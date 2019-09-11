 Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Так, заместителем председателя Нацполиции - начальником Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе.
Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции.
Напомним, ранее должность начальника Главного следственного управления занимал генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, который был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.
10.11.2017 - 23:55
"...
Цуцкиридзе руководит экспериментом с внедрением института детективов и созданием управления криминального анализа. Он сообщил, что для этого задействованы 8 региональных подразделений и новое подразделение в Главном следственном управлении Нацполиции.
Чиновник отметил, что в некоторых регионах, в частности в киевских отделениях полиции нагрузки колоссальное - доходит до 500 уголовных производств на следователя.
По его словам, первая и ключевая цель запуска эксперимента с введением института детективов - уменьшение этой нагрузки.
..."
кроме того, во время последних выборов он часто выступал о подкупе избирателей и, как бы, специализировался на Юрии Тимошенко...