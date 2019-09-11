 Новый посол ЕС Маасикас начал работу в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter представительства ЕС в Украине.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса. Его первое испытание сегодня состояло в том, чтобы вместить одну из крупнейших делегации ЕС на одном фото. Выполнено успешно!" - сообщили в делегации.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что встретился с Маасикасом в Брюсселе.

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Напомним, в июле высокий представитель ЕС Могерини объявила о назначении 43 новых глав делегаций ЕС в третьих странах в рамках ротации 2019 года, которые формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения. Марти Маасикас был назначен руководителем делегации ЕС в Украине. До этого он был подсекретарем по отношениям с ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии.