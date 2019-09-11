 "Попытка реванша фармацевтической мафии": Супрун сообщила, что в Минздраве проведут аудит только за годы ее работы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

"На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов, но предложение расширить период проверки Минздрава во времена правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили почему-то была проигнорирована", - написала она.

Супрун также сообщила, что за время работы ее команды в Минздраве Украины, Счетная палата осуществила 15 аудитов: "Это все происходило на средства налогоплательщиков, беречь которые является главной целью существования такого органа. За время работы Богатыревой Счетная палата провела 5 проверок Министерства. Ни одна из них не касалась закупок лекарств".

Кроме того она добавила, что просьба в комитет поступило от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для Минздрава. http://bit.ly/2kdFuAf

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"Проведение "тендеров" в закрытых кабинетах Министерства, откаты и договоренности и сотни миллионов гривен средств налогоплательщиков, беспощадно разворовывались. Эти деньги оседали в карманах мошенников, а тяжелобольные украинцы оставались без доступа к жизненно необходимым лекарствам.

С 2016 года, когда заработали централизованные закупки лекарств через международные организации, тендеры и договоренности потеряли свою силу. Вместо этого большее количество пациентов получили доступ к качественным лекарствам. Здесь несколько примеров эффективности этих закупок. http://bit.ly/2JBdgYK, http://bit.ly/32Pn75V, http://bit.ly/2YaI1Jl ", - сообщила бывшая глава Минздрава.

По ее словам, Минздрав Украины - это единственное министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы: "Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков - вещь, которую не прощают. http://bit.ly/2kEeOsw"

По ссылке аналитический отчет Центра противодействия коррупции по результатам годового мониторинга закупки лекарств по шести государственным программам в 2014 году. Очень четко заметно кто и сколько тогда заработал на закупках лекарств: http://bit.ly/2krq8s1

"На сегодня можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения - обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии", - резюмировала Супрун.



