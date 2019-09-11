EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  145  10
Материалы по теме:
Все про:выборы (22982) США (15316) чрезвычайное положение (118) Трамп (2367)

 Трамп на год продлил чрезвычайное положение, связанное с угрозой иностранного вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп продлил действие указа, вводящего санкции против иностранцев и организаций, которые попытаются вмешаться в американские выборы.

Об этом президент заявил в своем обращении к Конгрессу США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Трамп считает, что способность иностранных государств подрывать доверие к выборам в США по-прежнему представляет угрозу для национальной безопасности.

"Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранное государство изменяло результаты выборов в Соединенных Штатах или сводило на нет результаты голосования, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки. В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства", – заявил Трамп.

Также на Цензор.НЕТ: Разведка США в 2017-м тайно вывезла из России агента Смоленкова - сотрудника управделами президента РФ, - СМИ

По его словам, способность иностранных государств "вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики".

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", – добавил Трамп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину

12 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы.

Очередные выборы президента в США пройдут в ноябре 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3147751
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Типичный почерк кремлевской марионетки Трамп на год продлил чрезвычайное положение, связанное с угрозой иностранного вмешательства в выборы - Цензор.НЕТ 9864
 показать весь комментарий
 
От всей души желаю гражданам США и самому государству поскорее убрать Трамбона, иначе труба. И тут разговор не об Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Порохососы, Трамп у вас ведь запроданец? Так же как и Меркель, Макрон, не говоря уже о разных сербах-итальянцах-китайцах (Сенцов уже под вопросом).. Так а кто же противостоит мировому злу, кроме Порошенко? Бирюков и Ада Роговцева? Сдюжают или нет? - Коалиция мирового зла ведь не маленькая...
 показать весь комментарий
 
Молодець Трамп. Після Рейгана - найкращий президент США.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх