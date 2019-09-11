 Мировые лидеры должны решить вопрос захвата Россией заложников и их использования как политического оружия, - Сущенко

Об этом он сказал на первой после своего освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем возможность создания определенной украинской инициативы, миссии, которая опекалась бы политзаключенными, которые там до сих пор находятся. Это 100 семей, сто судеб. Я уже не говорю о тех, кто на оккупированных территориях. Опытом нахождения в российских тюрьмах я бы с удовольствием поделился", - рассказал он.

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Также он призвал мировых лидеров поспособствовать тому, чтобы Россия прекратила практику задержания политзаключенных и дальнейшего использования этого вопроса для давления на Украину.

"Мы должны поддерживать эту тему за границей и постоянно эту тему живить, поскольку один из рычагов влияния на режим (Путина. – Ред.) находится там (за границей. – Ред.). Самое главное, чтобы мировые лидеры , наши союзники и партнеры решили вопрос прекращения захвата заложников, политзаключенных и их использования, как политического оружия", - резюмировал Сущенко.