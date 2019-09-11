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Все про:назначение (1477) Нацполиция (10047) Князев (372) Цуцкиридзе Максим (1)

 Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. ФОТОрепортаж

Глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления. Им стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Так, заместителем председателя Нацполиции - начальником Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе.

Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе 01

Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровые перестановки в Нацполиции: три заместителя Князева покидают свои должности

Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе 02

Напомним, ранее должность начальника Главного следственного управления занимал генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, который был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.

Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе 03
Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе 04
Фото: Нацполиция/Facebook

Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе 05

Источник: https://censor.net.ua/n3147765
 
 
 Топ комментарии
 
чергова серія "слуги" під назвою "грузини повертаються"...
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а як же эка и хатия? или перекуем рюкзаки на чемоданы?
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через месяц будит генерал подполковник хоть и молодой - так у нас заведено
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А Баканов так і залишиться літінантом?
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чергова серія "слуги" під назвою "грузини повертаються"...
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Царский запрет о назначении чиновников из местных, национальных... для "Северо-Западного края" такой был...
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а як же эка и хатия? или перекуем рюкзаки на чемоданы?
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Он что то понимает в следствии несмотря на юный вид? или понимает толк в бюрократических процедурах ? или просто кому то предан как пес?
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Компромата на него вроде нет, нашел следующее
10.11.2017 - 23:55

"...
Цуцкиридзе руководит экспериментом с внедрением института детективов и созданием управления криминального анализа. Он сообщил, что для этого задействованы 8 региональных подразделений и новое подразделение в Главном следственном управлении Нацполиции.
Чиновник отметил, что в некоторых регионах, в частности в киевских отделениях полиции нагрузки колоссальное - доходит до 500 уголовных производств на следователя.
По его словам, первая и ключевая цель запуска эксперимента с введением института детективов - уменьшение этой нагрузки.
..."

кроме того, во время последних выборов он часто выступал о подкупе избирателей и, как бы, специализировался на Юрии Тимошенко...
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"Порохоботы" никогда не были дебилами и всегда проверяют информацию или ищут дополнения к ней, в отличие от зерады. Понял, зеб, или на пальцах объяснить - перамога это или зерада или ни то, ни другое?
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Блин, комменты чего-то дублируются, глюк какой-то.
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чекаємо на Хатію та Сакварелідзе...і чомусь в силові структури..схоже, що на п'яти рюкзакову наступають
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не позовут.А И ПОЗОВУТ ТО НЕ ПРИДУТ.Пока там А-факов , грузинские реформаторы не видят смысла в новых назначениях.
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с назначєнієм всьо панатна а вот аднаво нє могу понять новая епоха наступіла а кришіваніє как било так і асталась всьо тєжє і всьо там жє
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Українцям пора пакувати чемодани , просрали ви свою країну.
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