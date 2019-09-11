 Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Так, заместителем председателя Нацполиции - начальником Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе.

Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции.

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Напомним, ранее должность начальника Главного следственного управления занимал генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, который был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.





Фото: Нацполиция/Facebook