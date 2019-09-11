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 Политика Украины
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Все про:взрыв (4350) Винницкая область (567) Калиновка (170) склад (40)

 На территории складов Минобороны в Калиновке произошло задымление. В РГА заявляют об угрозе ЧС

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

"На территории арсенала горит лес. Было слышно несколько взрывов", - сообщила местная жительница.

В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация находится под контролем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из командиров охраны, пьянствовавший на службе на складах в Калиновке, отделался штрафом в 3,7 тыс. грн

Как сообщили в Калиновской райгосадминистрации из-за возгорания сухой травы на территории арсенала в Калиновке Винницкой области существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

"На территории 48-го арсенала возникло возгорание сухой травы, на данный момент существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Просим всех людей сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает УНИАН, возле Калиновки на территории, прилегающей к арсеналу Министерства обороны Украины, сдетонировали несколько боеприпасов. Эту информацию подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

Отмечается, что взрывы произошли в результате возгорания травы на открытой территории. Дальнейших взрывов пока не наблюдается. Соответствующие службы готовятся провести обследование территории, прилегающей к арсеналу.

Источник: https://censor.net.ua/n3147754
 
 
 Топ комментарии
 
вазелин продал пробную партию боеприпасов
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Зелений почав марадьорить, сліди запутує. Да зебіли? На складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы - Цензор.НЕТ 5533
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не никогда не было и вот ОПЯТЬ И СНОВА..... На складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы - Цензор.НЕТ 3190
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Зелений почав марадьорить, сліди запутує. Да зебіли?
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а там всегда были дебилы к сожалению....а бывал в той Калиновке то полный астрал....как впрочем склады возле границы ПМР (Молдавия) Украина в 10 км там десятки тысяч снарядов и авиабомб хранятся просто на ветру..если бабахнет то долетит и до 2 столбов...а это уже Одесса......
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вазелин продал пробную партию боеприпасов
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шо, зебуин начал склады подрывать? На складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы - Цензор.НЕТ 2699
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Порох та свинарчуки! Ви шо дєлаєті?! Астанавітєсь!!!111!1тищастоадинацять!1
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Подозрительно напоминает хозяина преЗЕдента На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. Очевидці заявляють про вибухи - Цензор.НЕТ 2316

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там всё уже под контролем,я рядом живу,так что без паники
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4-е контролируемых взрыва на складах боеприпасов?
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какие "контролируемые" могут быть взрывы на складах?
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отвечу так,там работает друг,если первый раз был совет брать семью и валить подальше,то сейчас он советовал пить чай и не беспокоится
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Он у Вас не отдалживал крупной суммы? На території складів Міноборони в Калинівці сталася пожежа - Цензор.НЕТ 1767
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Я бы все равно свалил бы. Когда служил срочную, то часовым, даже в случае нападения на них, запрещено было стрелять в сторону складов боеприпасов и ГСМ.
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ну это уже дело каждого ,в данной ситуации,валить или нет
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"первый раз был совет брать семью и валить подальше." А сейчас Вы за всю семью решаете или только за себя?
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Взрывы на складах... Красивая украинская традиция.
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Петя следы заметает.
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Порох ніяк не зупиниться! Хутро бригади укомплектовані на 0,05%, у солдата на озброєнні стовбур, в якого криве дмухало та три набої в крамниці, ще й прицільної комашки взагалі ні - а він із свинарчуками все продає! А бійцю видадуть цибулю зі стрілами і зіллють в казанах...
Ой. У нас вже ж новий державний будуй!... але ж... лоліта... свинарчуки... офшори...
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Лолита подкупает охрану. Шоб заюлить свои взрывы-продажи. Подонок тот еще...
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Кумедія...
Голь на выдумки хитра. Да....
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Нет слов.....афуеть можно. Это просто шедевр! На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. Очевидці заявляють про вибухи - Цензор.НЕТ 1608 На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. Очевидці заявляють про вибухи - Цензор.НЕТ 1608 На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. Очевидці заявляють про вибухи - Цензор.НЕТ 1608
P.S. Не отсылайте это в спам. Это классика жанра.
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И нашлось же 4 дегенерата, которые на полном серьезе принимают такую версию. На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. У РДА заявляють про загрозу НС - Цензор.НЕТ 661
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Бумеранг/ Кондитера, когда он сдавал интересы Украины? как, разворовывая оборонку, взрывал склады с боеприпасами? 27.06.2019 18:41

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"Излишки" значит зебобики уже распродали...
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Ничего удивительного.В Украине сушь такая стоит,что давно такой не было.Ставки и родники пересыхают.Под Чугуевом,рядом с полигоном то же лес горел.Может что то и рвануть.Но четыре взрыва-это разве взрыв склада?Насмешили порохоботы.А ну Бутусов,напомни им сколько по времени при Потрохе склады взрывались,и сколько там взрывов было?
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Бутусов может даже напомнить ваши комменты про те взрывы.

Виноват во взрывах тогда однозначно был Порошенко.

Ты это забыл, зебил ?
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Четыре взрыва-это взрыв склада?С тобой все ясно.Пилите гирю раз-три-три,раз-три-три.В общем как там у Паниковского.
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Холуї мародера намагаються переконати людей, що коли вигнали мародера - то пішли і всі вони.
Як бачимо, це не так.
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так а кто сейчас за взрывы на артскладах отвечает ?

порохоботы ?
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Особенно Аваков старается. Но разве ни один член слуги народа не проверит его?
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и куда только зеленский бездельник смотрит - а еще главком называеться - позор )))
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Вновь назначенные зеленые командиры распродали склад и жгут, заметают следы
Жабы мародерские!
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За взрывы на складах несет ответсвенность презЕдент лично...он ведь гланокомандующий...😀по моему именно так орала зрадоботня всех пошибов..？
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потушили уже,*шоу* окончено. и да,лично зе затушил,ведб без него зебилам скучно будет,без этого *гетьмана и совести* Украины))))))))
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даже заметили убегающего Порошенко,с коробком спичек))))))
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Изюминка, Вы в Сальниках живёте?. Прочитал сейчас Vinnitsa.info, там пишут, что автобусами эвакуируют учащихся школы в Сальниках....


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Знакомые живут в Павливке возле Калиновки да и возле складов. Детей кругом распустили. Лучше перебздеть,чем недобздеть. Вроде всё нормально уже.
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правильно прочитали,детьми никто не собирался рисковать. Сейчас пожар потушен,информация прямо от людей которые там служат и живут в городке на территории части
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Не успел стать президентом, как в мародера превратился. И ко всему прочему еще и барыгой стал. Шмаркля недоделпнная.
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"Зекоманда - свинарчуки, но это наши свинарчуки!"
(с) тіпа Рузвельт На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. У РДА заявляють про загрозу НС - Цензор.НЕТ 5700
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Кокаинист резво начал: сто дней и уже склады пошли... Малацец
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Тільки упороті порохоботи і кацапи можуть радіти, що існує чергова загроза загорання складів.
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