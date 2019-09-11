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 Политика Украины, Общество
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 Освобожденным из РФ украинцам выплатят по 100 тыс., - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 35 освобожденных из российского плена украинских граждан получат единоразовую выплату в размере 100 тыс. грн.

Об этом Денисова написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ответственным за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

Уполномоченная добавила, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

В свою очередь, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова выразила надежду, что до конца года Россия и Украина осуществят еще один обмен задержанными лицами, уточнив, что в настоящее время на территории РФ находятся 113 украинских заключенных, из которых 89 - крымские татары.

Освобожденным из РФ украинцам выплатят по 100 тыс., - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147775
 
 
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Дайте такой клич по днр и пойдут пачками сдаваться ))
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но-но, с приходом новыхлиц ахметову только скидки, это только чоколядный барыга заставлял его платить рыночную стоимость.
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не густо.Но учитывая что в стране "нет денег" можно согласиться.А КАК на счет "стянуть" компенсацию с )(уйла со товарищи? Или эта тема не актуальна? Договорились с Говностаном,что не будет исков?
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С какого хера с налогов украинцев этим чертям будут платить бабки??? Тот поехал бо не знал этот поехал бо не думал... плять та сколько можно уже уроды тупорылые!
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единственные кто должны получить выплаты это моряки!!!
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