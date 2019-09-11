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 Политика Украины
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Все про:аукцион (156) благотворительность (297) картина (177) Сущенко (477)

 Сущенко продаст свои картины на аукционе, а вырученные средства направит на помощь украинским политзаключенным

У Сущенко есть идея провести благотворительный аукцион, на которой будут реализованы его картины. Средства от продажи которых будут направлены в помощь украинским политзаключенных.

Об этом он сказал на первой после своего освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также он сказал, что не имеет опыта в реализации подобных мероприятий, поэтому он обратился за помощью к специалистам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские тюремщики отказали ему в кистях и красках. Он использовал шариковую ручку, карандаш и луковый сок, - в Брюсселе открылась выставка картин Сущенко, выполненных в СИЗО Москвы. ВИДЕО

Сущенко рассказал - откуда брал визуальный ряд для картин. Это преимущественно открытки, вырезки из газет и журналов.

Также немецкая художница, узнав о судьбе Сущенко, высылала ему вырезки из старых журналов.

В качестве материалов для картин служили в частности шариковая ручка, чай, шелуха лука, кетчуп, зеленка.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Источник: https://censor.net.ua/n3147749
 
 
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Картины неплохие.Говорю как человек продававший такое. А тут еще такая завязка с ними. Улетят.
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Посмотрел. Реально красивые картины.
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Это все прекрасно, заспанное после просмотров "сватов" украинское общество, вдруг вспомнит, что где то в сибирских тюрьмах страдают их соотечественники, а кто то вместо поезки в Египет или Турцию, сидит в грязном окопе на Светлодарской дуге.
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