 Зеленский мог лишить меня дипломатического ранга за критические выступления против нынешней власти в Раде, - Герасимов

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Как по мне, это странно. И только один вопрос возникает, не связано ли это с моими критическими выступлениями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства, нынешней власти", - заявил Герасимов.
Он отметил, что эти звания пятый президент Петр Порошенко присвоил "в полном соответствии с украинским законодательством и законом о дипломатической службе".
Герасимов отметил, что уже четыре года занимает официальную должность в руководящих органах в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Он был избран в 2016 году и после того единогласно переизбирается на эту должность.
"Когда это произошло - это не было лично для Герасимова, это признание заслуг всей делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Потому что она действительно мощно работала. Так же, как было признано, насколько мощно работала украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы", - отметил нардеп.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову, также дипломатического ранга лишен экс-депутат "Народного фронта" Георгий Логвинский.
По такому принципу клован в дружки овощу і ***** куди більше підходить: паяснічав перед ними, голими, в лазні
Только в ПЕСа.
Какой он дипломат?
Он - балабол.
Эта дура еще не поняла, что НИКАКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА скоро не будет:
"Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !""
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Подумала бы, дура, что Квартал все "передирает" под копирку с политики РФ.
"Малый бизнес", "хихикать".
Тьфу.
А может зрада его не цитировала?
браво зебуин! ты превзошел сам себя!
вот было бы замечательно. да и приказ тоже почитать не мешало бы.
Такой мааааленький жучок, а сколько вонизма.