 Умерову, как и Сущенко, запрещен въезд в РФ, но тайным указом, - Фейгин

Об этом сказал их защитник Марк Фейгин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что такая практика предусмотрена российским законодательством.

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"Но я не вижу в этом проблемы. Я не представляю, чтобы после пережитого Роман захотел поехать в Россию", - добавил Фейгин, отметив, что очевидно запрет обосновывается тем, что Сущенко представляет угрозу национальным интересам России, поскольку в РФ его осудили "за шпионаж".