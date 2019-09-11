 На территории складов Минобороны в Калиновке произошло задымление. В РГА заявляют об угрозе ЧС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.
"На территории арсенала горит лес. Было слышно несколько взрывов", - сообщила местная жительница.
В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация находится под контролем.
Как сообщили в Калиновской райгосадминистрации из-за возгорания сухой травы на территории арсенала в Калиновке Винницкой области существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
"На территории 48-го арсенала возникло возгорание сухой травы, на данный момент существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Просим всех людей сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией", - говорится в сообщении.
В то же время, как сообщает УНИАН, возле Калиновки на территории, прилегающей к арсеналу Министерства обороны Украины, сдетонировали несколько боеприпасов. Эту информацию подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.
Отмечается, что взрывы произошли в результате возгорания травы на открытой территории. Дальнейших взрывов пока не наблюдается. Соответствующие службы готовятся провести обследование территории, прилегающей к арсеналу.
Ой. У нас вже ж новий державний будуй!... але ж... лоліта... свинарчуки... офшори...
Голь на выдумки хитра. Да....
P.S. Не отсылайте это в спам. Это классика жанра.
Виноват во взрывах тогда однозначно был Порошенко.
Ты это забыл, зебил ?
Як бачимо, це не так.
порохоботы ?
Жабы мародерские!
(с) тіпа Рузвельт