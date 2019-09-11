 Умерову, как и Сущенко, запрещен въезд в РФ, но тайным указом, - Фейгин

Об этом сказал их защитник Марк Фейгин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что такая практика предусмотрена российским законодательством.
"Но я не вижу в этом проблемы. Я не представляю, чтобы после пережитого Роман захотел поехать в Россию", - добавил Фейгин, отметив, что очевидно запрет обосновывается тем, что Сущенко представляет угрозу национальным интересам России, поскольку в РФ его осудили "за шпионаж".
Не в этом случае, а вообще. В судах обоср*лся. Адвокатской лицензии лишили. Как юрист он обнулился.