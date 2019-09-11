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 Политика Украины
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Все про:посол (1318) Евросоюз (12577) Матти Маасикас (1)

 Новый посол ЕС Маасикас начал работу в Украине

К работе в Украине приступил новый посол делегации Европейского Союза Матти Маасикас.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter представительства ЕС в Украине.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса. Его первое испытание сегодня состояло в том, чтобы вместить одну из крупнейших делегации ЕС на одном фото. Выполнено успешно!" - сообщили в делегации.

Новый посол ЕС Маасикас начал работу в Украине 01

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что встретился с Маасикасом в Брюсселе.

Новый посол ЕС Маасикас начал работу в Украине 02

Также на Цензор.НЕТ: Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба

Напомним, в июле высокий представитель ЕС Могерини объявила о назначении 43 новых глав делегаций ЕС в третьих странах в рамках ротации 2019 года, которые формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения. Марти Маасикас был назначен руководителем делегации ЕС в Украине. До этого он был подсекретарем по отношениям с ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Источник: https://censor.net.ua/n3147757
 
 
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