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 Политика Украины
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 Это поставит под удар будущий обмен политзаключенных, - адвокат Сущенко об исках против РФ в международные суды

Если сейчас подать иск в международные суды на РФ, то это может навредить будущим обменам.

Об этом заявил украинский адвокат освобожденного политзаключенного Романа Сущенко Евгений Пронин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этого нам не дадут сделать даже в Украине. Потому что если произошел обмен и человек сразу подаёт иск, то это ставит под удар будущий обмен политзаключенных, которые ещё находятся в России", - рассказал адвокат, отметив, что данные иски можно будет подавать после того, как все украинские политзаключенные будут освобождены.

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Также Пронин отметил, что сроков давности в данных делах нет.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Источник: https://censor.net.ua/n3147774
 
 
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если не сейчас через 5 лет то когда, вася???????????????
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О, поработали с визитёром московским конкретно...
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почалося....гра навіть на рівні звільнених, за здачу України Мордору...ось і проясняються приховані від людей договорняки зєлі з х*йлом...
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Во-во-во. Отозвать все миллиардные иски против россии, а они нам за это еще пару заложников отдадут. Зеля - трус и подонок, ради дешевого пиара для себя лично сливает страну.
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Айухеть! Так давайте границы откроем - кацапы сразу стрелять перестанут!
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А с учетом того, что потенциальные "политзаключенные" прутся туда, как будь то там медом намазано, этот обмен имеет все шансы не прекратиться никогда. С этим надо что то делать.
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новый тренд - не нужно злить рассеюшку, отдавать все тихо
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" что данные иски можно будет подавать после того, как все украинские политзаключенные будут освобожденыИсточник: https://censor.net.ua/n3147774"
те НИКОГДА ))))
ВОТ И ПЕРВАЯ ЦЕНА ОБМЕНА...
понять и простить ))))))))))) придется, гАспада паДриоты ))))))))
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Есть государство Украина, целостность которого приоритетнее всех обменов.
Очередная Гадя, все заложники сломаны морально и рабботтают на мордор
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про Будапештский договор вспоминать в европейских судах нельзя , про оккупацию нельзя , про украденые сотни миллиардов в Крыму нельзя , про спизженные заводы в Стаханове , Луганске и др тоже нельзя
А что вообще нам украинцам можно ?
Сеять гречку и горох и разводить пчел ?
Спасибо , идите нах.й .
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Так зачем подавать, их же " законно " арестовывали. Можно уже будет вскоре и в малоросию переименоваться.
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Чого поперся до кацапів - не знає. Про загиблих воїнів, завдяки яким стався обмін - не знає. Про теперішню ситуацію в Україні не знає. Зате про те, що на кацапів не потрібно подавати в суди - знає. Навіщо міняти було? У нас тут своїх таких близько 73 відсотка ( за їхніми ж словами).
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не нужно ездить на рф, сами себя будут освобождать.
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Сущенко сам поехал в кацапию! его приняли а теперь его адвокат учит как жить Украине! Це поставить під удар майбутній обмін політв'язнів, - адвокат Сущенка про позови проти РФ до міжнародних судів - Цензор.НЕТ 2239
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