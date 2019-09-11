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 Политика Украины
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Все про:закон (2624) Зеленский (2768) неприкосновенность (939)

 Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Владимир Зеленский подписал закон №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Соответствующие сведения появились на сайте Верховной рады, передает Цензор.НЕТ.

За такое решение на пленарном заседании парламента во вторник проголосовали 373 народных депутата. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147760
 
   
 Топ комментарии
 
Счас соя расскажет как это плохо.
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Да-да, и выборы досрочные в КС отменили! Помечтай.
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Ни для кого не секрет, что и сама соевая верхушка, и холуйствующий перед ней порохоскот всерьез рассчитывают на реванш и возвращение к власти в результате инспирированного ими очередного Майдана. Этот секрет Полишинеля, конечно же, известен и действующей власти. Само собой, что шансов у соевой мрази реализовать намеченное практически нет, эти политические импотенты просто не понимают, что их время давным-давно ушло. Однако остается вероятность, что данные организмы все-таки предпримут попытку организовать Майдан как последний шанс избегнуть заслуженного наказания за воровство, коррупцию и мародерство, которыми они промышляли 5 лет правления бесславного соевого ублюдка. Поэтому жизненно необходимо в кратчайшие сроки покончить с соевым дерьмом раз и навсегда!
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а за кнопкодавство нужно слуг пороть на заднем дворе ВР!!!
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Сейчас у порохоботов обострение шизофрении. Порошенко хвастался, что это его важный закон. Но то, что его приняли, это Зеленский узурпировал власть
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Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.
Я могу с уверенностью сказать что я сын пророссийского отца. Я стал членом
союза молодёжи регионов Украины. Потому что я поддерживаю предоставление
русскому языку статуса второго .государственного.
Дмитрий Розумков. политехнолог Зеленского.
А также (главарь депутатов антиукраинской части ЗРады, украинофоб, бандит экс -рыгоАнал, продажный ЗЕбил - капитулянт.......)
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