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 Политика Украины, За рубежом
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 Мировые лидеры должны решить вопрос захвата Россией заложников и их использования как политического оружия, - Сущенко

Сущенко рассказал об идее создания общественной организации для помощи украинским политзаключенных в РФ и их спасения.

Об этом он сказал на первой после своего освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем возможность создания определенной украинской инициативы, миссии, которая опекалась бы политзаключенными, которые там до сих пор находятся. Это 100 семей, сто судеб. Я уже не говорю о тех, кто на оккупированных территориях. Опытом нахождения в российских тюрьмах я бы с удовольствием поделился", - рассказал он.

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Также он призвал мировых лидеров поспособствовать тому, чтобы Россия прекратила практику задержания политзаключенных и дальнейшего использования этого вопроса для давления на Украину.

"Мы должны поддерживать эту тему за границей и постоянно эту тему живить, поскольку один из рычагов влияния на режим (Путина. – Ред.) находится там (за границей. – Ред.). Самое главное, чтобы мировые лидеры , наши союзники и партнеры решили вопрос прекращения захвата заложников, политзаключенных и их использования, как политического оружия", - резюмировал Сущенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3147755
 
   
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Молодчина. Вопрос очень актуален. Не зря кацы выпускать тебя не хотели.
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Террористы они и есть террористы. Террористическое государство, оно и есть террористическое. Пока это не признает международное сообщество и не исключат подобных из ООН, так все и будет продолжаться. Если катит и прет, то к чему им что то менять. Брали и будут брать и в ПАСе будут выступать.. Во блин в рифму получилось.
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Все это правильно, но при всех экономических и политических вызовах Мир захлестывает волна популизма, и на руководящие должности приходят соответствующие кадры, чем все это закончится трудно себе представить.
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Та насрать нашій спільноті на тих полонених.
Он варто було подякувати за звільнення в тому числі й Пороху так все. Вже ворог і нащо звільняли.
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