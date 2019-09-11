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 Умерову, как и Сущенко, запрещен въезд в РФ, но тайным указом, - Фейгин

Ильми Умерову, как и Роману Сущенко, запретили въезд в Россию, но тайным указом.

Об этом сказал их защитник Марк Фейгин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что такая практика предусмотрена российским законодательством.

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"Но я не вижу в этом проблемы. Я не представляю, чтобы после пережитого Роман захотел поехать в Россию", - добавил Фейгин, отметив, что очевидно запрет обосновывается тем, что Сущенко представляет угрозу национальным интересам России, поскольку в РФ его осудили "за шпионаж".

Источник: https://censor.net.ua/n3147767
 
 
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Туда вообще ехать незачем, даже для работы, проще в Польшу/Чехию.
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Так они еще бы поехали на "обмен" если бы не указ. Етить колотить. Так пусть бы "не выезжали"
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Фейгин пургу несёт.
Не в этом случае, а вообще. В судах обоср*лся. Адвокатской лицензии лишили. Как юрист он обнулился.
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