 На территории складов Минобороны в Калиновке произошло задымление. В РГА заявляют об угрозе ЧС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

"На территории арсенала горит лес. Было слышно несколько взрывов", - сообщила местная жительница.

В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация находится под контролем.

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Как сообщили в Калиновской райгосадминистрации из-за возгорания сухой травы на территории арсенала в Калиновке Винницкой области существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

"На территории 48-го арсенала возникло возгорание сухой травы, на данный момент существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Просим всех людей сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает УНИАН, возле Калиновки на территории, прилегающей к арсеналу Министерства обороны Украины, сдетонировали несколько боеприпасов. Эту информацию подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

Отмечается, что взрывы произошли в результате возгорания травы на открытой территории. Дальнейших взрывов пока не наблюдается. Соответствующие службы готовятся провести обследование территории, прилегающей к арсеналу.