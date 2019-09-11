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 Политика Украины
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 ВККС верила рассказам судей о бешеном трудолюбии на подсобных работах, о заботливых родителях, о чудесных родственниках, - экс-член комиссии Козлов

Экс-член Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Козлов считает, что ВККС бодро и резво начала свою работу, но впоследствии дискредитировала себя.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Комиссия работала много и старательно, можно даже сказать продуктивно, но есть много вопросов не к количеству, а к качеству судейских кадров. Пожалуй, это орган, который бодро и резво начал, но потом что-то произошло, и он свалился на несколько ступенек ниже, чем должен был быть. Как мне кажется, даже подрастерял значимые моральные ориентиры", - отметил Козлов.

Он также назвал конкретные примеры порочащих ВККС действий.

"Например, под разными поводами стали с позитивными результатами через квалификационное оценивание пропускать "судей Майдана". Были совершенно расхристанные подходы к проверке имущества. Или делали вид, что не замечали, или признавалось возможным то, чего в принципе не может быть никогда. Бешеное трудолюбие на подсобных работах как источник капитала далеко не стартового. Все эти прекрасные рассказы о заботливых родителях, которые еще из советских времен протащили через нищету и инфляцию рубежа 80-90-х сказочное богатство. Или о чудесных родственниках, которые занимались сельским хозяйством и вырастили небывалый (и небывало дорогой) урожай, конечно, ничем, кроме слов, не подтвержденный", - рассказал экс-член ВККС.

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По его словам, комиссия допустила серьезную ошибку, когда решила, что может быть разный подход к оцениванию в конкурсной процедуре и процедуре, когда оценивается соответствие занимаемой должности.

"Например, во время конкурсного отбора в Высший антикоррупционный суд была спорная ситуация по автомобилю. Он был приобретен за 149 тысяч. Кстати, в судейских историях можно часто встретить две цены продажи чего-либо: 49 или 149 тысяч – это порог безналичных расчетов в разные периоды. Прямо целые супермаркеты автомобильные с такими ценами "все по 149", бери – не хочу. Так вот там такой номер не прошел, а при оценивании на соответствие – обычно очень даже нравился", - рассказал Козлов.

Полный текст интервью с Андреем Козловым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3147761
 
   
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В таких случаях нужны люди как английские эксперты. Неподкупные и умеющие читать и считать.
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именно, ведь, у каждого члена ВККС была припасена собственная такая история.
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Ну так верхушку то отреформировали, это до низов не добрались пока что. Так говорил Заратустра, то есть тьфу, так излагает соя.
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скрепа, а что ж не добрались до низов после инаугурации клоуна всея Украины 20 мая?
Зеля 2 сентября обещал еженедельное снятие мантий.
Много уже сняли на сегодня?
Ну, ладно, низы, они слишком низко для Зели.
Ну, с Вовка, хотя бы, мантию сняли?
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Відповідно до листа Державної судової адміністрації України, суддям, у яких закінчились повноваження, загалом сплатили 387 957 445 гривень суддівської винагороди.
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І яке резюме у цього чесного оцінювача? Яка міра тої шкоди, яку репутації постмайданної України завдав особисто він? Він хоч розуміж, що спричинився до сьогоднішнього антимайданного реваншу?
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Т.е. Козлов легитимизировал этот шабаш своим участием в нём?!
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