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 Политика Украины
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 Я наивно надеялся, что моя скромная персона не заинтересует ФСБ, - Сущенко о визите в РФ

Направляясь в Россию в 2016 году украинский журналист Роман Сущенко был уверен, что ему не угрожает опасность.

Об этом он сказал на первой после своего освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что тогдашний его визит был к брату, это было связано со сложными семейными обстоятельствами, которые он решил не озвучивать.

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"Я наивно думал, что моя скромная персона их не заинтересует. Ведь есть журналисты, работающие на Донбассе, на линии фронта. А я на то время уже давно был корреспондентом во Франции", - заявил Сущенко.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Источник: https://censor.net.ua/n3147768
 
 
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На вид вроде не глупый, а в итоге б---н. Наличие украинского гражданства это уже ПРИЧИНА !!! Война идет !!!
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родиться скромным человеком це великое щастье, а всю жизнь быть скромной персоной це великий подвиг
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У меня в москве семья родичей дальних, я им так и сказал - манал я ехать в логово ваших террористов и ненавистников Украины
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А у меня близких, но я также манал туда ехать
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Клоун, думал он...
один думал членом в беларусь поехал, второй думал жопой на россию поехал... интересно че думали остальные???
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взрослый дебил вот впечатление от него
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Немаю ні рідні, ні друзів, навіть знайомих не маю. Телебачення і фільмів їхніх не дивився вже двадцять п`ять років. Розмовляю з ними виключно при службовій необхідності і англійською. Чого і всім бажаю.
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