Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения за 2016-19 годы, именно в то время,когда ведомство возглавлял Ульяна Супрун.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

"На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов, но предложение расширить период проверки Минздрава во времена правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили почему-то была проигнорирована", - написала она.

Супрун также сообщила, что за время работы ее команды в Минздраве Украины, Счетная палата осуществила 15 аудитов: "Это все происходило на средства налогоплательщиков, беречь которые является главной целью существования такого органа. За время работы Богатыревой Счетная палата провела 5 проверок Министерства. Ни одна из них не касалась закупок лекарств".

Кроме того она добавила, что просьба в комитет поступило от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для Минздрава. http://bit.ly/2kdFuAf 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий

"Проведение "тендеров" в закрытых кабинетах Министерства, откаты и договоренности и сотни миллионов гривен средств налогоплательщиков, беспощадно разворовывались. Эти деньги оседали в карманах мошенников, а тяжелобольные украинцы оставались без доступа к жизненно необходимым лекарствам.

С 2016 года, когда заработали централизованные закупки лекарств через международные организации, тендеры и договоренности потеряли свою силу. Вместо этого большее количество пациентов получили доступ к качественным лекарствам. Здесь несколько примеров эффективности этих закупок. http://bit.ly/2JBdgYK, http://bit.ly/32Pn75V, http://bit.ly/2YaI1Jl ", - сообщила бывшая глава Минздрава.

По ее словам, Минздрав Украины - это единственное министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы: "Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков - вещь, которую не прощают. http://bit.ly/2kEeOsw

По ссылке аналитический отчет Центра противодействия коррупции по результатам годового мониторинга закупки лекарств по шести государственным программам в 2014 году. Очень четко заметно кто и сколько тогда заработал на закупках лекарств: http://bit.ly/2krq8s1 

"На сегодня можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения - обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии", - резюмировала Супрун.

Попытка реванша фармацевтической мафии: Супрун сообщила, что в Минздраве проведут аудит только за годы ее работы 01
Попытка реванша фармацевтической мафии: Супрун сообщила, что в Минздраве проведут аудит только за годы ее работы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147776
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Фармацевтическая мафия - она же тоже часть зе-команды. И она сегодня на коне.
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якось так швидко сиплються всі порошенківські реформи. Виходить і реформ то ніяких не було - лише пусті балачки.
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знакомый зебобик владелец трех аптек в городе. ходит хмурый. отобрали лицензию. получение новой - через взятку. теперь еще жопа с лекарствами нарисовалась....
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Ты и сам дочь фармацевта, торгуешь лекарствами 150 лет, не все так однозначно.
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Сильно он обеднеет, за все заплатят его покупатели...
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Честному человеку нечего бояться, а кто мутил - тот всегда будет прикрываться разными "реваншами" и прочими отмазками.
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По твоей фене "честный человек" это голожопый ЗЕбилод, который всю жизнь просидел у телевизора, а теперь фантазирует, что у кого то что то отберут и ему дадут. Не надейся, люмпен, даже крошки из под стола не достанутся.
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Во-во. То что, "честный человек" Раиса Богатырева вернулась в Украину и ничего не боится - тому подтверждение. И никто её проверять никакими аудитами не собирается - ведь "честный" же человечище приехало!
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Пора уже этой безграмотной америкосовской фельдшерице ответить за ее так называемые реформы!
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Ага, эта "америкосовская фельдшерица" прижала хвост фармацевтической мафии так, что та только жалобно попискивала, а сегодня у этой мафии зе-реванш.
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З великою імовірністью за 2.5 роки Зеленського повісять на майдані ...
Треба було дужє добре обирати собі "друзів"
Він не усвідомлює що рЄгіонали не змінюються - вони мімікрують
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А если не повесят Зеленского, кого повесят? "Спроба реваншу фармацевтичної мафії": Супрун повідомила, що в Міністерстві охорони здоров'я проведуть аудит тільки за роки її роботи - Цензор.НЕТ 4391
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А чего это его не повесят? Что за бред вообще?
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Тут такая фигня... Вам лучше надеяться, что повесят только его.
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По-моему, простых людей и всяких зубожЫлов надо закалять, шоб не расслаблялись.
Схемы Богатыревой поднимут иммунитет нарида настолько, что покупать лекарства им просто расхочется.

Так что, как ни крути, а кассовые аппараты для торговок на базарах с штрафом в 48 тысяч и лекарства с маржой на благополучие Богатыревой приняты ******** исключительно в интересах простого нарида.
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Как только кого-нибудь из соевой срани начинают брать за одно место, сразу же начинаются плач и стенания об мифических преследованиях. Если человек работает честно, ему нечего бояться проверок, а если украл - будь готов ответить за свои действия, крышевание шоколадного барыги закончилось
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Действительно. Нужно начинать проводить аудит со времен Гиппократа.
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