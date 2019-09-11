EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2448  11
Материалы по теме:
Все про:Фейгин (513) Сущенко (477)

 Пресс-конференция Романа Сущенко и его адвоката Марка Фейгина. ВИДЕО

Украинский журналист и освобожденный заложник Кремля Роман Сущенко и его адвокат Марк Фейгин дают первую пресс-конференцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем", - Сущенко объяснил, зачем ездил в Москву

Источник: https://censor.net.ua/n3147746
 
 
 Топ комментарии
 
Фейген трепло и не адвокат! Неадекватный человек - это ДА!
 показать весь комментарий
 
Почему-то не нравятся мне эти Рома и Марик.
 показать весь комментарий
 
і цей "по сємєйним дєлам" в москву поперся
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фейген трепло и не адвокат! Неадекватный человек - это ДА!
 показать весь комментарий
 
 
Не ходите дети в Африку Московию гулять - ЧК может загрести без причин.
 показать весь комментарий
 
 
шоп не було нових політв'язнів потібен рів з крокодилами і припинити відносини з мордором!!!
 показать весь комментарий
 
не поможет хохлокацапы (это даже хуже кацапа) всех крокодилов перекусают и воду выпьют лишь бы в кацапию прорваться
 показать весь комментарий
 
Почему-то не нравятся мне эти Рома и Марик.
 показать весь комментарий
 
 
я не заметил у Сущенко такого гонора,как у Сенцова.нормальный интеллегентный мужик.
 показать весь комментарий
 
Так Фейгина вроде лишили статуса адвоката.
 показать весь комментарий
 
Так и есть,-https://www.svoboda.org/a/29630941.html
Но у него сейчас статус правозащитника.
 показать весь комментарий
 
і цей "по сємєйним дєлам" в москву поперся
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх