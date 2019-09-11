 Трамп на год продлил чрезвычайное положение, связанное с угрозой иностранного вмешательства в выборы

Об этом президент заявил в своем обращении к Конгрессу США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Трамп считает, что способность иностранных государств подрывать доверие к выборам в США по-прежнему представляет угрозу для национальной безопасности.

"Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранное государство изменяло результаты выборов в Соединенных Штатах или сводило на нет результаты голосования, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки. В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства", – заявил Трамп.

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По его словам, способность иностранных государств "вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики".

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", – добавил Трамп.

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12 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы.

Очередные выборы президента в США пройдут в ноябре 2020 года.