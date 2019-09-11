 Зеленский мог лишить меня дипломатического ранга за критические выступления против нынешней власти в Раде, - Герасимов

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Как по мне, это странно. И только один вопрос возникает, не связано ли это с моими критическими выступлениями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства, нынешней власти", - заявил Герасимов.

Он отметил, что эти звания пятый президент Петр Порошенко присвоил "в полном соответствии с украинским законодательством и законом о дипломатической службе".

Герасимов отметил, что уже четыре года занимает официальную должность в руководящих органах в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Он был избран в 2016 году и после того единогласно переизбирается на эту должность.

"Когда это произошло - это не было лично для Герасимова, это признание заслуг всей делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Потому что она действительно мощно работала. Так же, как было признано, насколько мощно работала украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы", - отметил нардеп.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову, также дипломатического ранга лишен экс-депутат "Народного фронта" Георгий Логвинский.

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