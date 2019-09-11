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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2768) дипломаты (353) Герасимов (220)

 Зеленский мог лишить меня дипломатического ранга за критические выступления против нынешней власти в Раде, - Герасимов

Народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов высказал предположение, что президент Владимир Зеленский мог лишить его дипломатического ранга из-за критических выступлений в Верховной Раде.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Как по мне, это странно. И только один вопрос возникает, не связано ли это с моими критическими выступлениями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства, нынешней власти", - заявил Герасимов.

Он отметил, что эти звания пятый президент Петр Порошенко присвоил "в полном соответствии с украинским законодательством и законом о дипломатической службе".

Герасимов отметил, что уже четыре года занимает официальную должность в руководящих органах в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Он был избран в 2016 году и после того единогласно переизбирается на эту должность.

"Когда это произошло - это не было лично для Герасимова, это признание заслуг всей делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Потому что она действительно мощно работала. Так же, как было признано, насколько мощно работала украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы", - отметил нардеп.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову, также дипломатического ранга лишен экс-депутат "Народного фронта" Георгий Логвинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3147748
 
   
 Топ комментарии
 
Это связано с твоей некомпетентностью и жадностью.
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А где ты учился на дипломата? В институте имени воровского на факультете карманной тяги?
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Это лозунг прошедшей пятилетки.
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Это связано с твоей некомпетентностью и жадностью.
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ну да. мародёрить по одному ляму - жадность, а по пятнадцать лямов - великое благо. Зеленский мог лишить меня дипломатического ранга за критические выступления против нынешней власти в Раде, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8413
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Это связано с тем что Арьев и Геращенко уже не депутаты ПАСЕ, так с какого перепуга им оставлять дипранг.
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хто таке тобі насвистів? Якраз вони плюс Порошенко можуть бути делеговані в ПАРЄ своєю фракцією.
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ну по сравнению с Зе , Герасимов -физик ядерщик Зеленский мог лишить меня дипломатического ранга за критические выступления против нынешней власти в Раде, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9216
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Ну да умище, особенно это заметно по его дружку Безлеру.
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знову зеботарна брехня. Вони були знайомі, але чисто по службовій лінії. і ніколи друзями не були.

По такому принципу клован в дружки овощу і ***** куди більше підходить: паяснічав перед ними, голими, в лазні
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А где ты учился на дипломата? В институте имени воровского на факультете карманной тяги?
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"Умные не нужны, нужны верные" ("Трудно быть богом")
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У минулій п'ятирічці в Раді хоча б весільних фотографів не було)))))) І міністр освіти в минулу п'ятирічку не робила 10 помилок у 3 абзацах тексту.
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тябя герасим и твою му-му нужно вообще лишить загран паспорта
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Так им уже скоро вообще никакие паспорта не понадобятся, разве что лет через пять - справочки об освобождении
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Послом в Венесуелу не хочешь, Артурчик?
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Правильно сделал.
Какой он дипломат?
Он - балабол.
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Не мог, а лишил. Это правильно, а ты критикуй, за это ничего не будет, может и без трусов останешься.
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зебуин - маленькое мстительное ЧМО.
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А детский голос монотонно повторял ему,- Иди ты на хер, отседова ©
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А детский голос монотонно повторял ему,- Иди ты на хер, отседова ©
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И шо теперь? Чаплыгу тоже дипломатического статуса лишат?
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А то, что зебилы два раза умные, умные когда сначала против чего-то, а потом опять умные если потом - за или наоборот, сначала за, а потом против...
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и только упоротые (а скорее всего из зала Рады) продолжают полировать языками зад зебуина на форуме Цензора.
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Не будет она "хихикать над малым бизнесом".
Эта дура еще не поняла, что НИКАКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА скоро не будет:
"Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !""
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Подумала бы, дура, что Квартал все "передирает" под копирку с политики РФ.
"Малый бизнес", "хихикать".
Тьфу.
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А в интернете о нём ничего нет?
А может зрада его не цитировала?
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Зрадофилы его процитировали, как раз Зеленський міг позбавити мене дипломатичного рангу за критичні виступи проти теперішньої влади в Раді, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2322 Зеленський міг позбавити мене дипломатичного рангу за критичні виступи проти теперішньої влади в Раді, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8326
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повылазило? глаза от мочи зеленой промой и увидишь что скрин из интернета. есть желание - ищи оригинал.
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Сами создали аккаунт на имя Чаплыги, а теперь приводят его в пример Совсем на 5 летних рассчитана ваша провокация?
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точно! и писали еще с апреля зная что именно напринимают зе-югенд в раде.
браво зебуин! ты превзошел сам себя!
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Зугресовец,на тебе скрин,шоб глаза не вылазили
Зеленський міг позбавити мене дипломатичного рангу за критичні виступи проти теперішньої влади в Раді, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7790
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а ты в курсе что на том совещании по зугресу был еще один человек. с фамилией на "Б" и именем на "Ю"? и у него была своя миссия в это операции по отжатию ЗуГрес. нет? а вот плохо....
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вот бы еще ссылку на оригинальный пост увидеть. почитать что там после "Еще..."
вот было бы замечательно. да и приказ тоже почитать не мешало бы.
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такая маленькая апазыция,а так громко критикует,даже рыги не возмущаются,потом будут орать,что это политические переслідування
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Рыги давно отлучены от кормушки, абстиненция прошла. А этих ещё кумарит.
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Они уже не депутаты ПАСЕ и дип ранг им естественно не нужен.
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Хто зараз представляє Україну в ПАРЄ та ОБСЄ, можете назвати? І ще .... хто посол України в США замість Чалого?
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а какой ты дипломат что бы иметь ранг?
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Он же депутат, он же и посол.. Напоминает Кличко, который и мэр и глава КМДА , и Глава ассоциации украинских городов , и Глава Киеврады.. а вчера в очередной раз в Берлине был - видимо работы совсем мало на госпостах, что можно жить за границей, будучи тут на куче долностей?
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МАЛ КЛОП, ДА ВОНЮЧ!




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Вот из-за этого насекомого я малину не собирал, брезговала.
Такой мааааленький жучок, а сколько вонизма.
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Правильно Вовик лишил его ранга.Разве может такой свын быть дипломатом?Решалой,да.Может паханом на зоне.Но дипломатом?Не в коем случае!
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Герасим афигенный защитник народных чаяний. Пострадал от властей - с каторги вернулся. Зеленский мог лишить меня дипломатического ранга за критические выступления против нынешней власти в Раде, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6319
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А чого ж ви хотіли? Попретесь в ПАРЕ, будете ображати расеюшку, санкцій для неї вимагати. Це ж партньор нової влади. "НЕБАЖАННЯ РАЗУМКОВА ПІДПИСАТИ ВІДРЯДЖЕННЯ ДО ПАРЄ ПРЕДСТАВНИКАМ "ЄС" ПРИВЕДЕ ДО ПОСЛАБЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ ПО РЕЗОЛЮЦІЇ З КРИМСЬКО-ТАТАРСЬКОГО ПИТАННЯ - АР'ЄВ"
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Порхаті починають беснувати, за сраку взяли. Нічого незабаром будеш з Пецею хходити до ДБР як на роботу..Бариги.
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Как же он будет с безлером встречаться? Низззя
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Не пытайтесь объяснить злым умыслом то, что вполне объяснимо подлой натурой.
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ОБСЕ - це ті самі що з оккупантами фоткаються?
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Ага, еще пусть завопит, что хулиганы зрения лишают!) Тогда отправят его к настоящему хулигану из Лугандона. Там его Бес точно всего лишит.. Будет памятник Захеру круглосуточно охранять, чтобы бандеровцы в жовто-блакитный не перекрасили!))
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Псов отогнали от корыта и они сразу прониклись заботой о стране ?
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Герасимова сняли,Портнова поставят.О стране думают зелебобики.
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